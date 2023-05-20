Эксперт Чарльз Баркли рассказал о том, чего не хватает « » в серии с « ».

«Хит» начали финал Востока с двух выездных побед.

«Проблема «Бостона» в том, что у них есть много классных ребят, которые хорошо умеют играть в баскетбол. Но у них нет характерного парня вроде .

и – отличные игроки. Джимми не настолько талантлив по сравнению с ними. Но разница в том, что он пойдет и возьмет то, что ему нужно», – заявил Баркли.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов