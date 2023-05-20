Бывший игрок , эксперт ESPN Джей Уильямс составил Топ-5 самых опасных игроков, которые продолжают выступать в плей-офф-2023.

Звездный форвард «Лейкерс» не вошел в список. Разыгрывающий « » Джамал Мюррэй оказался выше, чем бигмен «озерников» Энтони Дэвис.

Возглавил рейтинг Джимми Батлер из « ».

Самые опасные игроки плей-офф-2023 по версии Джея Уильямса:

1. Джимми Батлер

2. Никола Йокич

3. Джейсон Тейтум

4. Джамал Мюррэй

5. .

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