Браун, Муса, Лессор, Везенков и Тавареш – в первой символической пятерке Евролиги-22/23
Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-22/23.
В первую пятерку Евролиги вошли:
Лоренцо Браун («Маккаби»)
Джанан Муса («Реал»)
Матиас Лессор («Партизан»)
Саша Везенков («Олимпиакос»)
Эди Тавареш («Реал»).
Символические пятерки Евролиги определяются по итогам голосования прессы, болельщиков, капитанов и тренеров команд.
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