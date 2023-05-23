Леброн Джеймс рассмотрит вариант с завершением карьеры

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Баскетбол

Суперзвезда НБА Леброн Джеймс будет рассматривать вариант с завершением игровой карьеры.

Об этом сообщают Bleacher Report и TNT со ссылкой на источники.

Источники отмечают, что 38-летнему баскетболисту предстоит «многое обдумать», прежде чем он примет решение.

В контракте Леброна остались 2 года и 97 миллионов долларов, на последний сезон распространяется опция игрока.

Новость пришла после того, как «Лейкерс» в четвертом матче финала Запада проиграли «Денверу» (111:113, 0-4) и выбыли из плей-офф.

Джеймс, для которого этот сезон стал 20-м в карьере, произнес загадочные слова под занавес послематчевой пресс-конференции: «Мне есть о чем подумать… Если речь заходит обо мне лично и моем будущем в баскетболе, то мне есть о чем подумать».

Леброн ранее много раз говорил о желании сыграть в НБА вместе с сыном Бронни, который сможет выставиться на драфт только в 2024 году.

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Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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102 комментария

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Максим Фомин
желание сыграть с сыном, 40к очков и 100лямов думают иначе)
+178
0
+178
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Daishi
Это называется грамотно переключить внимание медиа со свипа на размусоливание слухов о своем возможном завершении карьеры. Хитер старый обормот..))
+147
-4
+143
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rb_10
Это на эмоциях. Остынет и продолжит! Дед еще могёт дать жару!
+62
-3
+59
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AEZAKMI228
Ответ Thunder_Timba
а как же идея с сыном? он её вынашивал не один год и всё, чтобы не дождаться год?
Да понтуется КОРОЛЬ
+49
-5
+44
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Thunder_Timba
а как же идея с сыном? он её вынашивал не один год и всё, чтобы не дождаться год?
+43
0
+43
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Доктор Гонза
Леброн просто расстроен. Уходить, конечно, надо вовремя, но это не тот случай. Последние 2 сезона он показывает очень крутые цифры впереди, а этот плей-офф демонстрирует, что и на своей половине дед еще может. Плюс реализация мечты сыграть с сыном уже совсем рядом. Я думаю, отдохнет хорошенько и примет решение продолжать. Еще 2-3 года Брон может отыграть на приличном уровне.
+23
0
+23
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Mr.Trol
Ответ MrManchester
Так он и не выкинет. Контракт гарантированный -- он получит деньги в любом случае.
Издеваешься? Если завершит карьеру, то нет)).
+23
-2
+21
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JuVero
Ответ Thunder_Timba
а как же идея с сыном? он её вынашивал не один год и всё, чтобы не дождаться год?
эмоции пройдут и мысль о завершении вместе с этим)
+13
0
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Владимир Бойко
Ответ rb_10
Это на эмоциях. Остынет и продолжит! Дед еще могёт дать жару!
Дед еще умеет считать деньги , не будет про это забывать
+17
-4
+13
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hodor 12
Что имеем не храним, а потерявши, плачем. Леброн, это эпоха6. Если он уйдёт, то даже самые пищаще - визжащие хейтеры проронят ни одну слезу, вспоминая игру деда... Пипец, он моложе меня на 16 лет, а я пишу " игру деда "...
+14
-2
+12
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Insamo217
конечно, когда в 38 лет тащишь команду один с незадрафтованной второгодкой пойдут такие мысли
+13
-1
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36_i_8
А как же с сыном играть? Я думаю он такой вариант не упустит
+12
-1
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Andy93
Ответ 36_i_8
А как же с сыном играть? Я думаю он такой вариант не упустит
Ну вернется. Подпишет контракт на 10 дней если что. Думаю ему организуют
+9
0
+9
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Mr.BadGuy
Обычный хайп. Никуда он не уйдет. И вообще к Леброну, кроме его трешек претензий особо по ПО нет. Больше претензий к Дэвису. Человек одну топ игру из 4 выдает. При этом будучи наконец то здоровым. Все говорили здоровый Дэвис топ5 НБА. Ну в одной игре из 4 да. В остальных Йокич его просто уничтожил. Поменять бы местами Йокича и Дэвиса и сейчас в финале были бы ЛАЛ
+7
-1
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Undrey
да да, рассказывай, королева драмы, снова хайпануть решил, внимание у и так обделенного денвера забрать, куда он так уйдет, всяко прощальный тур как у брайанта мечтает замутить, чтоб ему на всех аренах овации, там тщеславие работает на полную)
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Южанин78
Мне кажется это будет зависеть от активности ЛА на рынке, потому что с этим составом они даже выше крыши прыгнули.
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Mr.Trol
никто не выкинет в ведро 100 млн.
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urloff
Леброн - кокетничает. Теперь будут обсуждать уйдет или нет.
+5
0
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Базовая База
Сдаётся мне, и тут вполне может проявиться погоня за тенью Михаила: уход с последующим возвращением.
+5
-1
+4
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АРХАТ
Ответ Thunder_Timba
а как же идея с сыном? он её вынашивал не один год и всё, чтобы не дождаться год?
Возобновит карьеру и подпишется на минималку в команду сына)
+4
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Tant
Ответ bouch
да бред конечно,щас успокоится и еще пару лет будет руинить ЛА.
Серьёзно? Руинить?
Ну вот не фанат я ЛеБрона от слова совсем, но чувак в 38 свои деньги отрабатывает получше многих, да прайм давно за горизонтом, но выдать почтри трипл с 40 очками в решающей игре ПО на вылет смогут единицы в этой лиге
+4
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Mr Gendalf
Ответ Insamo217
конечно, когда в 38 лет тащишь команду один с незадрафтованной второгодкой пойдут такие мысли
Хачимура по площадке просто бегал?
+3
0
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Максим Максимов
Король хайпа) даже после проигрыша все говорят о нем, а не о денвере) красава
+3
0
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Юрий Бабкин
Шантажирует дед боссов ЛАЛ, чтобы те Бронислава-младшего на драфте пообещали взять.
+3
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rdyabin@icloud.com
Да Леброн еще хорош. Еще в статусе звезды даже будет играть до 40. Команда хорошая, могут прогрессировать. Еще потопчет пару лет Дед👍
+3
-1
+2
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