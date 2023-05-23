«Мне надо подумать об этом». Леброн Джеймс подтвердил, что может завершить карьеру
Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс, покидая арену после пресс-конференции, пояснил свое заявление о том, что ему «есть о чем подумать» летом.
- Когда вы говорите, что вам нужно о чем-то подумать, какую историю мы должны раскручивать?
– Хочу ли я продолжать играть.
- В следующем сезоне?
– Да.
- Вы хотите уйти?
– Мне надо подумать об этом.
В понедельник «Лейкерс» проиграли «Денверу» в четвертом матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) и выбыли из плей-офф.
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Тут я точно прогнозирую одни из самых громких и грандиозных проводов в принципе в истории спорта. Что бы Джеймс просто ушел после 0-4, молча, намекая весь сезон что будет играть дальше? Это сюр
Очень сомнительно чтобы Леброн карьеру так закончил, явно сказано на эмоциях. Тем более там были планы по объединению с сыном и все такое.
А потом будет пацанское мотивационное видео "я в игре ! я не сдаюсь !"
Да никуда он не денется, свой контракт полностью отбегает, может даже к сыну сгоняет в клуб, который его задрафтует.
И полетели статьи по всему миру)
Причём я вообще не удивлюсь, если Леброн сделает операцию и пропустит сезон до марта. А там, если у ЛАЛ ещё будет позиция в топ8, то залетит.
Лейкерс хорошо укрепились, но им нужны шутеры и толковый разыгрывающий. Потому что Шрёдер хорош с лавки, а Дило мёртвый уже очень давно.
Он даже в Миньке на трёхах выезжал. А когда не летели, то извините.