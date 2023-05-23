Владимир Гомельский: «Леброн нас еще порадует»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Владимир Гомельский НБА плей-офф Бронни Джеймс Баскетбол

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский считает, что суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит карьеру с целью сыграть в одной команде с сыном Бронни.

«Леброн в огорчении, в раздражении из-за поражения задумывается об окончании карьеры — еще не означает, что он эту карьеру закончит.

Мне кажется, с его желанием сыграть в одной команде с сыном — а Бронни на подходе — Леброн нас еще порадует», — сказал Гомельский.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) Джеймс заявил, что в межсезонье подумает о своем будущем в баскетболе.

Леброн ранее много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт только в 2024 году.

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8 комментариев

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everyday4768
Ответ Jedef
Прямо сейчас Бронни в моках 2024 года на 30 месте. Недавно читал, что Бронни для прокачки своих позиций советуют провести 2 годика в колледже, а не 1 (и выйти в 2025). В таком случае, старшему нужно сберечь своё тело аж на 3 года (а контракт у него на 1 год + опция на год). Это много по всем меркам. Может быть, он захочет сменить команду, снизив свою роль на паркете, чтобы уберечься на 3 года
Да никуда он из Калифорнии не уедет, не будет такого. И пацан 2 года не будет уроки учить, зачем?
+7
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+7
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чсв уолла
Ответ Иванофф
У мужика самые продуктивные годы с 35 до 50. Леброну надо заканчивать, а не портить своё физическое здоровье и нервы. Стал лучше по количеству набранных очков, есть другие рекорды. Денег заработал немерено. Уже никогда не будет лучше Джордана, а чем дольше будет оставаться в качестве действующего игрока, тем больше будет запоминаться всё хуже и хуже играющим баскетболистом.
Так сам пишешь самые продуктивные годы с 35 до 50. Леброн только в начале своего прайма
+4
-1
+3
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Jedef
Прямо сейчас Бронни в моках 2024 года на 30 месте. Недавно читал, что Бронни для прокачки своих позиций советуют провести 2 годика в колледже, а не 1 (и выйти в 2025). В таком случае, старшему нужно сберечь своё тело аж на 3 года (а контракт у него на 1 год + опция на год). Это много по всем меркам. Может быть, он захочет сменить команду, снизив свою роль на паркете, чтобы уберечься на 3 года
+1
0
+1
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everyday4768
Ответ Jedef
будущие профи в колледже не для того, чтобы уроки учить
Вот именно поэтому через год будем обсуждать под каким пиком его выберут и как им с батей в одном клубе оказаться
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Дэннис Молинарев
Где то усмехнулся Батманов
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The_Trooper
В Единой лиге ВТБ?
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Jedef
Ответ everyday4768
Да никуда он из Калифорнии не уедет, не будет такого. И пацан 2 года не будет уроки учить, зачем?
будущие профи в колледже не для того, чтобы уроки учить
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