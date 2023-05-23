Леброн Джеймс оттолкнул Аарона Гордона после небольшой потасовки
Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс и форвард «Денвера» Аарона Гордона устроили небольшую потасовку во второй четверти четвертого матча финала Западной конференции.
Джеймс и Гордон боролись за позицию. Игрок «озерников» разозлился и в итоге толкнул оппонента.
Оба получили по техническому.
«Наггетс» победили 113:111, 4-0.
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У него жопа на аватарке
>Аарону надо было в челюсть щёлкнуть разок поехавшему
P.S. Сам больше походишь на поехавшего, персофан Йокича
Он показал, что ему не приятно, когда по лицу хреначат, как и любому.
Я думаю он что-то сказал Гордону, на что тот ответил.
Сам Гордон, кстати, руку-то прихватил и вверх поднял только одну.