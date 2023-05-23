Леброн Джеймс: «Знал о решении Кармело Энтони завершить карьеру еще неделю назад»

Теги Леброн Джеймс Денвер Кармело Энтони Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что заранее знал о том, что его экс-одноклубник и друг Кармело Энтони объявит о завершении игровой карьеры.

Энтони сделал официальное заявление в понедельник.

«Я знал, что объявление будет сделано, потому что сам снимал соответствующее видео неделю назад. Но люди, наверное, подумают, что я лгу и об этом тоже.

Я снимал видео неделю назад, поэтому уже знал, что последует объявление. Я просто не знал, когда конкретно, и вот это произошло сегодня. Но это все равно горькое известие», – заявил Джеймс.

После сухого поражения в серии с «Денвером» появились слухи, что 38-летний Джеймс и сам может завершить карьеру.

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melo13
Какая мысль)
Кармело завершил карьеру
Он начинал в Денвере
Денвер в финале
Играл Мело под 15 номером
Сейчас это Джокер
Будет символично, что Денвер станет чемпионом с Николой, в год завершения карьеры Мело
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stan WarHammer
Ответ scorp19
Давайте вместе. Игроки одного драфта. первый и третий пик. Пора и уйти. Леброну как бы сама жизнь серьёзно намекнула что его время подходит к концу.
Вопрос в чем-то меркантильный, но тем не менее - как вы думаете, закончил бы он карьеру, если бы был реально востребованным? И даже не как в сезонах в Портленде и Лейкерс, а по-настоящему. Я вот сомневаюсь. Так что Брон очень нескоро последует этому примеру.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
beregost
Леброн рассмотрел вариант с завершением карьеры [Кармело]
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Степан Паракин
эпоха уходит...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tim Timson
какое он делал соответствующее видео?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilovethisgame77
Поддержи компанию!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stanislav Alekhin
Ну а мы тут все еще неделю назад знали, что Лкброн закончит сезон в серии с Денвером
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Пузанков
Ответ Melo13
Какая мысль) Кармело завершил карьеру Он начинал в Денвере Денвер в финале Играл Мело под 15 номером Сейчас это Джокер Будет символично, что Денвер станет чемпионом с Николой, в год завершения карьеры Мело
И сразу 15 номер под своды)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hobotok
Ответ Melo13
Какая мысль) Кармело завершил карьеру Он начинал в Денвере Денвер в финале Играл Мело под 15 номером Сейчас это Джокер Будет символично, что Денвер станет чемпионом с Николой, в год завершения карьеры Мело
я подумал, что странное он время выбрал для объявления. Мог бы после финала. Был бы шанс сказать "Денвер при мне стал чемпионом"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Казбек Бимбасов
Ответ Stan WarHammer
Вопрос в чем-то меркантильный, но тем не менее - как вы думаете, закончил бы он карьеру, если бы был реально востребованным? И даже не как в сезонах в Портленде и Лейкерс, а по-настоящему. Я вот сомневаюсь. Так что Брон очень нескоро последует этому примеру.
Ну так же могу ответить вопросом на вопрос, разве вы не мечтали рано уйти на пенсию скопив много денег, открыть пару легких бизнесов для пассивного дохода, вложить в инвестиции и просто кайфовать? У Леброна более чем достаточно денег, тут скорее стоит вопрос амбиций, нужно ли ему еще больше для истории и хочет ли он все-таки сыграть с сыном. Каждый новый сезон дается ему все сложнее физически и далеко не факт, что баскетбол как игра все еще приносит ему удовольствие. Он пашет за 5 в зале и в повседневной жизни чтобы оставаться на таком уровне, может ему уже хочется отдохнуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий