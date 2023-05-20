Джей Уильямс не включил Леброна в Топ-5 самых опасных игроков плей-офф-2023
Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джей Уильямс составил Топ-5 самых опасных игроков, которые продолжают выступать в плей-офф-2023.
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не вошел в список. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оказался выше, чем бигмен «озерников» Энтони Дэвис.
Возглавил рейтинг Джимми Батлер из «Майами».
Самые опасные игроки плей-офф-2023 по версии Джея Уильямса:
1. Джимми Батлер
2. Никола Йокич
3. Джейсон Тейтум
4. Джамал Мюррэй
5. Энтони Дэвис.
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2. Батлер
3. Батлер
4. Батлер
5. Батлер
6. Дэвис по нечетным играм
7. Тейтум первые три четверти
8. Йокич, когда против него не защищается Хачимура
9. Мюррей, когда у него полетело
Ну а ЛеБрон вне конкурса, потому что его вклад невозможно оценить статистикой или даже просто игрой, он по факту и играющий тренер, и координатор защиты, и floor general, еще и в защите пашет. Когда не пуляет свои дебильные трехи - совсем хорошо.
Так что, Даня, иди дальше мамочке поплачься