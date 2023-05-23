Владимир Гомельский: «Леброн нас еще порадует»

Известный спортивный комментатор считает, что суперзвезда «Лейкерс» продолжит карьеру с целью сыграть в одной команде с сыном .

«Леброн в огорчении, в раздражении из-за поражения задумывается об окончании карьеры — еще не означает, что он эту карьеру закончит.

Мне кажется, с его желанием сыграть в одной команде с сыном — а Бронни на подходе — Леброн нас еще порадует», — сказал Гомельский.

После поражения «Лейкерс» от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) Джеймс заявил, что в межсезонье подумает о своем будущем в баскетболе.

Леброн ранее много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт только в 2024 году.

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