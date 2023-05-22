Никола Йокич о 4-м матче с «Лейкерс»: «Я не боюсь, но опасаюсь. У них есть Леброн Джеймс»
Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о подходе к четвертому матчу финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.
«Если говорить откровенно, то я не могу сказать, что боюсь, но все же опасаюсь. У них есть Леброн Джеймс. Он способен на все. Но мы выйдем на площадку с тем же настроем, с той же собранностью, и это даст нам шансы на победу в матче.
Кто знает. Они будут агрессивными. Они станут играть еще жестче, постараются делать все на новом, более высоком уровне. Посмотрим», – заявил Йокич.
Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3
Посмотрим короче. Но как бы их Денвер вообще не свипнул в финале.
С ним особо ничего не может поделать лучший защищающийся большой Дэвис, а Адебайо конечно же застерзает )
Не знаю с каким там запасом гуляет Хит, но Милуоки они дважды как минимум только в клатче переиграли камбэком и затупом самих оленей.