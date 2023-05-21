«Хьюстон» планирует обменять 4-й пик для усиления состава перед следующим сезоном

«Хьюстон», скорее всего, расстанется с 4-м выбором на драфте 2023.

Как пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто, многие руководители команд НБА уверены, что « » обменяет 4-й пик с целью усиления состава, так как «в следующем сезоне «Рокетс» рассчитывают сделать значительный шаг вперед».

Сообщается, что это идет как следствие предстоящей «активной кампании по приобретению разыгрывающего ».

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