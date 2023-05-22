Чарльз Баркли: «Бостон» не сдастся и будет бороться до конца? Пересмотрите третий матч»
Легенда НБА Чарльз Баркли после третьего матча финала Востока «Майами» – «Бостон» (128:102, 3-0) пообщался с Гэйбом Винсентом (29 очков), который стал самым результативным у флоридцев.
Винсент: У «Бостона» очень хорошая команда. Они не сдадутся и будут бороться до конца.
Баркли: Кажется, ты не смотрел сегодняшний матч. Хорошая тренерская команда, которая не сдается? Эй, давай-ка лучше пересмотри третий матч.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Зато затравочку на финал неплохую дают..!
Возможно показатели просмотра в данный конкретный момент для НБА будут хуже, но на дистанции в перспективе с точки зрения охвата, нарратива, создания мифологии и красивых историй - того, что формирует культуру лиги - НБА только выиграет.
Баркли после матча: "Фиг там, Бостон дно и ничего они уже не смогут"
Прогнозист от бога, но переобувается шустрее, чем за наггетсами бегает))
Рейтинги дает борьба, не даром самую большую телеаудиторию собрало противостояние ЛАЛ-ГСВ
То по Лейкерс вообще без вариантов, отдают ведь достаточно ровные игры и как Вы сказали в конце, о чем это говорит? Что прибавить то уже негде. ДиЛо отдадут мяч в конце? Или вдруг Ривзу? Нет, Леброн начнет свое любимое занятие - околачивания душек кольца своими кирпичами из-за дуги. Только вот ни у кого в Озере авторитета нет, чтобы забрать у него мяч, только если сам добровольно будет пасовать партнерам
Денвер - ЛАЛ - джентельменский свип.
Еще есть фактор домашней поляны, а 2 из максимальных 4 оставшихся игр пройдут в стенах Хит, причем это будут 1 и 3 игры, которые надо будет тоже выигрывать. А сегодняшний матч показал, равно как и весь ПО, что дома Майами играют много уверенней, раз уж не проиграли ни одной встречи на родном паркете)