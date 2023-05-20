« » в пятницу одержал вторую победу над « » в финале Востока 111:105, 2-0.

Исход встречи решился в концовке. На последней минуте у «Хит» отличился , который забросил со средней при счете 105:103 за 35,1 секунды до сирены, а затем реализовал штрафные броски.

На счету Винсента 9 очков при 2 из 8 с игры.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