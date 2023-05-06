Димитрис Яннакопулос: «OAKA — это не Никос Галис, а Павлос Яннакопулос»

Владелец « » Димитрис Яннакопулос намекнул, что крытая баскетбольная площадка имени Никоса Галиса в

O.A.K.A. (Афинский олимпийский спортивный комплекс) будет переименована в честь его покойного отца Павлоса Яннакопулоса.

«Может ли эта арена называться именем кого-то еще, кроме Павлоса Яннакопулоса? Я безмерно уважаю Никоса Галиса, но ему уже отдали должное. Его именем названо десять стадионов. OAKA — это не Никос Галис, а Павлос Яннакопулос», — сказал Димитрис.

Павлос Яннакопулос был легендарным владельцем и президентом «Панатинаикоса», который привел греческую команду к 6 титулам чемпиона , 13 титулам чемпиона Греции и 9 Кубкам Греции.

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