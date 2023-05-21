Леброн Джеймс ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания 3-го матча против «Денвера»
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс покинул скамейку команды и ушел в раздевалку, не дожидаясь окончания 3-го матча финала Западной конференции против «Денвера».
«Лейкерс» в субботу потерпели поражение от «Наггетс» на своей площадке (108:119) и теперь проигрывают в серии со счетом 0-3. Ни одной команде в истории НБА не удавалось отыграться и пройти дальше после счета 0-3 в серии плей-офф.
Джеймс завершил матч с 23 очками, 12 передачами и 7 подборами.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Далее в развалочку встречают серба, тот дожидается когда Мюррей провалится под кольцо и отдаёт передачу.
Его стопорит Ривз и подстраховывает Деннис, а в паре метров страхует ЛеБрон.
Ривз вынужден на фейке вытянутся в стойку, Шрёдер отыгран не успев выбить мяч. Джамал смотрит на кольцо, что намекает на его атаку, но Джеймс тупо смотрит как тот атакует, хотя вполне мог успеть выпрыгнуть и хотя бы попытаться заблокировать.
На счётчике уже меньше 2,5 минут уже пора включаться хотя бы в защите. Ага все игроки ЛАЛ опять ходят в развалочку.
Меньше 2-х минут Денвер тупо сжигает время, а ЛАЛ пофиг, они просто ждут чем всё закончится. На часах ок.1,5 минуты и Фанаты уже всё понимают (отсутствие желания рвать жилы чтобы попытаться отыграться) пошли на выход.
И только тут Ривз и Хачимура всё таки попытались сыграть в прессинг (а вот остальная команда тупо даже не поддержала этот порыв), в результате Денвер продолжили сжигать время.
И вот с таким настроем они собираются отыгрываться со счёта 0:3?
Это ДРУГОЕ !!! Короля нельзя ругать за неуважение к сопернику
повторюсь, он постоянно так делает, когда проигрывает. Пока команды жмут друг другу руки, он просто игнорит соперников и уходит в раздевалку.
А как тогда они прошли первые два раунда, если у них настрой не тот? А если он был, то куда подевался?