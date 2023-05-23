Шакил О’Нил поддержал Леброна: «Я главная суперзвезда НБА, но чаще всех получал сухие поражения»
Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил поддержал Леброна Джеймса, который вместе с «Лейкерс» в четырех матчах проиграл в финале Запада «Денверу».
По мнению О’Нила, сухое поражение в серии не сказывается на наследии.
«Я главная суперзвезда в истории игры, но, кажется, чаще всех получал сухие поражения», – напомнил Шак.
По слухам, Джеймс задумался о завершении карьеры после неудачи в серии с «Наггетс».
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Бывает.)
Он до сих пор может 40 очков набрать в матче плова, с командой первого посева. Это лучше чем 95% процентов игроков. Да он не в прайме и не так стабилен, как раньше, но с такими цифрами уходить... это смешно, он если сейчас выйдет на рынок, ему 25-30 на 2-3 года легко дадут. Это даже не ветеранский минимум.
Это не Хаслем, который банку полирует, уже который сезон.
Для него красивое завершение будет прощальный сезон с сыном, для которого это будет первый сезон. Даже если гайку больше не возьмет, не важно.
And Michael Jordan takes it personal
П.С.: Для меня все равно Хаким лучше Шака