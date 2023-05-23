Леброн установил личный рекорд по очкам за половину матча плей-офф – 31

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в понедельник установил личный рекорд по очкам за половину матча плей-офф .

В первой половине встречи с «Денвером» (111:113, 0-4) Джеймс набрал 31 очко.

Всего на счету 38-летнего баскетболиста 40 очков (15 из 25 с игры), 10 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 48 минут.

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16 комментариев

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cityman81
в очередной раз Ле-тренер провалил планы Ле-манагера, чем в очередной раз убили амбиции простого парня - Леброна
+51
-6
+45
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Stivi M.D.
48 минут в 38 лет. Время над этим человеком не властно
+52
-10
+42
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Vagant
Леброн, кстати, перевалил за 8К очков в плей-офф. У него теперь их - 8023.
У следующего игрока в истории лиги - 5987 очков в ПО - Майкл Джордан.
У Кей Ди - 4878
У Стефа - 3966
У Хардена - 3637
+41
0
+41
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eugin prokopenko
Без одной передачи трипл! Машина, конечно, при всей неоднозначно стих личности.
+21
-3
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Марсель Объелся
На первом трехочковом в Леброна вселился Ману Джинобили
+9
-1
+8
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Vagant
Ответ bshestyrev@gmail.com
В чем смысл всех этих рекордов…
Чтобы выиграть больше всех серий в ПО за историю.
+11
-3
+8
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Notionalist Notionalist
Ответ avcgloronalduMU
уже не первый раз так в этом сезоне
Только с Дэнвером 3 околотрипла
+5
-1
+4
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avcgloronalduMU
Ответ eugin prokopenko
Без одной передачи трипл! Машина, конечно, при всей неоднозначно стих личности.
уже не первый раз так в этом сезоне
+3
0
+3
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Mr Gendalf
Ответ Stivi M.D.
48 минут в 38 лет. Время над этим человеком не властно
Stivi M.D.
12 мая, 16:18

Серия с ЛАЛ будет досрочным финалом НБА, чекайте

Так что там с досрочным финалом?
+7
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+2
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T-h
Если идея была отдать все в первой половине и сделать задел, чтоб остальные коллективно его обороняли после, то возможно третью четверть старичку стоило посидеть.
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Taxi64
так блин, кто провалил третью четверть?
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Сергей Пузанков
Ответ Mr Gendalf
Stivi M.D. 12 мая, 16:18 Серия с ЛАЛ будет досрочным финалом НБА, чекайте Так что там с досрочным финалом?
Он закончился
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Goddemic
Ответ T-h
Если идея была отдать все в первой половине и сделать задел, чтоб остальные коллективно его обороняли после, то возможно третью четверть старичку стоило посидеть.
Реально, лучше бы отдохнул. Провал 3-й четверти ужасен
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