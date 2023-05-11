Данте Экзам о поражении от «Реала» (2-3): «Ход серии переменился после той драки. 100%»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Данте Экзам Гершон Ябуселе Баскетбол

Защитник «Партизана» Данте Экзам рассказал, что центровой «Реала» Гершон Ябуселе не извинился перед ним после драки во втором матче серии (2-3).

«Ничего не скажешь. Мы вели в счете, знали, что они могут начать «грязно» играть, и так оно и произошло. Конечно же, я очень разочарован. Думаю, все знают, что мы заслужили это [выход в «Финал четырех»].

Ход серии переменился после той драки. 100%. Мы потеряли Лессорта и Пантера, я играл травмированным до конца серии. Что еще можно сказать?

Каждый, кто играет в баскетбол и видел повтор эпизода [с дракой], знает, что наказание было недостаточно жестким. Думаю, все шокированы тем, что Ябуселе отстранили всего на пять игр. Что я могу сказать?

Чувствовал бы себя немного лучше в этой ситуации, если бы Ябуселе хотя бы попытался извиниться или что-то в этом роде. Но они решили сделать это через СМИ», – заявил Экзам после поражения от «Реала» в пятом матче (94:98).

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