Точный бросок Серхио Юля за 3 секунды до конца принес «Реалу» победу над «Олимпиакосом» в финале Евролиги

Защитник « » стал автором победного мяча в финале Евролиги-2022/23 против «Олимпиакоса» (79:78).

«Реал» уступал с разницей в 6 очков за 2 минуты до конца, но два подряд трехочковых попадания сократили отставание до 1 очка.

При счете 78:77 в пользу соперника 35-летний Юль забросил в прыжке от штрафной линии и вывел свою команду вперед за 3,1 секунды до конца.

В ответной атаке « » Костас Слукас смазал бросок на победу.

УНИКС впервые чемпион – как?! А что с ЦСКА, который играл в финалах 21 год подряд?