Чарльз Баркли: «В «Селтикс» собрано много классных ребят, но нет характерного игрока, как Батлер»

Теги Бостон Майами НБА Чарльз Баркли НБА плей-офф Джимми Батлер Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Эксперт Чарльз Баркли рассказал о том, чего не хватает «Бостону» в серии с «Майами».

«Хит» начали финал Востока с двух выездных побед.

«Проблема «Бостона» в том, что у них есть много классных ребят, которые хорошо умеют играть в баскетбол. Но у них нет характерного парня вроде Джимми Батлера.

Джейлен Браун и Джейсон Тейтум – отличные игроки. Джимми не настолько талантлив по сравнению с ними. Но разница в том, что он пойдет и возьмет то, что ему нужно», – заявил Баркли.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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27 комментариев

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HoWarD
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум – отличные игроки. Джимми не настолько талантлив по сравнению с ними. Но разница в том, что он пойдет и возьмет то, что ему нужно», – заявил Батлер.

Батлер сам у себя что-ли интервью брал?
+44
-1
+43
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Consistency
Они по совокупному уровню таланта еще лет пять назад должны были в Финал выходить, когда их ЛеБрон переехал со сборной по игре в лапту (как и банду с Айзеей годом ранее, но там Бостон как прям настоящий контендер и не особо воспринимался). В итоге за все эти годы один Финал, и в том развалились, и проигрывают командам, которые не сказать, чтобы уровнем и ростером заметно выше, а зачастую - и похуже/заметно хуже (Кавс-18, Хит-20, потенциально Хит-23). И на неопытность уже не спишешь - Брауну 27 через несколько месяцев, Тейтуму 25 (да и Смарту 29), а матчей в ПО у них на минуточку вообще чуть меньше, чем у Батлера! 108 у Джимми, 99 у Брауна, 88 у Тейтума.
Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун.

