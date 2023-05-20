Билл Симмонс: «Грант Уильямс не виноват в поражении «Бостона»
Известный журналист и поклонник «Бостона» Билл Симмонс не считает форварда Гранта Уильямса виновником поражения команды во втором матче серии с «Майами» (105:111, 0-2).
Уильямс завел лидера «Хит» Джимми Батлера в середине четвертой четверти, флоридцы после этого организовали рывок 24:9.
«Вешать вину за неудачу на Гранта Уильямса – это смех. Он не виноват в поражении «Бостона», а тем людям, которые считают иначе, лучше бы заткнуться. Джимми делает это на протяжении всего плей-офф. И у «Селтикс» подобные срывы случались в этом сезоне раз 15-16. Хорошо организованная команда переиграла и переборола их в четвертой четверти», – считает Симмонс.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
И ещё вопросы к лидерам
вот в плей-офф его мало использовали
И какое это имеет отношение к первоначальному вопросу (если ты его ещё не забыл)?
В этом ПО (до финала конфы) у Бостона было условно 4 клатчевых игры, т.к. раньше клатч подразумевал последние 2-минуты, а с некоторых пор клатчем (по аналогии с ОТ) стали называть последние 5-минут.
Проиграл 3 игры (Атланте и 2-Филе). 1-у (6-игру) у Филы выиграли и как раз благодаря Тэйтуму.
с чего это им вдруг быть хорошими в клатче ?
В последних владениях против Джимми Брогдон неплохо отзащищался и при том 1х1. Против него у Батлера 0 из 2-х
ха-ха..Да уж )))
единственный клатч который выиграл бостон , это в регулярке с ЛАЛ ,когда судья проспал как леброну руку чуть не отрубили )))
вот и радуйся этой победе )))а так то ты прав ! да , не всегда ))))))) одна победа есть ... не зря сезон играли )))
ну ничего ..еще 2 игры и на рыбалку поедут
Ну давай.
Чел пишет про КЛАТЧ, а ты ему про 7-ю игры с Филой.
Нужно тебе ещё что-нибудь пояснять?
Стиль диалога присущий не взрослому мужику, а герою мема Дим Юрича.
Попытка в оскорбление это когда нет аргументов, другими словами последнее убежище героя Дим Юрича.