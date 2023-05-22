Гэйб Винсент набрал 29 очков при 11 из 14 с игры в 3-м матче с «Бостоном»
Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент помог команде одержать третью победу в серии с «Бостоном» (128:102, 3-0).
В домашней третьей встрече Винсент набрал 29 очков (личный рекорд в плей-офф) при 11 из 14 с игры за 35 минут.
Гэйб реализовал 6 дальних бросков, в его активе 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Тейтум + Браун____Винсент+Робинсон:
26 PTS ____________51 PTS
12-35 FG___________18-25 FG
1-14 3P ____________11-16 3P
два 3х пика ______вне драфта