Джей Уильямс не включил Леброна в Топ-5 самых опасных игроков плей-офф-2023

Теги Бостон Леброн Джеймс Денвер Лейкерс Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Энтони Дэвис Джей Уильямс Никола Йокич Джамал Мюррэй Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джей Уильямс составил Топ-5 самых опасных игроков, которые продолжают выступать в плей-офф-2023.

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не вошел в список. Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй оказался выше, чем бигмен «озерников» Энтони Дэвис.

Возглавил рейтинг Джимми Батлер из «Майами».

Самые опасные игроки плей-офф-2023 по версии Джея Уильямса:

1. Джимми Батлер

2. Никола Йокич

3. Джейсон Тейтум

4. Джамал Мюррэй

5. Энтони Дэвис.

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26 комментариев

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ФомаМаня
Тейтум? Серьезно? Этот эксперт вообще смотрит игры Бостона, особенно 4-е четверти? Или похоже сделал вывод только по 7-й игре против Филы, во главе с плачущим МВП
+44
-5
+39
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Consistency
1. Батлер
2. Батлер
3. Батлер
4. Батлер
5. Батлер
6. Дэвис по нечетным играм
7. Тейтум первые три четверти
8. Йокич, когда против него не защищается Хачимура
9. Мюррей, когда у него полетело

Ну а ЛеБрон вне конкурса, потому что его вклад невозможно оценить статистикой или даже просто игрой, он по факту и играющий тренер, и координатор защиты, и floor general, еще и в защите пашет. Когда не пуляет свои дебильные трехи - совсем хорошо.
+57
-25
+32
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Daishi
Ответ Дмитрий Белов
О Букере или Эдвардсе резко забыли ? Мюррей что сильнее обоих ?
>которые продолжают выступать в плей-офф-2023
+14
-1
+13
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Notionalist Notionalist
Ответ Gaval
и много напахал?
Финал конфы с 13-го места в феврале?
+16
-7
+9
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Stormbringer
Батлер и Йокич в любой последовательности, а дальше список можно не продолжать)
+8
0
+8
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Danya Black
А кого ставить выше? Там и так плачущий мвп, которые набил статку на травматиках из Финикса и мертвой Миньки.
Плачущий МВП против бруклина и Бостона играл и уже дальше плачет на рыбалке. Йокичу же две победы до финальной серии осталось.
+8
-1
+7
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Сергей Пузанков
Бред. Самый опасный - Джа. С запасом. Сейчас ещё и злой.
+6
0
+6
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Misha_Sapunov
Ответ ФомаМаня
Тейтум? Серьезно? Этот эксперт вообще смотрит игры Бостона, особенно 4-е четверти? Или похоже сделал вывод только по 7-й игре против Филы, во главе с плачущим МВП
самый опасный для бостона ж!)
+4
0
+4
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arspurs9
А как же белый король Лейкерс?)
+3
0
+3
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ГРУПА ЗИСК
Ответ Danya Black
Ничего. по самой легкой сетке в истории проходит. Дальше против настоящих мужиков и Майами опять расплачется и удалится!
Пока только ты тут в комментариях плачешься. Йокич получил такую сетку своей игрой, вытащив свой клуб на первое место на Западе. И это уже проблема других клубов что они не смогли занять это первое место. Кроме прочего, Финиксу некоторые пророчили лёгкий финал конфы после перехода Дюранта.
Так что, Даня, иди дальше мамочке поплачься
+3
0
+3
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Gaval
Ответ Consistency
1. Батлер 2. Батлер 3. Батлер 4. Батлер 5. Батлер 6. Дэвис по нечетным играм 7. Тейтум первые три четверти 8. Йокич, когда против него не защищается Хачимура 9. Мюррей, когда у него полетело Ну а ЛеБрон вне конкурса, потому что его вклад невозможно оценить статистикой или даже просто игрой, он по факту и играющий тренер, и координатор защиты, и floor general, еще и в защите пашет. Когда не пуляет свои дебильные трехи - совсем хорошо.
и много напахал?
+7
-5
+2
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kondratiy
Ответ Notionalist Notionalist
Финал конфы с 13-го места в феврале?
С 13 места лал вылезали без ЛеБрона, кстати :) Он в тот момент отдыхал (был травмирован) после "рекорда на всё времена"
+5
-3
+2
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Крамбопулос Майкл
Справедливо
+4
-2
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Деревенский Кобе
ЛеБрон не включил Джея Уилямса в свой топ самых опасных Уильямсов)
+1
-1
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Tolball
Адебайо как всегда недооценен...
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Артем Полупанов
Ну всё, Денвер, готовься. Теперь Леброн took it personally и сегодня выбросит 10 трёшек с процентом, как в целом по серии
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ShamilK
Ответ Notionalist Notionalist
Финал конфы с 13-го места в феврале?
Так это Дэвис с ролеваками все сделали. Леброн технично вернулся, когда понял, что команда то выходит в ПО. И как мы видим все лавры вновь достаются крабу, а не Дэвису, Ривзу, Руи
+4
-4
0
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Notionalist Notionalist
Ответ ShamilK
Так это Дэвис с ролеваками все сделали. Леброн технично вернулся, когда понял, что команда то выходит в ПО. И как мы видим все лавры вновь достаются крабу, а не Дэвису, Ривзу, Руи
Только без Леброна 9-7,, а с Леброном 9-2, а так да, ролевики одни справились.
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Notionalist Notionalist
Ответ kondratiy
С 13 места лал вылезали без ЛеБрона, кстати :) Он в тот момент отдыхал (был травмирован) после "рекорда на всё времена"
11 матчей после обменов сыграл, всего 2 проиграли. Без Леброна ЛАЛ пришлось бы играть два матча в плей ин, и не факт, что прошли бы НОП в гостях. И даже если бы прошли НОП, то Денвер в первом раунде - финита. А в остальном да, Леброн ни при чем.
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