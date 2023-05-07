Эргин Атаман встретился с руководством «Панатинаикоса» в Афинах

Теги Turkish Airlines EuroLeague Эргин Атаман Анадолу Эфес Панатинаикос Сани Бечирович чемпионат Греции Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Главный тренер «Анадолу Эфеса» Эргин Атаман, который со следующего сезона будет руководить «Панатинаикосом», в воскресенье посетил Афины, где встретился с руководством греческого клуба.

Во встрече участвовали новый генеральный менеджер «Пао» Сани Бечирович, владелец клуба Димитрис Яннакопулос и директор по связям с общественностью Димитрис Контос. Обсуждались вопросы, касающиеся состава команды на следующий сезон.

Ожидается, что после выполнения обязательств перед «Эфесом» к середине июня Атаман и его семья переедут в Афины.

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