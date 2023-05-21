«Хьюстон» планирует обменять 4-й пик для усиления состава перед следующим сезоном

Теги Хьюстон НБА драфт НБА Джеймс Харден Баскетбол

«Хьюстон», скорее всего, расстанется с 4-м выбором на драфте НБА 2023.

Как пишет журналист HoopsHype Майкл Скотто, многие руководители команд НБА уверены, что «Хьюстон» обменяет 4-й пик с целью усиления состава, так как «в следующем сезоне «Рокетс» рассчитывают сделать значительный шаг вперед».

Сообщается, что это идет как следствие предстоящей «активной кампании по приобретению разыгрывающего Джеймса Хардена».

Подмосковный Ренессанс. «Химки» взяли бронзу баскетбольной Суперлиги, когда в них никто не верил

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jazzzz
Хьюстон по пьяни звонит бывшей и просит дать в последний раз🤦🏻‍♂️
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vadia
Хотят на 12 место запрыгнуть в следующем сезоне?
+30
-2
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mephist13
как бы там и Грин с молотка не пошёл, ради усиления под Хардена
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мурзин Ринат
Ответ Вадим Ермаков
Да если хотят сделать шаг надо все взрывать. Объективно, ни Портер ни Грин не франчайзы, ещё и оба однотипные игроки левши. Тут если Харден идёт назад, обоих надо трейдить, растить Шенгюна, брать каким либо образом Брауна, цеплять Таунса, ну что-то подобное
Грин не левша)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Ермаков
Да если хотят сделать шаг надо все взрывать. Объективно, ни Портер ни Грин не франчайзы, ещё и оба однотипные игроки левши. Тут если Харден идёт назад, обоих надо трейдить, растить Шенгюна, брать каким либо образом Брауна, цеплять Таунса, ну что-то подобное
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Ответ Forza
Судя по всему это тот драфк, где есть один невероятный, умопобрачительный бист и куча абсолютно невразумителньых середняков. Чёт похоже никто кроме Сан-Антонио драфтовать вообще не хочет.
Не, драфт нормальный, может не суперглубокий, но не проходной. Пока сообщения про слив пика только у Портленда и Хьюстона и там причины не в слабости драфта, а в том, что хотят заткнуть дыры и удержать/привлечь звёзд (хотя на кой Хардену идти в Хьюстон я не знаю)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergei Terekhov
Ответ Константин Ловков
Не, драфт нормальный, может не суперглубокий, но не проходной. Пока сообщения про слив пика только у Портленда и Хьюстона и там причины не в слабости драфта, а в том, что хотят заткнуть дыры и удержать/привлечь звёзд (хотя на кой Хардену идти в Хьюстон я не знаю)
Ну дык все стрипухи знакомые)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Ответ Forza
Ещё была инфа, что Шарлотт Миллером недовольны
Ну возьмут Скута, делов-то
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Константин Ловков
Не, драфт нормальный, может не суперглубокий, но не проходной. Пока сообщения про слив пика только у Портленда и Хьюстона и там причины не в слабости драфта, а в том, что хотят заткнуть дыры и удержать/привлечь звёзд (хотя на кой Хардену идти в Хьюстон я не знаю)
Ещё была инфа, что Шарлотт Миллером недовольны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forza
Ответ Константин Ловков
Ну возьмут Скута, делов-то
Скута они не хотят брать потому что у них Ламелло Болл есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stephan Carrypenko
Ответ Forza
Скута они не хотят брать потому что у них Ламелло Болл есть
Ну он вполне совместим с Мело. Скут с передач кормиться будет, первый не жадный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Ловков
Ответ Forza
Скута они не хотят брать потому что у них Ламелло Болл есть
Ну и зря)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ammen
Ответ Константин Ловков
Не, драфт нормальный, может не суперглубокий, но не проходной. Пока сообщения про слив пика только у Портленда и Хьюстона и там причины не в слабости драфта, а в том, что хотят заткнуть дыры и удержать/привлечь звёзд (хотя на кой Хардену идти в Хьюстон я не знаю)
Драфт вполне глубокий. Таланты вроде Кейсона Уолласа, Джодана Хоукинса, Кеонте Джорджа могут запросто в лотерею не попасть. Тот же Ник Смит, талант безусловный, из за травмы провел невразумительный сезон и уже мимо лотереи котируется. Дарик Уайтхейд та же ситуация и уже в третьем десятке. И это еще Келел Уэйр и Кайл Филиповски решили на драфт не выставляться)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ammen
Ответ Forza
Судя по всему это тот драфк, где есть один невероятный, умопобрачительный бист и куча абсолютно невразумителньых середняков. Чёт похоже никто кроме Сан-Антонио драфтовать вообще не хочет.
Совсем не так. Драфт, особенно лотерея, специалистами оценивается как очень крепкий. Но у Портленда и Шарлотт своя ситуация, как тут правильно написали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий