«Вы показали всем нам пример». «Партизан» поздравил «Реал» с победой в Евролиге
Сербский «Партизан» поздравил испанский «Реал» с победой в сезоне Евролиги-2022/23.
В воскресенье «Реал» на последних секундах вырвал победу у «Олимпиакоса» в финальном матче (79:78) и завоевал свой 11-й титул чемпиона Евролиги.
«Поздравляем с победой в Евролиге! Вы проявили потрясающий характер и показали всем нам пример того, как далеко может зайти команда, если верить до конца!» – говорится в сообщении «Партизана».
«Реал» обыграл «Партизан» в четвертьфинальной серии плей-офф (3-2), проигрывая по ходу серии со счетом 0-2.
Массовая потасовка в Евролиге: Ябуселе бросил соперника через голову, а наказали пострадавших
5 комментариев