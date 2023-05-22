Центровой « » рассказал о подходе к четвертому матчу финала Запада с «Лейкерс» при 3-0 в серии.

«Если говорить откровенно, то я не могу сказать, что боюсь, но все же опасаюсь. У них есть . Он способен на все. Но мы выйдем на площадку с тем же настроем, с той же собранностью, и это даст нам шансы на победу в матче.

Кто знает. Они будут агрессивными. Они станут играть еще жестче, постараются делать все на новом, более высоком уровне. Посмотрим», – заявил Йокич.

Нет, у Леброна ничего не припасено. «Лейкерс» все проигрывают «Наггетс» – уже 0-3