Чарльз Баркли: «Бостон» не сдастся и будет бороться до конца? Пересмотрите третий матч»

Теги Бостон Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Гэйб Винсент Баскетбол

Легенда НБА Чарльз Баркли после третьего матча финала Востока «Майами» – «Бостон» (128:102, 3-0) пообщался с Гэйбом Винсентом (29 очков), который стал самым результативным у флоридцев.

Винсент: У «Бостона» очень хорошая команда. Они не сдадутся и будут бороться до конца.

Баркли: Кажется, ты не смотрел сегодняшний матч. Хорошая тренерская команда, которая не сдается? Эй, давай-ка лучше пересмотри третий матч.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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34 комментария

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ta1ib
Такое деклассирование в обоих финалах конференций весьма забавно, но явно не идет на пользу имиджу Лиги в целом.
Зато затравочку на финал неплохую дают..!
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Daff Rogers
Ответ ta1ib
Такое деклассирование в обоих финалах конференций весьма забавно, но явно не идет на пользу имиджу Лиги в целом. Зато затравочку на финал неплохую дают..!
Почему не идёт на пользу? Хоть кто-то такой финал ожидал? Все думали, что Денвер это типа Юта пару сезонов назад, которая случайно на первую строчку скакнула и все кто ниже дадут ей жару. Про Хит вообще говорить нечего. После поражения от Атланты в ПИ, думаю никто ничего не ожидал подавно. Мне кажется такой и должна быть лига - полна приятных сюрпризов.
+32
-1
+31
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RashNomadKazakh
Ответ ta1ib
Такое деклассирование в обоих финалах конференций весьма забавно, но явно не идет на пользу имиджу Лиги в целом. Зато затравочку на финал неплохую дают..!
Сегодня да, Бостон влетел,но другие матчи были с интригой, да и ЛАЛ лажают только в концовках. Вдруг будет 4:3))))))Представьте какой эпик. А так конечно хочется чтобы Денвер и Майами сошлись в эпик файте на 7 матчей.
+25
-1
+24
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BT
Он и в самом деле его не смотрел, он в нем играл.
+18
-2
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Максим Яблонский
Ответ Xell
У Лал шансы есть.Если Леброн сможет переосмыслить что больше не тянет,перестанет кидать трешки и начнёт все грузить на Дэвиса и Ривза,то Лейкерс разорвут Денвер.Я не буду утверждать точно.Но возможно Лал тупо пытаются вымотать Денвер в концовках,постоянно ротируя состав.И если они смогут начать побеждать,то это гениально.Если нет,будет свип.Вот и все.
Гениальный план слететь 0-3 для выматывания соперника, ты таки всерьез написал это, АХАХХААЭСХАХАХАХАХЧХВХХА
+15
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Kanu
Чак - троль тот еще
+12
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+12
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noke
Ответ ta1ib
Логику мою видимо не поняли. Что нужно лиге? Просмотры у телеэкранов и проч.сервисов. КОгда такой вынос тел на Востоке и Западе, как считаете, будут ли люди дальше продолжать следить за играми или переключат внимание на условные хоккей-бейсбол-регби или что там популярно в штатат. Рейтинги дает борьба, не даром самую большую телеаудиторию собрало противостояние ЛАЛ-ГСВ
Привычные болелы всё-равно будут в следующем сезоне за своими командами смотреть. Зато истории Йокича и Батлера привлекут к этому сезону интерес и аудитории, которые обычно остаются за пределами охвата.
Возможно показатели просмотра в данный конкретный момент для НБА будут хуже, но на дистанции в перспективе с точки зрения охвата, нарратива, создания мифологии и красивых историй - того, что формирует культуру лиги - НБА только выиграет.
+7
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Александр Митраков
Ответ petia.subbotin
Да фигня это все, я например финал денвер хит вообще не включу, ну порадуюсь за йокича, когда после 4 матча увижу фотку где он кубок поднимает и все… лал - бостон в миллион раз было бы интереснее смотреть, и таких как я большинство
Да давайте вообще никто играть не будет, просто по кругу финалы с ГСВ, Лейкерс и Бостоном гонять
+6
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Archer_Great
Баркли на первых минутых игры на вопрос о том, кто больше наберет очков - Тэйтум или Батлер - ответил: "Джейсон Тейтум. И Селтикс выиграют!"
Баркли после матча: "Фиг там, Бостон дно и ничего они уже не смогут"
Прогнозист от бога, но переобувается шустрее, чем за наггетсами бегает))
+6
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Lumex
А ведь мог Баркли и пророка баскетбола процитировать: "Легли, как собаки"
+6
-2
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ЮАГ
Ответ Archer_Great
Баркли на первых минутых игры на вопрос о том, кто больше наберет очков - Тэйтум или Батлер - ответил: "Джейсон Тейтум. И Селтикс выиграют!" Баркли после матча: "Фиг там, Бостон дно и ничего они уже не смогут" Прогнозист от бога, но переобувается шустрее, чем за наггетсами бегает))
Да нет. Он просто "посмотрел сегодняшний матч".))
+3
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problemzz9
Ответ ta1ib
