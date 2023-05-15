Уэйд Болдуин остался недоволен непопаданием в первую сборную Евролиги и составил свои собственные символические пятерки
Cегодня Евролига объявила первую символическую пятерку сезона-2022/23.
В нее вошли Лоренцо Браун («Маккаби»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).
Защитник «Маккаби» Уэйд Болдуин остался недоволен итогами голосования. На своей странице в социальной сети он привел статистические данные, согласно которым он сам заслуживает попасть в первую сборную.
Болдуин сформировал свои собственные символические сборные Евролиги.
Первая:
Лоренцо Браун («Маккаби»), Майк Джеймс («Монако»), Уэйд Болдуин («Маккаби»), Саша Везенков («Олимпиакос») и Эди Тавареш («Реал»).
Вторая:
Кевин Пантер («Партизан»), Джанан Муса («Реал»), Матиас Лессор («Партизан»), Никола Миротич («Барселона») и Костас Слукас («Олимпиакос»).
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