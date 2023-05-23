Шакил О’Нил поддержал Леброна: «Я главная суперзвезда НБА, но чаще всех получал сухие поражения»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Шакил О′Нил НБА НБА плей-офф Баскетбол

Легендарный центровой НБА Шакил О’Нил поддержал Леброна Джеймса, который вместе с «Лейкерс» в четырех матчах проиграл в финале Запада «Денверу».

По мнению О’Нила, сухое поражение в серии не сказывается на наследии.

«Я главная суперзвезда в истории игры, но, кажется, чаще всех получал сухие поражения», – напомнил Шак.

По слухам, Джеймс задумался о завершении карьеры после неудачи в серии с «Наггетс».

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29 комментариев

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Леонид Леонид
Седьмая команда запада вылетела от первой. Бывает.)
+94
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+93
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zrkwrpyrsy
Ответ Леонид Леонид
Седьмая команда запада вылетела от первой. Бывает.)
Первая команда востока, вылетела от восьмой.
Бывает.)
+39
-2
+37
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Caracalla
Что там по перстням кстати для Уэстбрука и Беверли, есть новости, уже сделали?
+37
-11
+26
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TryHarden13
Ответ timson
Мне даже как хейтеру леброна сложно не признать что у него одна из величайших карьер в истории спорта. Уйти надо тоже красиво
После такого уходить глупо, это как-то на нерве, совсем не красиво. Надо остыть.
Он до сих пор может 40 очков набрать в матче плова, с командой первого посева. Это лучше чем 95% процентов игроков. Да он не в прайме и не так стабилен, как раньше, но с такими цифрами уходить... это смешно, он если сейчас выйдет на рынок, ему 25-30 на 2-3 года легко дадут. Это даже не ветеранский минимум.
Это не Хаслем, который банку полирует, уже который сезон.
Для него красивое завершение будет прощальный сезон с сыном, для которого это будет первый сезон. Даже если гайку больше не возьмет, не важно.
+11
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+11
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timson
Мне даже как хейтеру леброна сложно не признать что у него одна из величайших карьер в истории спорта. Уйти надо тоже красиво
+10
-1
+9
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Paul Mikhailov
Почему все видят только плохое? Тот факт, что Лейкерс были в финале конференции уже круто в их ситуации, прошли ГС, в марте многие бы в это не поверили и вылет от этого Денвера нормально учитывая все вводные
+8
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Artur Prokopchuk
Шак: - Я главная суперзвезда в истории игры..
And Michael Jordan takes it personal
П.С.: Для меня все равно Хаким лучше Шака
+13
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Tydeus
Ответ xamer 9
Технически ещё не вылетела ведь)
Милуоки имелся в виду. Только из-за плей-ин восьмой, скорее от седьмой. Бостон мог с Майами ещё в первом раунде сыграть)
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Moddard
Ответ Senex Jef
По интеллекту да.
Да и по всему остальному тоже, кроме количества гаек.
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Андрей Габдрахманов
Бывают позорные свипы ) а это боевой..все игры в клатче да против такой команды .
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йозе марино
нравится самоуверенность Шака))
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гилберт
Поддержал себя.
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Senex Jef
Ответ Artur Prokopchuk
Шак: - Я главная суперзвезда в истории игры.. And Michael Jordan takes it personal П.С.: Для меня все равно Хаким лучше Шака
По интеллекту да.
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Дмитрий Сологубов
Шак не главная супер-звезда в истории.Это он махнул через край.Одна из самых заметных - да.Но насчёт главной - очень многие бы поспорили с этим утверждением.
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everyday4768
Ответ Artur Prokopchuk
Шак: - Я главная суперзвезда в истории игры.. And Michael Jordan takes it personal П.С.: Для меня все равно Хаким лучше Шака
Ну так он и есть лучше Шака, если убрать весь медиа-шум
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Senex Jef
Ответ Moddard
Да и по всему остальному тоже, кроме количества гаек.
По физике уступал. Не было такой мощи
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ДядюшкаДрю
Ответ leon01
если лос анжелес команда контендер и леброн не претендует на гайку,то обьединится с сыном он может и в условном хьюстоне..туда и плюшевый ролевик подтянеться. будет славно
плюшевый ролевик будет смотреть как его сынок будет пытаться что-то там придумать
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Stivi M.D.
Честно говоря никогда не понимал вот этого фетиша про свип и тд. Какая разница с каким счетом проигрывать? В теннисе 0-6 в сете не считается зашкваром
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leon01
Ответ ДядюшкаДрю
плюшевый ролевик будет смотреть как его сынок будет пытаться что-то там придумать
Самое оно)
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стряпчий
Ответ Дмитрий Сологубов
Шак не главная супер-звезда в истории.Это он махнул через край.Одна из самых заметных - да.Но насчёт главной - очень многие бы поспорили с этим утверждением.
Ты с ним уже дискутируешь, заметь :-)
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nicholas_urfe.
Ответ tu-tang
У Леброна явный кризис среднего возраста. Цели достигнуты; денег и влияния как у большого босса; тестостерон падает. Ему бы 3-ей звездой в контендер, если эго позволит, и спокойно идти к пенсии.
я думаю там ГЗТ нормально подобрано)
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tu-tang
У Леброна явный кризис среднего возраста. Цели достигнуты; денег и влияния как у большого босса; тестостерон падает. Ему бы 3-ей звездой в контендер, если эго позволит, и спокойно идти к пенсии.
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Мурзин Ринат
Ответ Moddard
Ну физика это врожденное, тут либо есть, либо нет, до размеров Шака не то что Хаким - Робинсон не дотягивал бы даже при желании, а уж Адмирал был не из маленьких центровых. Но при этом размеры Шаку против Хакима не помогли совершенно
Шак был молодой и не такой жирный в Орландо) вот с Лал версией интересно сравнение
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Дмитрий Сологубов
Ответ xamer 9
Технически ещё не вылетела ведь)
техникал фал
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xamer 9
Ответ zrkwrpyrsy
Первая команда востока, вылетела от восьмой. Бывает.)
Технически ещё не вылетела ведь)
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