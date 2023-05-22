Легенда НБА Чарльз Баркли после третьего матча финала Востока « » – « » (128:102, 3-0) пообщался с (29 очков), который стал самым результативным у флоридцев.

Винсент: У «Бостона» очень хорошая команда. Они не сдадутся и будут бороться до конца.

Баркли: Кажется, ты не смотрел сегодняшний матч. Хорошая тренерская команда, которая не сдается? Эй, давай-ка лучше пересмотри третий матч.

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