Лидер « » помог команде завершить финал Западной конференции против «Лейкерс» в четвертом матче (113:111, 3-0).

Йокич в понедельник набрал 30 очков, 14 подборов и 13 передач.

За 45 минут 2-кратный MVP реализовал 11 из 24 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 1 перехват и 3 блок-шота при 3 потерях.

Это восьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он обновил рекорд 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф (7).

Всего для Николы это 14-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру. Лидер – Мэджик Джонсон (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).

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