А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
+45
-7
+38
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Капудастик
Посмотрел сегодня 4 четверть. Батлер напомнио по манере Джордана
+38
-1
+37
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помада Терезы
Ответ Капудастик
Посмотрел сегодня 4 четверть. Батлер напомнио по манере Джордана
Яблоко от яблони…
+30
0
+30
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BolxoB
Ответ помада Терезы
Яблоко от яблони…
обожаю эту теорию)
+18
0
+18
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Rick Sorkin
Второго такого не то что в Бостоне, а во всей лиге тяжело найти. Джимбо просто восхищает.
+17
-2
+15
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zippa
Даже не знаю кто круче - Чак Норрис или Джимми Батлер.
+15
-1
+14
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ShamilK
Ответ Consistency
Они по совокупному уровню таланта еще лет пять назад должны были в Финал выходить, когда их ЛеБрон переехал со сборной по игре в лапту (как и банду с Айзеей годом ранее, но там Бостон как прям настоящий контендер и не особо воспринимался). В итоге за все эти годы один Финал, и в том развалились, и проигрывают командам, которые не сказать, чтобы уровнем и ростером заметно выше, а зачастую - и похуже/заметно хуже (Кавс-18, Хит-20, потенциально Хит-23). И на неопытность уже не спишешь - Брауну 27 через несколько месяцев, Тейтуму 25 (да и Смарту 29), а матчей в ПО у них на минуточку вообще чуть меньше, чем у Батлера! 108 у Джимми, 99 у Брауна, 88 у Тейтума. Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун. А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
В 2018 никто не ожидал, что школьники из Бостона пройдут Милуоки. Затем все ставили на проход Филы, где Эмбиид с Симмонсом просто опозорились и высокомерно заявили все их пальцы обязательно будут в чемпионских кольцах. 7 матчей от тех молодых Бостона - это уже был топовым результатом. Не были они по составу сильнее Кавс. Чисто тренерская команда была, которая выполняла все установки Стивенса
Большие ожидания от Бостона начались как раз из-за результата в 2018 году.
+16
-3
+13
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Денис Храпунов
Ответ Edem
В нем проснулся маленький Ибрагимович)))
Маленький в каком смысле?)
+13
-1
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Edem
Ответ HoWarD
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум – отличные игроки. Джимми не настолько талантлив по сравнению с ними. Но разница в том, что он пойдет и возьмет то, что ему нужно», – заявил Батлер. Батлер сам у себя что-ли интервью брал?
В нем проснулся маленький Ибрагимович)))
+11
-2
+9
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Чубака из половины Шака
Я считаю, что немаловажную роль в случае с Бостоном играет смена тренера. С Удокой во главе у ребят горели глаза, все получалось. Вторая половина прошлого сезона - шедевр работы в регулярке. Потом вся эта история, которая завершилась увольнением Удоки и в дальнейшем только деградация.
+7
0
+7
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Владимир Мироненко
Ответ Edem
В нем проснулся маленький Ибрагимович)))
Он выше Ибры
+6
0
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Олененок Бэмби
Ответ Misson
Кавай круче раза в два, когда здоров. Для начала Батлеру надо хотя бы раз кубок взять в качестве альфача. А потом второй раз. Тогда встанет рядом с Каваем.
Кавай, конечно тот ещё заводила и лидер команды ага... лучший игрок команды и лидер - понятия разные, иногда их один человек совмещает, как это было в Чикаго, иногда разные, как это в ГСВ
+5
0
+5
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Djoyin
Ответ zippa
Даже не знаю кто круче - Чак Норрис или Джимми Батлер.
Джейсон Стетхем 😁
+4
0
+4
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Rick Sorkin
Ответ Misson
Кавай круче раза в два, когда здоров. Для начала Батлеру надо хотя бы раз кубок взять в качестве альфача. А потом второй раз. Тогда встанет рядом с Каваем.
Как игрок, Кавай, безусловно круче. Но я не совсем это имел в виду.
+4
0
+4
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ВладиславМартынов
кратко говоря словами Чака - "легли как собаки"
+5
-2
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babooka23
Кексики ломаются под давлением дровосека
+5
-3
+2
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Деревенский Кобе
Справедливости ради, такой характерный как Батлер вообще мало где есть
+2
0
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Михаил Опякин
вся сила в волосах
+2
0
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SevaL
Ответ Consistency
Они по совокупному уровню таланта еще лет пять назад должны были в Финал выходить, когда их ЛеБрон переехал со сборной по игре в лапту (как и банду с Айзеей годом ранее, но там Бостон как прям настоящий контендер и не особо воспринимался). В итоге за все эти годы один Финал, и в том развалились, и проигрывают командам, которые не сказать, чтобы уровнем и ростером заметно выше, а зачастую - и похуже/заметно хуже (Кавс-18, Хит-20, потенциально Хит-23). И на неопытность уже не спишешь - Брауну 27 через несколько месяцев, Тейтуму 25 (да и Смарту 29), а матчей в ПО у них на минуточку вообще чуть меньше, чем у Батлера! 108 у Джимми, 99 у Брауна, 88 у Тейтума. Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун. А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
По существу.
+1
0
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kaissa
Ответ Consistency
Они по совокупному уровню таланта еще лет пять назад должны были в Финал выходить, когда их ЛеБрон переехал со сборной по игре в лапту (как и банду с Айзеей годом ранее, но там Бостон как прям настоящий контендер и не особо воспринимался). В итоге за все эти годы один Финал, и в том развалились, и проигрывают командам, которые не сказать, чтобы уровнем и ростером заметно выше, а зачастую - и похуже/заметно хуже (Кавс-18, Хит-20, потенциально Хит-23). И на неопытность уже не спишешь - Брауну 27 через несколько месяцев, Тейтуму 25 (да и Смарту 29), а матчей в ПО у них на минуточку вообще чуть меньше, чем у Батлера! 108 у Джимми, 99 у Брауна, 88 у Тейтума. Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун. А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
Потеря Удоки сказывается...
+1
0
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Misson
Ответ Rick Sorkin
Второго такого не то что в Бостоне, а во всей лиге тяжело найти. Джимбо просто восхищает.
Кавай круче раза в два, когда здоров. Для начала Батлеру надо хотя бы раз кубок взять в качестве альфача. А потом второй раз. Тогда встанет рядом с Каваем.
+3
-2
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VDV91
Ответ Капудастик
Посмотрел сегодня 4 четверть. Батлер напомнио по манере Джордана
Так и есть!
0
0
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kondratiy
Ответ Consistency
Они по совокупному уровню таланта еще лет пять назад должны были в Финал выходить, когда их ЛеБрон переехал со сборной по игре в лапту (как и банду с Айзеей годом ранее, но там Бостон как прям настоящий контендер и не особо воспринимался). В итоге за все эти годы один Финал, и в том развалились, и проигрывают командам, которые не сказать, чтобы уровнем и ростером заметно выше, а зачастую - и похуже/заметно хуже (Кавс-18, Хит-20, потенциально Хит-23). И на неопытность уже не спишешь - Брауну 27 через несколько месяцев, Тейтуму 25 (да и Смарту 29), а матчей в ПО у них на минуточку вообще чуть меньше, чем у Батлера! 108 у Джимми, 99 у Брауна, 88 у Тейтума. Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун. А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
За последние 7 лет, с 2016/2017 - Бостон является, пожалуй, самой успешно-стабильной командой в НБА. Высокие результаты в регулярке + дальние походы в плей-офф. Именно поэтому у Брауна с Тейтумом столько игр в плей-офф и набралось, кстати.
___
ГСВ за эти семь лет взяли три титула, но дважды пролетели мимо плей-офф.
Милуоки с одним титулом хороши были только последние 5 лет, с приходом Бада.
ЛеБрон имеет один титул с Кливлендом и ЛАЛ, но тоже дважды пролетал мимо плей-офф. Про успехи этих команд без него скромно умолчим.
Торонто с одним титулом последние три года в пролете.
___
Из финалистов:
Майями после ухода ЛеБрона три года в пролете была. Но даже после прихода Батлера регулярку не рвёт.
Финикс считай только три последних года показывает класс.
___
Из тех, кто не играл в гранд-финале:
Фила 6 лет хороша в регулярке, но в плей-офф только второй раунд.
Денвер 5 лет в регулярке хорош, по плей-офф пока не их конёк был.
Юта была стабильно неплоха, но не в плей-офф. И развалилась.
Ещё можно вспомнить Хьюстон, Портленд...
Ну и всё, вообщем-то. Можно сказать, вся элита НБА последних лет перечислена.
___
И именно Бостон по совокупности (количество или процент побед в регулярке и плей-офф) наверняка на первом месте. Лень проверять и подсчитывать :)
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