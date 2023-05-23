Форвард « » заявил, что заранее знал о том, что его экс-одноклубник и друг объявит о завершении игровой карьеры.

Энтони сделал официальное заявление в понедельник.

«Я знал, что объявление будет сделано, потому что сам снимал соответствующее видео неделю назад. Но люди, наверное, подумают, что я лгу и об этом тоже.

Я снимал видео неделю назад, поэтому уже знал, что последует объявление. Я просто не знал, когда конкретно, и вот это произошло сегодня. Но это все равно горькое известие», – заявил Джеймс.

После сухого поражения в серии с « » появились слухи, что 38-летний Джеймс и сам может завершить карьеру.

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