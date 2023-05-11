Данте Экзам о поражении от «Реала» (2-3): «Ход серии переменился после той драки. 100%»

Защитник « » рассказал, что центровой «Реала» не извинился перед ним после драки во втором матче серии (2-3).

«Ничего не скажешь. Мы вели в счете, знали, что они могут начать «грязно» играть, и так оно и произошло. Конечно же, я очень разочарован. Думаю, все знают, что мы заслужили это [выход в «Финал четырех»].

Ход серии переменился после той драки. 100%. Мы потеряли Лессорта и Пантера, я играл травмированным до конца серии. Что еще можно сказать?

Каждый, кто играет в баскетбол и видел повтор эпизода [с дракой], знает, что наказание было недостаточно жестким. Думаю, все шокированы тем, что Ябуселе отстранили всего на пять игр. Что я могу сказать?

Чувствовал бы себя немного лучше в этой ситуации, если бы Ябуселе хотя бы попытался извиниться или что-то в этом роде. Но они решили сделать это через СМИ», – заявил Экзам после поражения от « » в пятом матче (94:98).

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