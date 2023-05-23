Леброн Джеймс: «Я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА»

Форвард «Лейкерс» объяснил, почему он уверен, что лето поможет ему вернуться на прежний уровень, на котором он был до травмы стопы.

«Потому что я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА. Может быть, 95», – ответил Леброн.

В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию. Джеймс вернулся в строй и доиграл сезон.

После поражения от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) Джеймс заявил, что пройдет МРТ-обследование, и может потребоваться операция.

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