Если по Бостону еще варианты какие-то просматриваются, ибо ментально команда села и 1-2 победы могут разбудить кексиков от нокдауна. То по Лейкерс вообще без вариантов, отдают ведь достаточно ровные игры и как Вы сказали в конце, о чем это говорит? Что прибавить то уже негде. ДиЛо отдадут мяч в конце? Или вдруг Ривзу? Нет, Леброн начнет свое любимое занятие - околачивания душек кольца своими кирпичами из-за дуги. Только вот ни у кого в Озере авторитета нет, чтобы забрать у него мяч, только если сам добровольно будет пасовать партнерам
сам пишешь что лал отдают ровные игры и при этом говоришь о каком то деклассировании🤦🏽‍♂️
+3
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+3
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Djoyin
И Винсент побежал скачивать матч, чтоб пересмотреть. Так быстро бежал, что переохладился
+5
-2
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Daff Rogers
Ответ ta1ib
Логику мою видимо не поняли. Что нужно лиге? Просмотры у телеэкранов и проч.сервисов. КОгда такой вынос тел на Востоке и Западе, как считаете, будут ли люди дальше продолжать следить за играми или переключат внимание на условные хоккей-бейсбол-регби или что там популярно в штатат. Рейтинги дает борьба, не даром самую большую телеаудиторию собрало противостояние ЛАЛ-ГСВ
Если бы вынес тела от фаворита, то скорее всего да. Я бы согласился. Но когда аутсайдер каждый раз выносит фаворита, то интерес не может падать.
+4
-2
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ta1ib
Ответ problemzz9
сам пишешь что лал отдают ровные игры и при этом говоришь о каком то деклассировании🤦🏽‍♂️
Парадокс. Игры возможно и равные, а результат 3-0. Игру не помнят, помнят счет. А в случае свипа, разговоры про равные игры будут в пользу бедных
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noke
Ответ ta1ib
Рейтинги нужны не условно завтра, а сейчас. К тому же речь сейчас идет не о фанатах, которые в любом случае смотрят матчи, а о простых обывателях, за аудиторию которых как раз таки лига активно борется с другими видами спорта
Рейтинги нужны и сейчас и завтра. Лейкерс-Бостон -это рейтинги сейчас, Денвер - это рейтинги завтра, когда активизируются к привычным болелам - те кто раньше не особо интересовался местными лузерами в Денвере, когда из восточной европы люди заинтересуются "своим пухляшом" и пр. Победы команд с маленьких рынков поднимают стоимость этих франшиз (как Милуоки, САС) - поднимают стоимость лиги в целом. Мало кто вспоминает по-отдельности чемпионства Лейкерс в этом веке, но абсолютно все помнят чемпионство Детройта. Такие вещи своим нарративом делают победы команд с больших рынков более ценными - когда те происходит. Успех лиги связан с тем, что у всех есть шансы. И такие победы как в этом году - обеспечивают успех глобальный успех лиги как таковой.
+2
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ta1ib
Ответ Daff Rogers
Почему не идёт на пользу? Хоть кто-то такой финал ожидал? Все думали, что Денвер это типа Юта пару сезонов назад, которая случайно на первую строчку скакнула и все кто ниже дадут ей жару. Про Хит вообще говорить нечего. После поражения от Атланты в ПИ, думаю никто ничего не ожидал подавно. Мне кажется такой и должна быть лига - полна приятных сюрпризов.
Логику мою видимо не поняли. Что нужно лиге? Просмотры у телеэкранов и проч.сервисов. КОгда такой вынос тел на Востоке и Западе, как считаете, будут ли люди дальше продолжать следить за играми или переключат внимание на условные хоккей-бейсбол-регби или что там популярно в штатат.
Рейтинги дает борьба, не даром самую большую телеаудиторию собрало противостояние ЛАЛ-ГСВ
+1
0
+1
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ta1ib
Ответ RashNomadKazakh
Сегодня да, Бостон влетел,но другие матчи были с интригой, да и ЛАЛ лажают только в концовках. Вдруг будет 4:3))))))Представьте какой эпик. А так конечно хочется чтобы Денвер и Майами сошлись в эпик файте на 7 матчей.
Если по Бостону еще варианты какие-то просматриваются, ибо ментально команда села и 1-2 победы могут разбудить кексиков от нокдауна.
То по Лейкерс вообще без вариантов, отдают ведь достаточно ровные игры и как Вы сказали в конце, о чем это говорит? Что прибавить то уже негде. ДиЛо отдадут мяч в конце? Или вдруг Ривзу? Нет, Леброн начнет свое любимое занятие - околачивания душек кольца своими кирпичами из-за дуги. Только вот ни у кого в Озере авторитета нет, чтобы забрать у него мяч, только если сам добровольно будет пасовать партнерам
+6
-5
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Nikola Shell
Ответ Xell
При всем уважении к Денверу и Майами,но Лейкерс и Бостон творят дичь Бл### они вообще су### не борятся!!!!Ну или у обоих физруки.Это ппц!
Они просто слишком слабые
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Фёдор Молчанов
Ответ ta1ib
Такое деклассирование в обоих финалах конференций весьма забавно, но явно не идет на пользу имиджу Лиги в целом. Зато затравочку на финал неплохую дают..!
Да ладно, не такой уж и декласс. В любом случае, 8-я команда в финале это уже круто. Не так давно были времена, когда Кливленд и варриорз на двоих 1 поражение к финалу имели. Вот где было скучновато.
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Stivi M.D.
Джейсон Тейтум все еще полон уверенности
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Krabelot
Майами - Бостон - свип.

