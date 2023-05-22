Разыгрывающий « » помог команде одержать третью победу в серии с « » (128:102, 3-0).

В домашней третьей встрече Винсент набрал 29 очков (личный рекорд в плей-офф) при 11 из 14 с игры за 35 минут.

Гэйб реализовал 6 дальних бросков, в его активе 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов