Форвард «Лейкерс» покинул скамейку команды и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания 3-го матча финала Западной конференции против « ».

«Лейкерс» в субботу потерпели поражение от «Наггетс» на своей площадке (108:119) и теперь проигрывают в серии со счетом 0-3. Ни одной команде в истории не удавалось отыграться и пройти дальше после счета 0-3 в серии плей-офф.

Джеймс завершил матч с 23 очками, 12 передачами и 7 подборами.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3