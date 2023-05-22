Никола Йокич о 4-м матче с «Лейкерс»: «Я не боюсь, но опасаюсь. У них есть Леброн Джеймс»

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич рассказал о подходе к четвертому матчу финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.

«Если говорить откровенно, то я не могу сказать, что боюсь, но все же опасаюсь. У них есть Леброн Джеймс. Он способен на все. Но мы выйдем на площадку с тем же настроем, с той же собранностью, и это даст нам шансы на победу в матче.

Кто знает. Они будут агрессивными. Они станут играть еще жестче, постараются делать все на новом, более высоком уровне. Посмотрим», – заявил Йокич.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3

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17 комментариев

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Максим Тарасов
Ответ Максим Яблонский
А мне страшно из-за Майами, совершенная команда без слабых мест, как обыграть, непонятно.
Ирония в том, что фанатам Майами точно так же страшно из-за Денвера)
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Мурзин Ринат
Ответ Максим Яблонский
А мне страшно из-за Майами, совершенная команда без слабых мест, как обыграть, непонятно.
Ну нее, Денвер по сильнее и по составу и по игре, Хит же вывозят за счет тренера
+14
-1
+13
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scorp19
Был бы он лет на 7 так моложе, то да. А так он уже не способен в одиночку переломить серию. Лучше уж побояться что Дэвис не дай бог включит режим бога и выдаст 50 очков, 20 подборов и хренову тучу блоков раздаст.
+12
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scorp19
Ответ Максим Яблонский
А мне страшно из-за Майами, совершенная команда без слабых мест, как обыграть, непонятно.
И как эта "совершенная команда без слабых мест" лишь через плей ин отобралась в ПО ? Что с ними будет если Батлер вне игры окажется ?
Посмотрим короче. Но как бы их Денвер вообще не свипнул в финале.
+9
-2
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Максим Яблонский
А мне страшно из-за Майами, совершенная команда без слабых мест, как обыграть, непонятно.
+6
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Archer_Great
Ответ scorp19
И как эта "совершенная команда без слабых мест" лишь через плей ин отобралась в ПО ? Что с ними будет если Батлер вне игры окажется ? Посмотрим короче. Но как бы их Денвер вообще не свипнул в финале.
да не, свипа точно не будет, в худшем случае 4-1, как Фила Айверсона отлетала ЛАЛ ШаКобе. Ситуации в целом то схожие, особенно по Хит, если сделать поправку на современный стиль игры)
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scorp19
Ответ Максим Яблонский
А теперь протритесь холодным влажным вафельным полотенцем и еще раз посмотрите на матчи Хит в плове. Вынос почти всухую двух главных команд НБА без клатчей, то бишь везли по 20 очков, накидывали около 120, пропускали 100. Майами. У Денвера потные матчи супротив монстров, но порой решали буквально детали. Хит гуляют с запасом. Это историческая команда. И даже гений Йокич... завязнет в трясине, а в краске его растерзают Батлер и Адебайо.
Адебайо растерзает Йокича. пхахах спасибо поржал.
С ним особо ничего не может поделать лучший защищающийся большой Дэвис, а Адебайо конечно же застерзает )

Не знаю с каким там запасом гуляет Хит, но Милуоки они дважды как минимум только в клатче переиграли камбэком и затупом самих оленей.
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Pupo Nuggets
Ответ Максим Яблонский
А теперь протритесь холодным влажным вафельным полотенцем и еще раз посмотрите на матчи Хит в плове. Вынос почти всухую двух главных команд НБА без клатчей, то бишь везли по 20 очков, накидывали около 120, пропускали 100. Майами. У Денвера потные матчи супротив монстров, но порой решали буквально детали. Хит гуляют с запасом. Это историческая команда. И даже гений Йокич... завязнет в трясине, а в краске его растерзают Батлер и Адебайо.
Где это у Денвера потные матчи супротив монстров? Миннесоту 4:1 вынесли, Финикс 4:2 вынесли. У майами два сильных соперника (Милуоки и Бостон) и один слабый. У Денвер то же самое (Финикс, ЛАЛ и слабая Миннесота). Короче, очень похожие истории. Обе команды - историческиею Кто кого растерзает - увидим
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leon01
у них есть тень отца Гамлета
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Igbin
Ответ Максим Яблонский
А мне страшно из-за Майами, совершенная команда без слабых мест, как обыграть, непонятно.
Играть как Милуоки, только не три четверти, а четыре, и можно будет им двадцатник привозить в каждой игре.
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Максим Яблонский
Ответ scorp19
И как эта "совершенная команда без слабых мест" лишь через плей ин отобралась в ПО ? Что с ними будет если Батлер вне игры окажется ? Посмотрим короче. Но как бы их Денвер вообще не свипнул в финале.
А теперь протритесь холодным влажным вафельным полотенцем и еще раз посмотрите на матчи Хит в плове. Вынос почти всухую двух главных команд НБА без клатчей, то бишь везли по 20 очков, накидывали около 120, пропускали 100. Майами. У Денвера потные матчи супротив монстров, но порой решали буквально детали. Хит гуляют с запасом. Это историческая команда. И даже гений Йокич... завязнет в трясине, а в краске его растерзают Батлер и Адебайо.
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Slaviša-Bato Živaljević
Ответ Мурзин Ринат
Ну нее, Денвер по сильнее и по составу и по игре, Хит же вывозят за счет тренера
Tačno, Erik Spolstra je najbolji trener NBA košarke. Tu je snaga "vreline"!
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