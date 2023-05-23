Звездный форвард « » отдал должное « » и его лидеру .

«Наггетс» прошли калифорнийцев в четырех матчах и вышли в финал Запада.

«Мы с разговаривали в раздевалке и пришли к единому мнению, что это одна из лучших команд, если не самая лучшая, против которых нам доводилось играть вместе за эти четыре года.

Отлично подобранный состав, все идеально отлажено. Они умеют набирать очки. У них есть те, кто хорошо бросает. У них поставлен розыгрыш. У них есть умные ребята. Есть габариты. Глубина. И кое-что еще о «Наггетс»: у них есть Никола Йокич. И когда один человек сочетает сразу такие габариты и интеллект, и когда он делает все на таком уровне, вы не можете позволить себе много ошибаться против такого парня», – сказал Джеймс.

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