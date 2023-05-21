Ожидается, что Джеймс Харден подпишет 4-летний контракт на 200+ млн долларов

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в склоняются к тому, что этим летом подпишет четырехлетний контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» намерен отказаться от опции продления контракта на сезон-2023/24 и стать неограниченно свободным агентом.

33-летний Харден в прошлом межсезонье пошел на существенное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» сформировать состав. Теперь защитник будет добиваться четырехлетнего контракта.

Если Харден воспользуется опцией, то заработает за следующий сезон 35,6 миллиона долларов.

«Бостон» смыл «Филадельфию» трехочковой волной 🌊. А Тейтум – Истина: установил рекорд по очкам в 7-х играх