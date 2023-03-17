Матеуш Понитка травмировал голеностоп и может пропустить дерби с «Олимпиакосом»

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Форвард «Панатинаикоса» Матеуш Понитка травмировал голеностопный сустав во время матча Евролиги с «Виллербаном» (86:82).

Понитка получил повреждение во второй четверти и не появлялся на паркете после большого перерыва.

Понитка может пропустить дерби с «Олимпиакосом» в рамках чемпионата Греции в воскресенье. Поляку предстоит обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

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