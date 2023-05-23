Леброн Джеймс оттолкнул Аарона Гордона после небольшой потасовки

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео судьи НБА плей-офф Аарон Гордон Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Денвера» Аарона Гордона устроили небольшую потасовку во второй четверти четвертого матча финала Западной конференции.

Джеймс и Гордон боролись за позицию. Игрок «озерников» разозлился и в итоге толкнул оппонента.

Оба получили по техническому.

«Наггетс» победили 113:111, 4-0.

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12 комментариев

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jjeka
Актерское мастерство Леброна было как обычно на высочайшем уровне. Изначально Гордон едва коснулся рукой его щеки, Леброн уже начал играть на судей, что его чуть в нокдаун не отправили, ну и понеслась. Гордон кстати молоток сегодня был, в самый нужный момент вспомнил как трёхи бросать
+50
-21
+29
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ST-L
Ответ Максим Абашкин
А то что Гордон зацепил и держал руку Леброна тебе не выгодно написать правда?
рабочий момент, который происходит десятки раз в каждом матче. за это полагается фол Гордону. Но Леброн пошел в горло тыкать Гордону, очень был заведен, непривычно для себя. об этом и речь
+27
-7
+20
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Максим Абашкин
Ответ jjeka
Актерское мастерство Леброна было как обычно на высочайшем уровне. Изначально Гордон едва коснулся рукой его щеки, Леброн уже начал играть на судей, что его чуть в нокдаун не отправили, ну и понеслась. Гордон кстати молоток сегодня был, в самый нужный момент вспомнил как трёхи бросать
А то что Гордон зацепил и держал руку Леброна тебе не выгодно написать правда?
+38
-21
+17
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Vers
ДиЛо в это время задумался о вечном, стоя на дуге и промазал очередную трешку
+10
0
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За Валенсию с 1999
Аарону надо было в челюсть щёлкнуть разок поехавшему
+19
-16
+3
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malinin
Леброну видимо показалось, что это Варежао из его Кливленда. Похож
+5
-2
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MetaPeaceWorld
Ответ Максим Абашкин
А то что Гордон зацепил и держал руку Леброна тебе не выгодно написать правда?
К какой справедливой оценке ситуации ты взываешь ?
У него жопа на аватарке
+3
-1
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Korban Cobain
Да психанул че..бывает
+1
-1
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TexasLonghorns
Ответ За Валенсию с 1999
Аарону надо было в челюсть щёлкнуть разок поехавшему
>Гордон не отпускет руку Леброна
>Аарону надо было в челюсть щёлкнуть разок поехавшему
P.S. Сам больше походишь на поехавшего, персофан Йокича
+3
-3
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TryHarden13
Ответ jjeka
Актерское мастерство Леброна было как обычно на высочайшем уровне. Изначально Гордон едва коснулся рукой его щеки, Леброн уже начал играть на судей, что его чуть в нокдаун не отправили, ну и понеслась. Гордон кстати молоток сегодня был, в самый нужный момент вспомнил как трёхи бросать
Момент пересмотри, какой нокдаун?
Он показал, что ему не приятно, когда по лицу хреначат, как и любому.
Я думаю он что-то сказал Гордону, на что тот ответил.
Сам Гордон, кстати, руку-то прихватил и вверх поднял только одну.
+3
-3
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