Матеуш Понитка травмировал голеностоп и может пропустить дерби с «Олимпиакосом»
Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка травмировал голеностопный сустав во время матча Евролиги с «Виллербаном» (86:82).
Понитка получил повреждение во второй четверти и не появлялся на паркете после большого перерыва.
Понитка может пропустить дерби с «Олимпиакосом» в рамках чемпионата Греции в воскресенье. Поляку предстоит обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.
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