Леброн Джеймс о «Денвере»: «Наверное, лучшая команда, против которой я играл в составе «Лейкерс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Энтони Дэвис Никола Йокич Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное «Денверу» и его лидеру Николе Йокичу.

«Наггетс» прошли калифорнийцев в четырех матчах и вышли в финал Запада.

«Мы с Энтони Дэвисом разговаривали в раздевалке и пришли к единому мнению, что это одна из лучших команд, если не самая лучшая, против которых нам доводилось играть вместе за эти четыре года.

Отлично подобранный состав, все идеально отлажено. Они умеют набирать очки. У них есть те, кто хорошо бросает. У них поставлен розыгрыш. У них есть умные ребята. Есть габариты. Глубина. И кое-что еще о «Наггетс»: у них есть Никола Йокич. И когда один человек сочетает сразу такие габариты и интеллект, и когда он делает все на таком уровне, вы не можете позволить себе много ошибаться против такого парня», – сказал Джеймс.

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38 комментариев

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Dimassss6
Все верно дед
+55
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Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП.
Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
+39
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jjeka
Денвер безумно хорош, вот только Дэвис не показал своего максимума и это стало чуть ли не ключевым фактором. И вина тут не столько Дэвиса, сколько защиты Денвера. Дэвис просто не смог ничего с этим поделать. А вообще эту серию запомнят еще и как великую победу Денвера над командой с 8-ю игроками на площадке. Такой судейской порнухи не припомню. Как Йокича на 5 фолов посадили за мгновение - это просто хохма, и тем не менее он все равно доиграл до конца и победил, несмотря ни на что
+46
-17
+29
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fridzon
Ответ Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП. Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
КСП же выкинули за ненадобностью ЛАЛ в свое время. После чемпионства еще 1 год поиграл за них и обменяли.
Так ведь? Я так помню
+18
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Maturmalai
Сохранять достоинство и уважение к сопернику даже при поражении - черта чемпионов. Их примеру должен следовать каждый настоящий кавалер.
+16
-2
+14
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DevilBrO
Ответ Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП. Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
Ну учитывая цирк с Вестбруком этому не суждено было случиться
+7
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Stephan Carrypenko
При этом , все это говорил смотря на лучшего игрока поколения Энтони Девиса)
+9
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Rio (BLR)
Молодец Брон.
Признал что поражение по делу и Денвер силен.
+5
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Дмитрий Белов
Писали перед серией, что Никола днище в защите, но Бровь с Броней чего-то этого не заметили. Правильно говорят, что такого не закроешь - свои 20 очей он накидает всегда, хоть с линии хоть из краски.
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Дмитрий Белов
Про габариты тоже неспроста вспомнили. С ГСВ Бровь с Броней неплохо потоптались по тамошней хилой мелкоте, Грин с Луни как ни пыжились не смогли этому помешать. Вот и разрыв шаблона, от того что Йокич, Гордон, Портер себя не дают продавить. Неспроста Броня и даже Бровь начали с отчаяния палить из-за трехочковой.
+3
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Ivan85
Ответ Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП. Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
после пузыря КСП в лал был ужасен, трехи вообще перестал попадать, а защита его сильно переоценена
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Mr Gendalf
Ответ Dmitry Trepov
Дэвис лучший игрок Лейкерс всего ПО и этой серии, если б не он, финала конфы бы не было, а вот партнеры облажались, он должен был в одного против такого Дэнвера тащить? И напомню, что он пахал концовку регулярки, а Никола отдыхал.
Меньше галлюциногенные препараты стоит принимать, чтоб такое не писать. Дэвис один из проваливших серию в ключевые моменты, не считая первый матч
+4
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Владимир Алексеев
Ответ Дмитрий Белов
Про габариты тоже неспроста вспомнили. С ГСВ Бровь с Броней неплохо потоптались по тамошней хилой мелкоте, Грин с Луни как ни пыжились не смогли этому помешать. Вот и разрыв шаблона, от того что Йокич, Гордон, Портер себя не дают продавить. Неспроста Броня и даже Бровь начали с отчаяния палить из-за трехочковой.
Портер дрыщ, ноги как спички, но в серии с ЛАЛ, не считая 3-го матча (7 подборов), стабильно забирал по 10 подборов, причем в 1-м матче - 3 в атаке.
+2
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betwriver
Йокич в сегодняшней НБА уникален тем, что он 3 в 1: интеллект и видение площадки разыгрывающего, мощь и габариты центрового и количество набираемых очков скорера.
+2
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nik nik
Ну конечно , просто Лейкерс в атаке очень плохи были , этот денвер только перебросать можно , по другому хз , Букер и Дюрант смогли пару игр всего
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Дмитрий Белов
Ответ Владимир Алексеев
Портер дрыщ, ноги как спички, но в серии с ЛАЛ, не считая 3-го матча (7 подборов), стабильно забирал по 10 подборов, причем в 1-м матче - 3 в атаке.
Ну так быстрые длинные руки и хороший прыжок решают, Кириленко в молодости таким ж дрыщом был и это ему никак не мешало быть отличным оборонцем.
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Борис Потапкин
Ответ Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП. Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
интересное сравнение видел, мол, теперь ксп это дэнни грин, типа ролевик 3нД, которого не против бы получить вся лига
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dimkamelok
Ответ Владимир Алексеев
да, Денвер монструозен. Причём Пелинка усилил Денвер, отдав им (через Вашингтон) одного из самых дешёвых из лучших обороняющихся защитников - КСП. Эх бы в ЛАЛ остались до текущего сезона КСП и Карузо вместо ДиЛо (+ еще мог бы остаться Кузьма).
Сразу вспоминаются весёлые комментарии после обмена Бартона и Монте Морриса на ККП и Иша. Там называли Бартона топ-ролевиком (лол) и прочие приколы
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Misha_Sapunov
Ответ totocash
я имею ввиду, что гсв во втором раунде вроде Денвер 4-2 одолели
4-1 было. но то без мюррея
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Misha_Sapunov
Ответ totocash
так они вроде во 2 раунде их победили
прошлогодних не побеждали)
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totocash
Ответ Misha_Sapunov
прошлогодних не побеждали)
я имею ввиду, что гсв во втором раунде вроде Денвер 4-2 одолели
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totocash
Ответ Misha_Sapunov
эти ГС явно не в форме) прошлогодние может и денвер бы хлопнули бы без осложнений
так они вроде во 2 раунде их победили
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Abdullaev Barkamol
Ответ jjeka
Денвер безумно хорош, вот только Дэвис не показал своего максимума и это стало чуть ли не ключевым фактором. И вина тут не столько Дэвиса, сколько защиты Денвера. Дэвис просто не смог ничего с этим поделать. А вообще эту серию запомнят еще и как великую победу Денвера над командой с 8-ю игроками на площадке. Такой судейской порнухи не припомню. Как Йокича на 5 фолов посадили за мгновение - это просто хохма, и тем не менее он все равно доиграл до конца и победил, несмотря ни на что
А против ГСВ типо судейство было нормально?!
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Владимир Алексеев
Ответ fridzon
КСП же выкинули за ненадобностью ЛАЛ в свое время. После чемпионства еще 1 год поиграл за них и обменяли. Так ведь? Я так помню
Пелинка подарил Вашингтону КСП (14 млн) в "обмене" на Кирпичбрука (45 млн)
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betwriver
При том, что Лейкерс только что победили ГСВ в здоровом состоянии (4-х кратных чемпионов за последние 8 лет) - это признание от Леброна очень дорогого стоит.
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