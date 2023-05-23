Лидер « » и форвард « » устроили небольшую потасовку во второй четверти четвертого матча финала Западной конференции.

Джеймс и Гордон боролись за позицию. Игрок «озерников» разозлился и в итоге толкнул оппонента.

Оба получили по техническому.

«Наггетс» победили 113:111, 4-0.

Румяный Йокич – в финале НБА. Почему лицо и руки Николы так краснеют?

Все соперники «Хит» проходят одинаковый цикл принятия. Гифки с Джимми Батлером сделают его менее болезненным