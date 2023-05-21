Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания 3-го матча против «Денвера»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс покинул скамейку команды и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания 3-го матча финала Западной конференции против «Денвера».

«Лейкерс» в субботу потерпели поражение от «Наггетс» на своей площадке (108:119) и теперь проигрывают в серии со счетом 0-3. Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграться и пройти дальше после счета 0-3 в серии плей-офф.

Джеймс завершил матч с 23 очками, 12 передачами и 7 подборами.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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34 комментария

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SpankyBoy
Это неуважение не столько к сопернику, сколько к собственным партнерам по команде. Жалкое зрелище, которое уже стало для него традицией
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Яма
Что бросилось в глаза. На табло 111:101. Японец промахивается и ЛАЛ в развалочку возвращаются на свою половину. Нет даже прессинга на мяче (т.е. самого желания отыграться).

Далее в развалочку встречают серба, тот дожидается когда Мюррей провалится под кольцо и отдаёт передачу.
Его стопорит Ривз и подстраховывает Деннис, а в паре метров страхует ЛеБрон.

Ривз вынужден на фейке вытянутся в стойку, Шрёдер отыгран не успев выбить мяч. Джамал смотрит на кольцо, что намекает на его атаку, но Джеймс тупо смотрит как тот атакует, хотя вполне мог успеть выпрыгнуть и хотя бы попытаться заблокировать.

На счётчике уже меньше 2,5 минут уже пора включаться хотя бы в защите. Ага все игроки ЛАЛ опять ходят в развалочку.

Меньше 2-х минут Денвер тупо сжигает время, а ЛАЛ пофиг, они просто ждут чем всё закончится. На часах ок.1,5 минуты и Фанаты уже всё понимают (отсутствие желания рвать жилы чтобы попытаться отыграться) пошли на выход.

И только тут Ривз и Хачимура всё таки попытались сыграть в прессинг (а вот остальная команда тупо даже не поддержала этот порыв), в результате Денвер продолжили сжигать время.

