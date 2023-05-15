Уэйд Болдуин остался недоволен непопаданием в первую сборную Евролиги и составил свои собственные символические пятерки

Cегодня Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-2022/23.

В нее вошли Лоренцо Браун («Маккаби»), («Реал»), («Партизан»), Саша Везенков (« ») и Эди Тавареш (« »).

Защитник «Маккаби» остался недоволен итогами голосования. На своей странице в социальной сети он привел статистические данные, согласно которым он сам заслуживает попасть в первую сборную.

Болдуин сформировал свои собственные символические сборные Евролиги.

Первая:

(«Маккаби»), (« »), Уэйд Болдуин (« »), Саша Везенков («Олимпиакос») и (« »).

Вторая:

(« »), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), (« ») и Костас Слукас («Олимпиакос»).

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