Билл Симмонс: «Грант Уильямс не виноват в поражении «Бостона»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Билл Симмонс Грант Уильямс Баскетбол

Известный журналист и поклонник «Бостона» Билл Симмонс не считает форварда Гранта Уильямса виновником поражения команды во втором матче серии с «Майами» (105:111, 0-2).

Уильямс завел лидера «Хит» Джимми Батлера в середине четвертой четверти, флоридцы после этого организовали рывок 24:9.

«Вешать вину за неудачу на Гранта Уильямса – это смех. Он не виноват в поражении «Бостона», а тем людям, которые считают иначе, лучше бы заткнуться. Джимми делает это на протяжении всего плей-офф. И у «Селтикс» подобные срывы случались в этом сезоне раз 15-16. Хорошо организованная команда переиграла и переборола их в четвертой четверти», – считает Симмонс.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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28 комментариев

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Jerry Rodrogha
Ну вообще да. Глупо вешать вину на парня, который весь сезон не в ротации. Если даже в его игре косяки, вопросы к тренеру, который его поставил на эту задачу.
И ещё вопросы к лидерам
+22
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Vadia
Ответ Александр Спирин
Парню вообще никто в опеке Батлера не помогал. Тут тренерский косяк однозначно и одноклубников. Баскет - командная игра. Не можете завалить 1 в 1, валите вдвоём, не выходит -пытайтесь втроём. Батлер не на столько хорош в скидках, чтоб пренебрегать сдваиваниями. Спровоцировать на передачу всегда можно.
Батлер, как и Бэм хорошо видят площадку. При дабл тим часто сразу же летит скидка на свободного.
+10
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Александр Спирин
Ответ Jerry Rodrogha
Ну вообще да. Глупо вешать вину на парня, который весь сезон не в ротации. Если даже в его игре косяки, вопросы к тренеру, который его поставил на эту задачу. И ещё вопросы к лидерам
Парню вообще никто в опеке Батлера не помогал. Тут тренерский косяк однозначно и одноклубников. Баскет - командная игра. Не можете завалить 1 в 1, валите вдвоём, не выходит -пытайтесь втроём. Батлер не на столько хорош в скидках, чтоб пренебрегать сдваиваниями. Спровоцировать на передачу всегда можно.
+11
-3
+8
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Djoyin
Порядок пьёт квас 🥃
+7
0
+7
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kiper88
Вообще странно гнать на Гранта, Бостон благодаря ему и держался в 4ой. А вот где были звёзды Бостона? Как и всегда самоустранились
+7
0
+7
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Djoyin
Ответ Ann Tretiakova
а пивас ?
Нет, конечно. Это беспорядок
+7
0
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udod
Ответ Jerry Rodrogha
Ну вообще да. Глупо вешать вину на парня, который весь сезон не в ротации. Если даже в его игре косяки, вопросы к тренеру, который его поставил на эту задачу. И ещё вопросы к лидерам
что значит "весь сезон не в ротации"? Грант играл в регулярке, и играл довольно много для игрока не старта (почти 26 минут в среднем, за 4 сезона лучший показатель)
вот в плей-офф его мало использовали
+6
0
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Jerry Rodrogha
Ответ Jazzzz
Вопрос какой был, Аня? «Всегда?». Ответ «Нет». 🤷🏻‍♂️ А раз не всегда, то и хорошими в клатче они тоже бывали. Из недавнего - 7 игра с Филой.
В седьмой не было клатча
+4
0
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kiper88
Ответ timson
не следил за бостоном в этом году. Они всегда так развалвиваются в клатче?
В этом ПО они проиграли все клатчи
+4
-1
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Яма
Ответ Jazzzz
Вопрос какой был, Аня? «Всегда?». Ответ «Нет». 🤷🏻‍♂️ А раз не всегда, то и хорошими в клатче они тоже бывали. Из недавнего - 7 игра с Филой.
"Из недавнего - 7 игра с Филой"

И какое это имеет отношение к первоначальному вопросу (если ты его ещё не забыл)?

