Джейлен Браун не стал отвечать, была ли ошибкой попытка Гранта Уильямса воздействовать на Батлера
Свингмен «Бостона» Джейлен Браун во время пресс-конференции после второго матча с «Майами» (105:111, 0-2) не стал отвечать на вопрос, была ли ошибкой попытка Гранта Уильямса воздействовать на лидера флоридцев Джимми Батлера.
«Следующий вопрос», – произнес Браун.
По мнению Джейлена, «Хит» превзошли его команду в желании.
«Они переиграли нас, проявили больше желания. Превзошли нас в борьбе», – сказал игрок «Бостона».
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