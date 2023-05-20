Чарльз Баркли: «В «Селтикс» собрано много классных ребят, но нет характерного игрока, как Батлер»
Эксперт Чарльз Баркли рассказал о том, чего не хватает «Бостону» в серии с «Майами».
«Хит» начали финал Востока с двух выездных побед.
«Проблема «Бостона» в том, что у них есть много классных ребят, которые хорошо умеют играть в баскетбол. Но у них нет характерного парня вроде Джимми Батлера.
Джейлен Браун и Джейсон Тейтум – отличные игроки. Джимми не настолько талантлив по сравнению с ними. Но разница в том, что он пойдет и возьмет то, что ему нужно», – заявил Баркли.
Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов
Батлер сам у себя что-ли интервью брал?
Для понимания - у Янниса - 79, у Кайри - 74, у Дерозана - 63, Лилларда - 61, Дэвиса и Эмбиида - по 53, Митчелла - 44, Букера - 43. Крис Бош и Марк Газоль за всю карьеру сыграли меньше игр в плей-офф, чем Джейлен Браун и Смарт (скоро и Тейтум их обгонит). Понимаете? Дэвис и Букер суммарно меньше игр провели, чем Браун.
А воз и ныне там. И с Айзеей пробовали, и с Ирвингом, и с Кембой, и с Хорфордом, теперь вот и банка отличная просто, а та же история. Потому что в команде нет стержня, нет характера, а ещё нет лидера, да и тренером был сначала неплохой тренер, но размазня Стивенс, а теперь и вовсе манекен.
Большие ожидания от Бостона начались как раз из-за результата в 2018 году.
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ГСВ за эти семь лет взяли три титула, но дважды пролетели мимо плей-офф.
Милуоки с одним титулом хороши были только последние 5 лет, с приходом Бада.
ЛеБрон имеет один титул с Кливлендом и ЛАЛ, но тоже дважды пролетал мимо плей-офф. Про успехи этих команд без него скромно умолчим.
Торонто с одним титулом последние три года в пролете.
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Из финалистов:
Майями после ухода ЛеБрона три года в пролете была. Но даже после прихода Батлера регулярку не рвёт.
Финикс считай только три последних года показывает класс.
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Из тех, кто не играл в гранд-финале:
Фила 6 лет хороша в регулярке, но в плей-офф только второй раунд.
Денвер 5 лет в регулярке хорош, по плей-офф пока не их конёк был.
Юта была стабильно неплоха, но не в плей-офф. И развалилась.
Ещё можно вспомнить Хьюстон, Портленд...
Ну и всё, вообщем-то. Можно сказать, вся элита НБА последних лет перечислена.
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И именно Бостон по совокупности (количество или процент побед в регулярке и плей-офф) наверняка на первом месте. Лень проверять и подсчитывать :)