В этом ПО (до финала конфы) у Бостона было условно 4 клатчевых игры, т.к. раньше клатч подразумевал последние 2-минуты, а с некоторых пор клатчем (по аналогии с ОТ) стали называть последние 5-минут.

Проиграл 3 игры (Атланте и 2-Филе). 1-у (6-игру) у Филы выиграли и как раз благодаря Тэйтуму.
+3
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Ann Tretiakova
Ответ Jazzzz
Нет
что ты врешь) не всегда ...Но часто ! У команды нет я.. и...ц, лидеры команды кексики ...команда играет без тренера ....
с чего это им вдруг быть хорошими в клатче ?
+3
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timson
Ответ kiper88
В этом ПО они проиграли все клатчи
в по видел. интересно было по сезону в целом. уровень таланта в команде очень высокий, но самое толковое что могут придумать в решающих владениях это кинуть 3 с ведения с сопротивлением. Это при том что у них вроде как атака по сезону в топ 5
+2
0
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RayRay
Денёк, однако , начался скверно . Всё думаю, зачем там тренерский штаб. Или игроки с мало-мальским опытом.Ну ведь кто играл более-менее, подходят и говорят : слушай, давай я его возьму, попробую придержать в защите. Командный вид спорта превратили в четверть Джимбо - Грант . А мячи кто терял, промахивался, под «горшки» залазил. Совсем без стержня команда . Шансы, конечно есть , но надо выпрыгнуть из трусов , заткнуться и играть!
+2
0
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Яма
Ответ Александр Спирин
Парню вообще никто в опеке Батлера не помогал. Тут тренерский косяк однозначно и одноклубников. Баскет - командная игра. Не можете завалить 1 в 1, валите вдвоём, не выходит -пытайтесь втроём. Батлер не на столько хорош в скидках, чтоб пренебрегать сдваиваниями. Спровоцировать на передачу всегда можно.
"не выходит -пытайтесь втроём"

В последних владениях против Джимми Брогдон неплохо отзащищался и при том 1х1. Против него у Батлера 0 из 2-х
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Ann Tretiakova
Ответ Jazzzz
Вопрос какой был, Аня? «Всегда?». Ответ «Нет». 🤷🏻‍♂️ А раз не всегда, то и хорошими в клатче они тоже бывали. Из недавнего - 7 игра с Филой.
Где ты в 7 матче с филой клатч увидел ?)) ты китишься матчем , где 2 звезды филы на двоих набрали 15 очков)))
ха-ха..Да уж )))
единственный клатч который выиграл бостон , это в регулярке с ЛАЛ ,когда судья проспал как леброну руку чуть не отрубили )))

вот и радуйся этой победе )))а так то ты прав ! да , не всегда ))))))) одна победа есть ... не зря сезон играли )))
ну ничего ..еще 2 игры и на рыбалку поедут
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Яма
Ответ Jazzzz
Ты сам то вопрос не забыл? Перечитай. Спрашивали про весь сезон, привет.
Умиляет когда люди пытаются выкручиваться.
Ну давай.
Чел пишет про КЛАТЧ, а ты ему про 7-ю игры с Филой.
Нужно тебе ещё что-нибудь пояснять?
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RayRay
Ответ timson
не следил за бостоном в этом году. Они всегда так развалвиваются в клатче?
Да. Без вариантов.
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Яма
Ответ Jazzzz
Я не выкручиваюсь. Перепутал с 6 игрой. А ты вот умилительно слился как школьница. Смысл тогда с тобой продолжать какой-то осмысленный диалог? Ты просто самовлюбленно потявкать любишь))
"слился как школьница"

Стиль диалога присущий не взрослому мужику, а герою мема Дим Юрича.

Попытка в оскорбление это когда нет аргументов, другими словами последнее убежище героя Дим Юрича.
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Ann Tretiakova
Ответ Djoyin
Порядок пьёт квас 🥃
а пивас ?
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Venger80
Но Грант виноват в непобеде Бостона
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timson
не следил за бостоном в этом году. Они всегда так развалвиваются в клатче?
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