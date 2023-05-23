«Мне надо подумать об этом». Леброн Джеймс подтвердил, что может завершить карьеру

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, покидая арену после пресс-конференции, пояснил свое заявление о том, что ему «есть о чем подумать» летом.

- Когда вы говорите, что вам нужно о чем-то подумать, какую историю мы должны раскручивать?

– Хочу ли я продолжать играть.

- В следующем сезоне?

– Да.

- Вы хотите уйти?

– Мне надо подумать об этом.

В понедельник «Лейкерс» проиграли «Денверу» в четвертом матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) и выбыли из плей-офф.

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27 комментариев

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arspurs9
Да не закончит, это эмоции, было видно как он заведен. Очевидно, что когда Леброн будет завершать карьеру, об этом узнают заранее и лига весь сезон будет его провожать.
Тут я точно прогнозирую одни из самых громких и грандиозных проводов в принципе в истории спорта. Что бы Джеймс просто ушел после 0-4, молча, намекая весь сезон что будет играть дальше? Это сюр
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timson
ну выглядят эти заявления как откровенное хайпожерство. Посмотрим
+26
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A. V.
ждём очередное Решение
+11
-1
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Марсель Объелся
Хахаха в этом переводе фраза «какую историю мы должны раскручивать», звучит как будто журналисты спалились, что в НБА нагоняется очень много ненужной драмы
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pele_kan
я подумаю об этом завтра (с)
Очень сомнительно чтобы Леброн карьеру так закончил, явно сказано на эмоциях. Тем более там были планы по объединению с сыном и все такое.
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Mr.BadGuy
ЛеДрама
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TurboMen
Не много странно после всех этих слов про игру с Бронни, про сравнение с Бреди и долголетие. Вдруг взять и уйти в 38, да даже Майкл играл до 40(не хватало ещё и в этом уступить)!
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Goddemic
Ответ Mr. Grand
Этот был чем плох?
тем, что поздно. Три месяца для сыгранности, позволяющей пройти финал конференции - мало.
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Insamo217
Выглядит просто как шантаж для Лейкерс. Чтобы они уже собрали нормальный состав для чемпионского похода
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Ernyko
Сказанное на эмоциях , потом будет -типа я остаюсь и тд😊
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vlasovsport
Щас стопу прооперирует, пропустит сезон, потом целый сезон будет прощаться, вместе с сыном. Как раз в 40 лет.
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Mr. Grand
Ни за что не поверю. Как всегда обманет.
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scorp19
Делает шоу, артист малых и больших театров)))
А потом будет пацанское мотивационное видео "я в игре ! я не сдаюсь !"
Да никуда он не денется, свой контракт полностью отбегает, может даже к сыну сгоняет в клуб, который его задрафтует.
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kiper88
Отыграет следующий сезон, потом перейдет в команду к сыну, ну или Лал его возьмет. Отыграет сезон с ним, потом пойдет на маленькие бабки в контейнер. Может с Карри объединится
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Амбидекстер Сцевола
Всё же гениальный он маркетолог. Не только игрок, но и шоумен. Если б молча после свипа готовился к сезону, как на него и на клуб смотрели бы - что-то вроде тоски и сожаления? А после подобной драмы - закончу, нет, сейчас соберусь, вернусь и докажу - внимание к следующему сезону Лейкерс совсем другим будет. Только б Пелинка не подвёл и кого-то вроде Джерами Гранта добавил. А в идеале - Карузо б вернул.
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Mr. Grand
Ответ Insamo217
Выглядит просто как шантаж для Лейкерс. Чтобы они уже собрали нормальный состав для чемпионского похода
Этот был чем плох?
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kimono Toster
Ответ Tim Timson
Гретцки в 20й последний сезон тоже забил всего 7 шайб, но все хотели бы чтобы он играл и дальше и на его величии это не сказалось. пусть и Крабик пылит с сыновьями до 45. просто совесть имеет и не за 50 млн))
Гретцки передач набрал тогда неплохо
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Tim Timson
Ответ Epicman
Пора. Не хотелось бы видеть его передвигающим Сейчас самое время.
Гретцки в 20й последний сезон тоже забил всего 7 шайб, но все хотели бы чтобы он играл и дальше и на его величии это не сказалось. пусть и Крабик пылит с сыновьями до 45. просто совесть имеет и не за 50 млн))
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Tim Timson
а штрафников по контракту нет в таком случае?.. достали его десижны. чувствую уходить будет покруче прощального тура Кобзона)
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leon01
Ответ TurboMen
Не много странно после всех этих слов про игру с Бронни, про сравнение с Бреди и долголетие. Вдруг взять и уйти в 38, да даже Майкл играл до 40(не хватало ещё и в этом уступить)!
майкл сидел на скамейке последние 2 года с банкой пива в вашингтоне...достойно уйти не смог
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Ola BP
Ответ timson
ну выглядят эти заявления как откровенное хайпожерство. Посмотрим
Ему задали вопрос про завершение карьеры, на что он ответил, что подумает летом над этом.
И полетели статьи по всему миру)
Причём я вообще не удивлюсь, если Леброн сделает операцию и пропустит сезон до марта. А там, если у ЛАЛ ещё будет позиция в топ8, то залетит.
Лейкерс хорошо укрепились, но им нужны шутеры и толковый разыгрывающий. Потому что Шрёдер хорош с лавки, а Дило мёртвый уже очень давно.
Он даже в Миньке на трёхах выезжал. А когда не летели, то извините.
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Vovanik
Ещё ж вроде 2 года контракта на 100 лямов
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Алексааандр
Ответ Goddemic
тем, что поздно. Три месяца для сыгранности, позволяющей пройти финал конференции - мало.
вот у них и будет следующий год вместе сыграться, если ЛАЛ не налажают и не подпишут третью звезду
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no lambo
омг, вот реально драма квин
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