Браун, Муса, Лессор, Везенков и Тавареш – в первой символической пятерке Евролиги-22/23

Теги Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Олимпиакос Партизан Реал видео Лоренцо Браун Эди Тавареш Александар Везенков Джанан Муса Матиас Лессор Баскетбол

Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-22/23.

В первую пятерку Евролиги вошли: 

Лоренцо БраунМаккаби»)

Джанан Муса («Реал»)

Матиас Лессор («Партизан»)

Саша Везенков («Олимпиакос»)

Эди Тавареш («Реал»).

Символические пятерки Евролиги определяются по итогам голосования прессы, болельщиков, капитанов и тренеров команд.

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