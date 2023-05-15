Уэйд Болдуин остался недоволен непопаданием в первую сборную Евролиги и составил свои собственные символические пятерки

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Cегодня Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-2022/23.

В нее вошли Лоренцо Браун («Маккаби»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).

Защитник «Маккаби» Уэйд Болдуин остался недоволен итогами голосования. На своей странице в социальной сети он привел статистические данные, согласно которым он сам заслуживает попасть в первую сборную.

Болдуин сформировал свои собственные символические сборные Евролиги.

Первая:

Лоренцо Браун («Маккаби»), Майк ДжеймсМонако»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди ТаварешРеал»).

Вторая:

Кевин ПантерПартизан»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Никола МиротичБарселона») и Костас Слукас («Олимпиакос»).

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4 комментария

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TexasLonghorns
Ответ фанат баскетбола
вот только у тебя нет статистики в ЕЛ)
Судя по всему у Уэйда Болдуина тоже нет статистики, иначе непонятно зачем sports прикрепляет Патрика Болдуина из ГСВ
+1
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+1
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Ужратый Гусениц
Ну так я могу себя тоже поставить в первую пятерку Евролиги , что теперь)
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Сергей Орлов
Муса и Лессор в первой сборной это и правда смешно, но не отменяет того, что и Болдуин на неё не наиграл.
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фанат баскетбола
Ответ Ужратый Гусениц
Ну так я могу себя тоже поставить в первую пятерку Евролиги , что теперь)
вот только у тебя нет статистики в ЕЛ)
0
0
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