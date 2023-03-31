Евролига. «Олимпиакос» против «Панатинаикоса», «Партизан» встретится с «Реалом» и другие матчи
В пятницу, 31 марта, в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.
В дерби греческих клубов «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», сербский «Партизан» встретится с испанским «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Ауди Доум»
- Дата проведения
- 31 марта, 20.00, «Жальгирис Арена»
- Дата проведения
- 31 марта, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
- Дата проведения
- 31 марта, 21.30, «Штарк Арена»
- Дата проведения
- 31 марта, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 31 марта, 22.00, «Астробаль»
Положение команд: Олимпиакос Греция – 22-9, Реал Испания – 22-9, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 20-11, Фенербахче Турция – 18-13, Маккаби Израиль – 19-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, Жальгирис – 16-15, Анадолу Эфес Турция – 16-16, Валенсия – 14-17, Милан Италия – 14-18, Црвена Звезда Сербия – 14-17, Виртус Италия – 13-19, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-23, Виллербан Франция – 8-23.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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