Никола Йокич набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач в 4-м матче с «Лейкерс». Серб обновил рекорд Уилта Чемберлена

Теги Уилт Чемберлен Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Лидер «Денвера» Никола Йокич помог команде завершить финал Западной конференции против «Лейкерс» в четвертом матче (113:111, 3-0).

Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.

Это восьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он обновил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф (7).

Всего для Николы это 14-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру. Лидер – Мэджик Джонсон (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).

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29 комментариев

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Учительгода2020
Великий игрок!
Вторую серию подряд выдаёт со средним трипл даблом.
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DirkMavs
Я раньше думал что Брон с другой планеты….оказывается Никола с другой планеты мощь конечно сильная личность 💪
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+37
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Temer
Мозгов поделился чемпионским ДНК
+36
-4
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Додик Аксель
Ещё не вечер в этом ПО и Коля рекорд обновит ещё не раз. Удачи !
+11
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Analjinn
Впереди гайки и mvp финала, похоже Колян готов.
+12
-2
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shooter77
Лучший игрок этого плей-офф. Даже все геройства Джимбо не перевешивают, на мой взгляд. Очень приятно, что выяснят лицом к лицу, два сильнейших игрока этого розыгрыша, с большим запасом!
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Билли Миллиган
Дядя Стёпа опять зарешал
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Fazfaz
Балканский король
+8
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Идущий к реке
Рад, что могу наслаждать вживую игрой этого уникума. Никола какие-то нереальные вещи моментами творит. А главное подтянулась стабильность, нет больше таких качелей как в прошлых ПО.
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Nikolay
Йокича в лого НБА!
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ta1ib
Ответ Isa Babaev
Красава Йокич Уничтожил переоцененного чсв Леброна Никогда не смейте сравнивать этого игрока с Великим Джорданом Леброн просто пыль рядом с Майклом
Фанат ГСВ?)
+6
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гилберт
Лужа в которую сели эксперты определявшие МВП становится всё глубже.
+4
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GrafGiovanni
леброн специально слил в 4, чтобы Коля не догнал его по триплам за карьеру в ПО ))
+4
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S2Pac
В который раз ловлю себя на мысли, что как-то простенько для него такую линейку иметь.
Этот зверь уже настолько приучил, что ожидаешь от него каждый матч 40+ с 20+ подборами.
Безумие…
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AnTikVar
Это будет классный финал, суперальфач Джимми, выжимающий 500% из своего состава с гением Спо на лавке и ТруМВП Колян, визуально играющий в полсилы, с тренером к которому всегда была масса вопросов. Для уравновешения Мюррея еще бы Хирро смог вернутся в огне и можно спокойно кайфовать от такого противостояния противоположностей.
+2
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Bankruptcy
Войско взбунтовалось! Говорят, МВП-не настоящий! (с)
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Бускетс это позиция
У Джокера остаётся последний, но самый тяжёлый этап до чемпионства, Майами и матчап против Юдониса Хаслема....
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Skeleton64
Ответ DirkMavs
Я раньше думал что Брон с другой планеты….оказывается Никола с другой планеты мощь конечно сильная личность 💪
Он и физически могуч как бык. Возможно, один из самых доминирующих физически игроков в истории. Леброн не может его сдержать, Дэвис вовсе отлетает как пушинка, когда Никола идёт вперёд.
+2
-1
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Комнатный олень
Ответ Isa Babaev
Красава Йокич Уничтожил переоцененного чсв Леброна Никогда не смейте сравнивать этого игрока с Великим Джорданом Леброн просто пыль рядом с Майклом
Ну сравнил деда и почти трекратного МВП)
+3
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Stivi M.D.
Ответ Isa Babaev
Красава Йокич Уничтожил переоцененного чсв Леброна Никогда не смейте сравнивать этого игрока с Великим Джорданом Леброн просто пыль рядом с Майклом
Слейся
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Сергей Пузанков
11 из 24 - это плохо для центра.
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Алексей Матыгин
МВП
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гилберт
Так то Никола делает заявку на одного из лучших игроков в истории.
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Whatchutola
Ответ Isa Babaev
Красава Йокич Уничтожил переоцененного чсв Леброна Никогда не смейте сравнивать этого игрока с Великим Джорданом Леброн просто пыль рядом с Майклом
😂😂😂
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ta1ib
Ответ Сергей Пузанков
11 из 24 - это плохо для центра.
Но есть нюансы..!
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