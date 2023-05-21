Ожидается, что Джеймс Харден подпишет 4-летний контракт на 200+ млн долларов

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

По информации инсайдера ESPN Брайана Уиндхорста, в НБА склоняются к тому, что Джеймс Харден этим летом подпишет четырехлетний контракт на сумму более 200 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что звездный разыгрывающий «Филадельфии» намерен отказаться от опции продления контракта на сезон-2023/24 и стать неограниченно свободным агентом.

33-летний Харден в прошлом межсезонье пошел на существенное сокращение зарплаты, чтобы помочь «Сиксерс» сформировать состав. Теперь защитник будет добиваться четырехлетнего контракта.

Если Харден воспользуется опцией, то заработает за следующий сезон 35,6 миллиона долларов.

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23 комментария

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Мурзин Ринат
Харден как игрокзвезда умер, зачем кому-то такие деньги давать, тем более игроку с таким отношением к своей форме, режиму и тд в 33 года !
+30
-7
+23
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Аморалинни
Дожили, 50 млн платят прорабам на исходе карьеры
+25
-7
+18
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Аморалинни
Ответ Djoyin
А вам не платят
Угу, при этом трёшка у меня на уровне Бороды
Да и пузо такое же
+13
-1
+12
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Consistency
Это похороны
+9
0
+9
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Кирилл Павлюченко
Клянусь бородой Хардена - это явный оверпрайс!
+8
0
+8
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Максим Макеев
неадекватная сумма мягко говоря
с другой стороны потолок подрастет прилично
+5
0
+5
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Прозектор-50
Ответ Аморалинни
Угу, при этом трёшка у меня на уровне Бороды Да и пузо такое же
А борода есть?
+4
0
+4
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Фейковый аккаунт Кевина Дюранта
Дико переоценен
+4
-1
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rembrandao
При всем уважении к Хардену, это очень большая переплата даже за нынешнюю его форму. А что будет через 3-4 года?
+3
0
+3
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LBJ236
Не играет он уже на такие деньги уж извините
+1
0
+1
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sanya_xl
Ответ AllanHouston
Не будет никакого резкого роста потолка в 2025, как было в 2016. Лига и Профсоюз согласовали условия, при котором рост потолка не будет превышать 10%.
4 раза к ряду +10% тоже будет существенно. Если взять отсчет с нынешнего потолка 123 млн, через 4 года будет 180 млн
+2
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Djoyin
Ответ Аморалинни
Дожили, 50 млн платят прорабам на исходе карьеры
А вам не платят
+2
-1
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timson
думаю только 2 команды готовы отгрузить ему столько. Либо Мори с ним ещё год назад об этом договорился либо в Хьюстон на пенсию.
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ГРУПА ЗИСК
Если это сделает фила - это похорон 76м и их амбициям. История с Харрисом и Джимбо ничему не научила. Если же это будет предложение от Рокетс - значит, Харден переходит в категорию звёзд типа Лилларда, Билла и тп, которые на титул уже не претендуют, а вот денег выгребут по максимуму уже пока есть возможность
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Klna Jislime
Это кто таким смелым дурачком будет-то?
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Beetl
Рокетс заплатят. Думаю, будут и другие конкуренты из глубин таблицы с чистой платежкой и набором неограненных новичков.
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Lay's
я тож ожидаю, че в реальности получу - посмотрим
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Djoyin
Ответ Аморалинни
Угу, при этом трёшка у меня на уровне Бороды Да и пузо такое же
Тем более не заплатят
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AllanHouston
Ответ Максим Макеев
неадекватная сумма мягко говоря с другой стороны потолок подрастет прилично
Не будет никакого резкого роста потолка в 2025, как было в 2016.

Лига и Профсоюз согласовали условия, при котором рост потолка не будет превышать 10%.
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Sharky shark
пусть ожидается))
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Tolball
Ответ AllanHouston
Не будет никакого резкого роста потолка в 2025, как было в 2016. Лига и Профсоюз согласовали условия, при котором рост потолка не будет превышать 10%.
Какой вы думаете будет приблизительно потолок и жесткий потолок?ну или когда обьявят.?спрашиваю,так как понимаю,что вы круто шарите в таких вещах.
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