Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в финале Евролиги
Защитник «Реала» Серхио Юль стал автором победного мяча в финале Евролиги-2022/23 против «Олимпиакоса» (79:78).
«Реал» уступал с разницей в 6 очков за 2 минуты до конца, но два подряд трехочковых попадания Серхио Родригеса сократили отставание до 1 очка.
При счете 78:77 в пользу соперника 35-летний Юль забросил в прыжке от штрафной линии и вывел свою команду вперед за 3,1 секунды до конца.
В ответной атаке «Олимпиакоса» Костас Слукас смазал бросок на победу.
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