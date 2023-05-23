Леброн Джеймс рассмотрит вариант с завершением карьеры

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс будет рассматривать вариант с завершением игровой карьеры.

Об этом сообщают Bleacher Report и TNT со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что 38-летнему баскетболисту предстоит «многое обдумать», прежде чем он примет решение.

В контракте Леброна остались 2 года и 97 миллионов долларов, на последний сезон распространяется опция игрока.

Новость пришла после того, как «Лейкерс» в четвертом матче финала Запада проиграли « » (111:113, 0-4) и выбыли из плей-офф.

Джеймс, для которого этот сезон стал 20-м в карьере, произнес загадочные слова под занавес послематчевой пресс-конференции: «Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать».

Леброн ранее много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт только в 2024 году.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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