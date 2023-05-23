«Ты изменил для нас чертов сезон». Хезоня обратился к Ябуселе после победы в Евролиге

«Реал» в минувшие выходные стал победителем Евролиги, одолев в финальной встрече « ».

Через несколько секунд после завершения финала форвард мадридцев обратился к одноклубнику .

«Ты изменил для нас чертов сезон», – произнес хорват.

Ябуселе пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за участие в драке с игроками « » после второго матча серии плей-офф. Француз стал самым активным участником столкновения и получил отстранение на пять игр.

Защитник «Партизана» Данте Экзам во время потасовки получил разрыв сухожилия из-за приема, который применил Ябуселе. Лидер сербов Кевин Пантер был отстранен на две игры, центровой команды Матиас Лессор пропустил третий матч серии.

« », который уступал «Партизану» 0-2 в серии, после инцидента выиграл пять матчей Евролиги подряд.

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Фото: Sport5