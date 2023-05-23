Леброн Джеймс: «Я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему он уверен, что лето поможет ему вернуться на прежний уровень, на котором он был до травмы стопы.

«Потому что я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА. Может быть, 95», – ответил Леброн.

В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию. Джеймс вернулся в строй и доиграл сезон.

После поражения от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) Джеймс заявил, что пройдет МРТ-обследование, и может потребоваться операция.

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59 комментариев

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Пирс Морган
Ну тут он прав
+88
-6
+82
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Ryan T.
"Ой, Леброн заканчивать собрался. Уходит эпоха".
Ага!) Этого только вперёд ногами вынесут. ))
+60
-4
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Insamo217
блин, так то и не поспоришь)
+46
-3
+43
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fhneh
Ответ SamArus51
Что ж, с недавних времен в НБА на постоянке могут числиться 17 игроков (раньше было 15). 30*17=510. По сути, Леброн говорит, что в лиге есть примерно 5 человек, кто сильнее него. Ну плюс-минус правда.
он разве сказал что лучше 99%?
+24
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arspurs9
Имеет право на такие высказывания. выдать в 38 лет с пятой игре финала конфы после ужасного старта сезона свой лучший результат по очкам в половине - монструозный результат.
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LilAnswer
Джеймс прав.
+23
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fhneh
Майкл периода выступлений за Вашингтон дай бог в топ 100 входил по лиге. Леброныч все еще минимум топ-20!
+27
-9
+18
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Drinkinss
В лиге 12*30 = 360 игроков, т е дед лучше 342 из них. На самом деле правдоподобно, но этого мало для титула, особенно если играешь на максималке + трамвы уже подступают
+12
-1
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Леонид Леонид
Ответ SamArus51
Что ж, с недавних времен в НБА на постоянке могут числиться 17 игроков (раньше было 15). 30*17=510. По сути, Леброн говорит, что в лиге есть примерно 5 человек, кто сильнее него. Ну плюс-минус правда.
25?
+9
0
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MrFrost
Ответ Drinkinss
В лиге 12*30 = 360 игроков, т е дед лучше 342 из них. На самом деле правдоподобно, но этого мало для титула, особенно если играешь на максималке + трамвы уже подступают
Тогда уж 17 на 30
+9
-1
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SamArus51
Ответ fhneh
он разве сказал что лучше 99%?
Сажусь, Марь Иванна, два :(
+8
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Максим Усков
Я думал Леброн выше себя котирует чем топ 50.
+7
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Сергей Пузанков
Ответ Mr. Grand
После такого фиаско, 0-4 с булыжниками и кирпичами издалека, в самоустранении в 4-х четвертях?! Да ну...Чувак ты не плох для своих лет, не больше.
Ну это все равно лучше «лучшего игрока» из Бостона...
+7
-1
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Амбидекстер Сцевола
Чтобы в кайф с сыном поиграть в НБА, Леброну достаточно быть не хуже Кевина Лава сегодняшнего. А до этого ему ещё далеко.
+4
0
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LLIaBepMa_Good
Стата за 4 игры против Денвера:
27.8/9.5/10.0 + 1.5 перехвата и всего 2.3 потери при .519ФГ

42.7 минуты в среднем за матч
+4
0
+4
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Stormbringer
Ответ fhneh
Майкл периода выступлений за Вашингтон дай бог в топ 100 входил по лиге. Леброныч все еще минимум топ-20!
Ну Джордан в 38 лет в десятку бомбардиров регулярки входил, так что уж в сотне лучших игроков - определенно был) Как и Мэлоун кстати)
+4
0
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ɔculpa
Ну так и чё тогда нагоняешь жути про возможное окончание карьеры?
+3
0
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Костя Кот
к этому слогану должен быть мини клип из фильма "старикам здесь не место", только вместо хавьера бардема ходит краб и кошмарит 90% лиги
+3
0
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Tim Timson
сейчас пойдет перекличка в пекарне, кто в эти 5-10 процентов из них попадает)
+3
0
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TryHarden13
Ахах, я только сегодня коммент написал, что он даже в 38 лучше 95% игроков в nba, если он против команды первого посева 40 очков набирает в плове.
Мыслим одинаково с королем🤣
+2
0
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Владимир Алексеев
в регулярке 22/23 НБА играли 525 игроков.
10% это 52 игроков, то есть Леброн типа 52-й в этом рейтинге.

А теперь рейтинг PER (регулярка 22/23):
1 Joel Embiid - 10.46
2 Jayson Tatum - 9.01
3 LeBron James - 7.63
4 Nikola Jokic - 7.39
5 Luka Doncic - 7.25
+5
-3
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SamArus51
Что ж, с недавних времен в НБА на постоянке могут числиться 17 игроков (раньше было 15). 30*17=510. По сути, Леброн говорит, что в лиге есть примерно 5 человек, кто сильнее него. Ну плюс-минус правда.
+9
-7
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Александр Сметанин
То есть в топ 45 входит... Ну пожалуй, да
+2
0
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Rodbert
А пару лет назад был лучше чем 99% и это большая разница.
+3
-1
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Qwerd
Ответ fhneh
Майкл периода выступлений за Вашингтон дай бог в топ 100 входил по лиге. Леброныч все еще минимум топ-20!
Это тот сезон, где Джордан, набирая вроде очков на 6 меньше ТиМака, имел процент с игры выше на те же 6 пунктов?
+1
0
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