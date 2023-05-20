Известный журналист и поклонник «Бостона» не считает форварда Гранта Уильямса виновником поражения команды во втором матче серии с « » (105:111, 0-2).

Уильямс завел лидера «Хит» в середине четвертой четверти, флоридцы после этого организовали рывок 24:9.

«Вешать вину за неудачу на – это смех. Он не виноват в поражении « », а тем людям, которые считают иначе, лучше бы заткнуться. Джимми делает это на протяжении всего плей-офф. И у «Селтикс» подобные срывы случались в этом сезоне раз 15-16. Хорошо организованная команда переиграла и переборола их в четвертой четверти», – считает Симмонс.

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