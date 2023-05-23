Леброн установил личный рекорд по очкам за половину матча плей-офф – 31
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник установил личный рекорд по очкам за половину матча плей-офф .
В первой половине встречи с «Денвером» (111:113, 0-4) Джеймс набрал 31 очко.
Всего на счету 38-летнего баскетболиста 40 очков (15 из 25 с игры), 10 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 48 минут.
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У Кей Ди - 4878
У Стефа - 3966
У Хардена - 3637
12 мая, 16:18
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