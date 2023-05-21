«Вы показали всем нам пример». «Партизан» поздравил «Реал» с победой в Евролиге

Сербский «Партизан» поздравил испанский «Реал» с победой в сезоне -2022/23.

В воскресенье «Реал» на последних секундах вырвал победу у « » в финальном матче (79:78) и завоевал свой 11-й титул чемпиона Евролиги.

«Поздравляем с победой в Евролиге! Вы проявили потрясающий характер и показали всем нам пример того, как далеко может зайти команда, если верить до конца!» – говорится в сообщении « ».

« » обыграл «Партизан» в четвертьфинальной серии плей-офф (3-2), проигрывая по ходу серии со счетом 0-2.

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