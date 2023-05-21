Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в финале Евролиги

Теги Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Олимпиакос Реал видео Серхио Юль Баскетбол

Защитник «Реала» Серхио Юль стал автором победного мяча в финале Евролиги-2022/23 против «Олимпиакоса» (79:78).

«Реал» уступал с разницей в 6 очков за 2 минуты до конца, но два подряд трехочковых попадания Серхио Родригеса сократили отставание до 1 очка.

При счете 78:77 в пользу соперника 35-летний Юль забросил в прыжке от штрафной линии и вывел свою команду вперед за 3,1 секунды до конца.

В ответной атаке «Олимпиакоса» Костас Слукас смазал бросок на победу.

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6 комментариев

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bostonKG
Ну хоть тут выиграли
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Андрей Хенто
Юль легенда, очень рад за него.
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The_Enot
Великолепный бросок, и отличный финал!
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Антон Казанский
La Veteranisima (Руди, Чачо, Юль) сначала затащила 5-ый матч с "Партизаном", потом решила Финал.

Какое же поколение уходит у Испании, это просто что-то сумасшедшее!
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Сибирский литовец
Сколько ему уже ? 50 ?)
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