«Мне надо подумать об этом». Леброн Джеймс подтвердил, что может завершить карьеру

Суперзвезда «Лейкерс» , покидая арену после пресс-конференции, пояснил свое заявление о том, что ему «есть о чем подумать» летом.

- Когда вы говорите, что вам нужно о чем-то подумать, какую историю мы должны раскручивать?

– Хочу ли я продолжать играть.

- В следующем сезоне?

– Да.

- Вы хотите уйти?

– Мне надо подумать об этом.

В понедельник «Лейкерс» проиграли «Денверу» в четвертом матче финала Западной конференции (111:113, 0-4) и выбыли из плей-офф.

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