И вот с таким настроем они собираются отыгрываться со счёта 0:3?
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frenemy
Насколько шикарная традиция выходить на матч, подбрасывая тальк перед вбрасыванием. Настолько же гнилая традиция убегать в подтрибунку до финального свистка, будто он не причастен к таким обидным проигрышам.
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Artur Prokopchuk
он всегда так делает, когда проигрывает и никто его не критикует за это. А про то, что Пистонс ушли раньше времени, когда проиграли Быкам вспоминают уже 30 лет (хотя там была реальная вражда).
Это ДРУГОЕ !!! Короля нельзя ругать за неуважение к сопернику
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Artur Prokopchuk
Ответ Xell
Когда нибудь кто то отыграется с 0-3 в серии.Но не похоже что это будет Леброн.
ну Док Риверс, наверно, еще будет тренировать какую-то команду в Лиге, поэтому он может покорить эту "вершину" и проиграть серию ведя 0-3
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someoneelse
Поступок конечно плохой, но мне нравится что он реально ещё чё та там верит и хочет побеждать) 20 лет играет, а желание побеждать туманит разум до сих пор
+11
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Алексей Маврин
Ответ ST-L
почему это неуважение? Результат известен, какой смысл досиживать 6 секунд? человек в 38 лет отыграл 43 минуты. и уж в умении восстанавливаться он знает толк. ох уж эти хейтеры
Ты хоть раз играл в команде? Сидел на скамейке? Уходил так до окончания матча? Как потом атмосфера в раздевалочке? Ах да, ты же просто диванный комментатор
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Сергей Пузанков
Как обычно боится на последнюю электричку опоздать.
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SpankyBoy
Ответ alexLA
Его право. не любит человек проигрывать, я в этом плане его понимаю.
Не любить и не уметь проигрывать это разные вещи. Не сомневаюсь, что ты понимаешь его, ведь ты ведешь себя также жалко после проигрышей ЛАЛ, впрочем, как и 80% местной фанбазы этого клуба
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Misha_Sapunov
Ответ Иван Кужилин
Комментарий удален модератором
довольно низко такое писать
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Misha_Sapunov
Ответ alexLA
Его право. не любит человек проигрывать, я в этом плане его понимаю.
это не поменяет результат. а вот отношение к болелам и игрокам бесценно.
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RayRay
Не в первой, однако .
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ST-L
Ответ Алексей Маврин
Ты хоть раз играл в команде? Сидел на скамейке? Уходил так до окончания матча? Как потом атмосфера в раздевалочке? Ах да, ты же просто диванный комментатор
Да, рабочая атмосфера в раздевалке. Есть разные дни, разное самочувствие у игроков, и люди разные. кто-то предпочтет остаться до конца, кто-то уйти пораньше. но только по мнению диванных экспертов все люди одинаковые, и им кажется что если человек переживает не так "КАК НАДО", то он не испытывает эмоций и ему безразлично
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Andrei Trukhin
Ответ Artur Prokopchuk
ну Док Риверс, наверно, еще будет тренировать какую-то команду в Лиге, поэтому он может покорить эту "вершину" и проиграть серию ведя 0-3
ахах, в яблочко!
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Goddemic
Ответ Artur Prokopchuk
Т.е. Леброн может протянуть руку сопернику только раз за серию ? А остальные нормальные игроки (в том числе и суперзвезды) делают это после каждой игры. Королевские привилегии 😂 повторюсь, он постоянно так делает, когда проигрывает. Пока команды жмут друг другу руки, он просто игнорит соперников и уходит в раздевалку.
Никто так не делает в ПО. Там руки пожимают только после окончания серии.
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Djoyin
Ответ Ilovethisgame77
Вы похожи на ту, кто вообще не разбирается ни в самом баскетболе, ни в атмосфере и медийном пространстве вокруг него! Вы ведёте себя ни как фанат и знаток игры! Настоящие фанаты и специалисты так себя не ведут!
Вы на мужчину не похожи, к сожалению. Работайте над собой. Так нельзя. Мужчина должен быть мужчиной.
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Djoyin
Ответ Ilovethisgame77
Комментарий удален модератором
Вы похожи на бабушку у подъезда, которая шушукается с такими же бабушками-сплетницами. Вы не по-мужски себя ведёте. Мужчины так себя не ведут.
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ZamoRano
Ответ Djoyin
Вы похожи на бабушку у подъезда, которая шушукается с такими же бабушками-сплетницами. Вы не по-мужски себя ведёте. Мужчины так себя не ведут.
Мужчины производят Мерседес, а не на сайтиках нравоучительную чушь праздно строчат...
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Goddemic
Ответ Artur Prokopchuk
он всегда так делает, когда проигрывает и никто его не критикует за это. А про то, что Пистонс ушли раньше времени, когда проиграли Быкам вспоминают уже 30 лет (хотя там была реальная вражда). Это ДРУГОЕ !!! Короля нельзя ругать за неуважение к сопернику
Давайте подождём окончания серии. Если он и перед 4-м поражением свалит до сирены, тогда можно говорить про "неуважение"
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Artur Prokopchuk
Ответ Goddemic
Давайте подождём окончания серии. Если он и перед 4-м поражением свалит до сирены, тогда можно говорить про "неуважение"
Т.е. Леброн может протянуть руку сопернику только раз за серию ? А остальные нормальные игроки (в том числе и суперзвезды) делают это после каждой игры. Королевские привилегии 😂
повторюсь, он постоянно так делает, когда проигрывает. Пока команды жмут друг другу руки, он просто игнорит соперников и уходит в раздевалку.
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ecopromo
Ну ушел и ушел. Новость из ничего
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no lambo
об этом новость? он же постоянно так делает, когда проигрывает
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Ilovethisgame77
Ответ Djoyin
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Vinnipukh Vinni
Ответ Яма
Что бросилось в глаза. На табло 111:101. Японец промахивается и ЛАЛ в развалочку возвращаются на свою половину. Нет даже прессинга на мяче (т.е. самого желания отыграться). Далее в развалочку встречают серба, тот дожидается когда Мюррей провалится под кольцо и отдаёт передачу. Его стопорит Ривз и подстраховывает Деннис, а в паре метров страхует ЛеБрон. Ривз вынужден на фейке вытянутся в стойку, Шрёдер отыгран не успев выбить мяч. Джамал смотрит на кольцо, что намекает на его атаку, но Джеймс тупо смотрит как тот атакует, хотя вполне мог успеть выпрыгнуть и хотя бы попытаться заблокировать. На счётчике уже меньше 2,5 минут уже пора включаться хотя бы в защите. Ага все игроки ЛАЛ опять ходят в развалочку. Меньше 2-х минут Денвер тупо сжигает время, а ЛАЛ пофиг, они просто ждут чем всё закончится. На часах ок.1,5 минуты и Фанаты уже всё понимают (отсутствие желания рвать жилы чтобы попытаться отыграться) пошли на выход. И только тут Ривз и Хачимура всё таки попытались сыграть в прессинг (а вот остальная команда тупо даже не поддержала этот порыв), в результате Денвер продолжили сжигать время. И вот с таким настроем они собираются отыгрываться со счёта 0:3?
Всегда смешно читать про настрой в плей-офф, особенно в поздних стадиях.
А как тогда они прошли первые два раунда, если у них настрой не тот? А если он был, то куда подевался?
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Gaval
Ответ Vinnipukh Vinni
Всегда смешно читать про настрой в плей-офф, особенно в поздних стадиях. А как тогда они прошли первые два раунда, если у них настрой не тот? А если он был, то куда подевался?
Сгорел
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