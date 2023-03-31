Евролига. «Олимпиакос» против «Панатинаикоса», «Партизан» встретится с «Реалом» и другие матчи

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В пятницу, 31 марта, в рамках 32-го тура регулярного чемпионата Евролиги пройдут шесть матчей.

В дерби греческих клубов «Олимпиакос» примет «Панатинаикос», сербский «Партизан» встретится с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Бавария Германия  –  Монако Монако
Дата проведения
31 марта, 20.00, «Ауди Доум»
Онлайн матча

Жальгирис Литва  –  Валенсия Испания
Дата проведения
31 марта, 20.00, «Жальгирис Арена»
Онлайн матча

Олимпиакос Греция  –  Панатинаикос Греция
Дата проведения
31 марта, 21.30, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча

Партизан Сербия  –  Реал Испания
Дата проведения
31 марта, 21.30, «Штарк Арена»
Онлайн матча

Баскония Испания  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
31 марта, 21.30, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ Франция  –  Црвена Звезда MTS Сербия
Дата проведения
31 марта, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Положение команд: Олимпиакос Греция – 22-9, Реал Испания – 22-9, Барселона Испания – 22-10, Монако Франция – 20-11, Фенербахче Турция – 18-13, Маккаби Израиль – 19-13, Партизан Сербия – 17-14, Баскония Испания – 16-15, Жальгирис – 16-15, Анадолу Эфес Турция – 16-16,  Валенсия – 14-17, Милан Италия – 14-18, Црвена Звезда Сербия – 14-17, Виртус Италия – 13-19, Бавария Германия – 11-20, Панатинаикос Греция – 11-20, Альба Германия – 9-23, Виллербан Франция – 8-23.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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