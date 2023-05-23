Шакил О’Нил поддержал Леброна: «Я главная суперзвезда НБА, но чаще всех получал сухие поражения»

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил поддержал , который вместе с « » в четырех матчах проиграл в финале Запада « ».

По мнению О’ , сухое поражение в серии не сказывается на наследии.

«Я главная суперзвезда в истории игры, но, кажется, чаще всех получал сухие поражения», – напомнил Шак.

По слухам, Джеймс задумался о завершении карьеры после неудачи в серии с «Наггетс».

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