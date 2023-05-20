Джейлен Браун не стал отвечать, была ли ошибкой попытка Гранта Уильямса воздействовать на Батлера

Свингмен «Бостона» во время пресс-конференции после второго матча с « » (105:111, 0-2) не стал отвечать на вопрос, была ли ошибкой попытка воздействовать на лидера флоридцев .

«Следующий вопрос», – произнес Браун.

По мнению Джейлена, «Хит» превзошли его команду в желании.

«Они переиграли нас, проявили больше желания. Превзошли нас в борьбе», – сказал игрок « ».

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов