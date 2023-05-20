Гэйб Винсент стал автором ключевых попаданий на последней минуте 2-го матча с «Бостоном»
«Майами» в пятницу одержал вторую победу над «Бостоном» в финале Востока 111:105, 2-0.
Исход встречи решился в концовке. На последней минуте у «Хит» отличился Гэйб Винсент, который забросил со средней при счете 105:103 за 35,1 секунды до сирены, а затем реализовал штрафные броски.
На счету Винсента 9 очков при 2 из 8 с игры.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣
И еще вот такую чушь свистят в пользу Бостона:
https://www.youtube.com/watch?v=MreTO_SYYTM&ab_channel=SportsMan