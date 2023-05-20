Гэйб Винсент стал автором ключевых попаданий на последней минуте 2-го матча с «Бостоном»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

«Майами» в пятницу одержал вторую победу над «Бостоном» в финале Востока 111:105, 2-0.

Исход встречи решился в концовке. На последней минуте у «Хит» отличился Гэйб Винсент, который забросил со средней при счете 105:103 за 35,1 секунды до сирены, а затем реализовал штрафные броски.

На счету Винсента 9 очков при 2 из 8 с игры.

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5 комментариев

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За Валенсию с 1999
Татуму в лобешник
+18
-1
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inshchukin@yandex.ru
После фола хотел реабилитироваться
+4
0
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Zomourning33
Ответ inshchukin@yandex.ru
После фола хотел реабилитироваться
Так фола и не было. Татум сам выставил ногу вперед (на видео, что в новости, на отметки 2:58 это прекрасно видно).

И еще вот такую чушь свистят в пользу Бостона:

https://www.youtube.com/watch?v=MreTO_SYYTM&ab_channel=SportsMan
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banderos
Самое забавное в этом видео - 3 зеленых телепузика, которые сидели прямо за Мазуллой. Смотреть на их реакции - бесценно.
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ВинниПох
Ответ inshchukin@yandex.ru
После фола хотел реабилитироваться
там и фола то не было, как судьи не увидели "разножку" Тейтума?
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