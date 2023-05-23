Никола Йокич набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач в 4-м матче с «Лейкерс». Серб обновил рекорд Уилта Чемберлена
Лидер «Денвера» Никола Йокич помог команде завершить финал Западной конференции против «Лейкерс» в четвертом матче (113:111, 3-0).
Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач.
За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.
Это восьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он обновил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф (7).
Всего для Николы это 14-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру. Лидер – Мэджик Джонсон (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).
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Вторую серию подряд выдаёт со средним трипл даблом.
Этот зверь уже настолько приучил, что ожидаешь от него каждый матч 40+ с 20+ подборами.
Безумие…