«Ты изменил для нас чертов сезон». Хезоня обратился к Ябуселе после победы в Евролиге
«Реал» в минувшие выходные стал победителем Евролиги, одолев в финальной встрече «Олимпиакос».
Через несколько секунд после завершения финала форвард мадридцев Марио Хезоня обратился к одноклубнику Гершону Ябуселе.
«Ты изменил для нас чертов сезон», – произнес хорват.
Ябуселе пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за участие в драке с игроками «Партизана» после второго матча серии плей-офф. Француз стал самым активным участником столкновения и получил отстранение на пять игр.
Защитник «Партизана» Данте Экзам во время потасовки получил разрыв сухожилия из-за приема, который применил Ябуселе. Лидер сербов Кевин Пантер был отстранен на две игры, центровой команды Матиас Лессор пропустил третий матч серии.
«Реал», который уступал «Партизану» 0-2 в серии, после инцидента выиграл пять матчей Евролиги подряд.
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Фото: Sport5
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