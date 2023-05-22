Гэйб Винсент набрал 29 очков при 11 из 14 с игры в 3-м матче с «Бостоном»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Разыгрывающий «Майами» Гэйб Винсент помог команде одержать третью победу в серии с «Бостоном» (128:102, 3-0).

В домашней третьей встрече Винсент набрал 29 очков (личный рекорд в плей-офф) при 11 из 14 с игры за 35 минут.

Гэйб реализовал 6 дальних бросков, в его активе 2 подбора, 3 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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10 комментариев

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Денис Кёнигсберг
Винсент и Мартин совсем оборзели, ставят карьер хаи против главных фаворитов сезона
+73
-1
+72
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Vagant
3-я игра финала Востока.

Тейтум + Браун____Винсент+Робинсон:

26 PTS ____________51 PTS
12-35 FG___________18-25 FG
1-14 3P ____________11-16 3P
два 3х пика ______вне драфта
+69
-1
+68
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Марсель Объелся
Гейб Винсент: «Дай мне мяч и отойди»
+53
0
+53
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Coverder
Особенно ценно то, что к большому отрыву Гейб уже сделал результат, статистика уже была на высоте. И пара уверенных трех в довесок лишь подтвердили, что это был матч жизни. Просто браво
+16
0
+16
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tu-tang
То, что кто то зарабатывает 50 млн., а кто то 1, совсем не значит, что он в 50 раз лучше
+9
0
+9
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sanya_xl
Вот так бывает, ролевик выдает матч жизни и попадает практически все броски. По сути Бостон добил паренек, который даже не задрафтован)
+3
0
+3
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Аркадий Байдерин
Чему удивляться
+1
-1
0
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Игорь Северянин
Эх! Вот плохо, что сейчас Винсенту, Струсу, тому же Зеллеру надо давать новые контракты, а они же уже за минималки вряд ли играть дальше будут. Лаву тому же. А Майами и так на следующий год в налоге, эх...
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michaeli
Ответ sanya_xl
Вот так бывает, ролевик выдает матч жизни и попадает практически все броски. По сути Бостон добил паренек, который даже не задрафтован)
Там все пареньки (кроме Батлера и Бэма - ну ещё Лаури и Лав) - незадрафтованы.
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