Денвер - ЛАЛ - джентельменский свип.
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ta1ib
Ответ noke
Привычные болелы всё-равно будут в следующем сезоне за своими командами смотреть. Зато истории Йокича и Батлера привлекут к этому сезону интерес и аудитории, которые обычно остаются за пределами охвата. Возможно показатели просмотра в данный конкретный момент для НБА будут хуже, но на дистанции в перспективе с точки зрения охвата, нарратива, создания мифологии и красивых историй - того, что формирует культуру лиги - НБА только выиграет.
Рейтинги нужны не условно завтра, а сейчас. К тому же речь сейчас идет не о фанатах, которые в любом случае смотрят матчи, а о простых обывателях, за аудиторию которых как раз таки лига активно борется с другими видами спорта
+1
-1
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Archer_Great
Ответ ta1ib
Если по Бостону еще варианты какие-то просматриваются, ибо ментально команда села и 1-2 победы могут разбудить кексиков от нокдауна. То по Лейкерс вообще без вариантов, отдают ведь достаточно ровные игры и как Вы сказали в конце, о чем это говорит? Что прибавить то уже негде. ДиЛо отдадут мяч в конце? Или вдруг Ривзу? Нет, Леброн начнет свое любимое занятие - околачивания душек кольца своими кирпичами из-за дуги. Только вот ни у кого в Озере авторитета нет, чтобы забрать у него мяч, только если сам добровольно будет пасовать партнерам
Бостон не сможет выиграть 4 подряд, ибо даже статистически минимум в одной игре залажают либо Тейтум, либо Браун, либо оба сразу. А та ротация, которой играет Мазулла, не имеет в своем составе кого-то, кто способен потащить матч, кроме указанных Брауна и Тейтума. Даже допустим, что кто-то один из них выдаст игру в стиле седьмого матча против Филы, то на следующей же игре с высокой долей веороятности, этот игрок провалит встречу. И как следствие, уже все будет не так просто для Бостона.
Еще есть фактор домашней поляны, а 2 из максимальных 4 оставшихся игр пройдут в стенах Хит, причем это будут 1 и 3 игры, которые надо будет тоже выигрывать. А сегодняшний матч показал, равно как и весь ПО, что дома Майами играют много уверенней, раз уж не проиграли ни одной встречи на родном паркете)
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Павел Егоров
Ответ Lumex
А ведь мог Баркли и пророка баскетбола процитировать: "Легли, как собаки"
Спасибо за незабвенную классику. Улыбнуло
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