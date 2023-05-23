Леброн Джеймс: «Я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс объяснил, почему он уверен, что лето поможет ему вернуться на прежний уровень, на котором он был до травмы стопы.
«Потому что я все еще лучше, чем 90 процентов игроков НБА. Может быть, 95», – ответил Леброн.
В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию. Джеймс вернулся в строй и доиграл сезон.
После поражения от «Денвера» в 4-м матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) Джеймс заявил, что пройдет МРТ-обследование, и может потребоваться операция.
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Ага!) Этого только вперёд ногами вынесут. ))
27.8/9.5/10.0 + 1.5 перехвата и всего 2.3 потери при .519ФГ
42.7 минуты в среднем за матч
Мыслим одинаково с королем🤣
10% это 52 игроков, то есть Леброн типа 52-й в этом рейтинге.
А теперь рейтинг PER (регулярка 22/23):
1 Joel Embiid - 10.46
2 Jayson Tatum - 9.01
3 LeBron James - 7.63
4 Nikola Jokic - 7.39
5 Luka Doncic - 7.25