Леброн Джеймс о возможной операции на стопе в межсезонье: «Надо сделать МРТ, там посмотрим»

Теги травмы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс допускает, что ему потребуется операция на стопе в межсезонье.

В конце февраля Джеймс получил частичный разрыв сухожилия, после чего пропустил один месяц. Некоторые врачи советовали 38-летнему баскетболисту сразу сделать операцию.

Джеймс вернулся в строй и доиграл сезон

«Надо сделать МРТ, оценить, зажило или нет сухожилие. Там уже посмотрим», – сказал Джеймс.

После поражения в серии с «Денвером» Джеймс намекнул, что подумает над завершением карьеры.

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