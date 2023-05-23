«Ты изменил для нас чертов сезон». Хезоня обратился к Ябуселе после победы в Евролиге

Теги Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Партизан Реал фото Марио Хезоня Гершон Ябуселе Баскетбол

«Реал» в минувшие выходные стал победителем Евролиги, одолев в финальной встрече «Олимпиакос».

Через несколько секунд после завершения финала форвард мадридцев Марио Хезоня обратился к одноклубнику Гершону Ябуселе.

«Ты изменил для нас чертов сезон», – произнес хорват.

Ябуселе пропускал встречу из-за дисквалификации, полученной за участие в драке с игроками «Партизана» после второго матча серии плей-офф. Француз стал самым активным участником столкновения и получил отстранение на пять игр.

Защитник «Партизана» Данте Экзам во время потасовки получил разрыв сухожилия из-за приема, который применил Ябуселе. Лидер сербов Кевин Пантер был отстранен на две игры, центровой команды Матиас Лессор пропустил третий матч серии.

«Реал», который уступал «Партизану» 0-2 в серии, после инцидента выиграл пять матчей Евролиги подряд.

Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших

Фото: Sport5 

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3 комментария

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Южанин78
Да, после этой потасовки 3 игроков стартовой пятёрки Партизана дисквалифицировали и естественно без глубины они проиграли.
+10
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mold-cel
да, без Ябуселе Реал начал нормально играть
+3
0
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Fazy10
не зря его считали все мвп в Бостоне , чувак просто мертвую серию вытащил
+3
0
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