Джейлен Браун не стал отвечать, была ли ошибкой попытка Гранта Уильямса воздействовать на Батлера

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Джейлен Браун Грант Уильямс Баскетбол

Свингмен «Бостона» Джейлен Браун во время пресс-конференции после второго матча с «Майами» (105:111, 0-2) не стал отвечать на вопрос, была ли ошибкой попытка Гранта Уильямса воздействовать на лидера флоридцев Джимми Батлера.

«Следующий вопрос», – произнес Браун.

По мнению Джейлена, «Хит» превзошли его команду в желании.

«Они переиграли нас, проявили больше желания. Превзошли нас в борьбе», – сказал игрок «Бостона».

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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7 комментариев

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Daishi
Ответ AEZAKMI228
Пацаны гранту темную устроят))
Если объективно подходить, то темную надо устроить Брауну за весь матч и Тэйтуму за искрометный клатч, ну и Маззулле на орехи.)) Когда весь Бостон стоит колом, а ваши лучшие скореры в 4-й это Грант - 7 и Таймлорд - 7, то вы точно в заднице.))
+20
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помада Терезы
Вот все накинулись на гранта, а ничего такого он не сделал, пытался хоть как-то взбодрить своих кексиков, правда получилось взбодрить джимбо. А вопросы должны быть к брауну и тейтуму, они лидеры, которые проваливают матчи и клатчи
+16
0
+16
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AEZAKMI228
Пацаны гранту темную устроят))
+8
-2
+6
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Misson
Ответ помада Терезы
Вот все накинулись на гранта, а ничего такого он не сделал, пытался хоть как-то взбодрить своих кексиков, правда получилось взбодрить джимбо. А вопросы должны быть к брауну и тейтуму, они лидеры, которые проваливают матчи и клатчи
Они ведь себя считают лучшими в лиге (Тейтум). Если даже не летят броски в какой-то четверти, то тогда вцепись в лидера противника в защите. Уверен на 100%, что Джордан бы на месте Брауна/Тейтума сказал в 4-й, когда начался рывок Майами, "парни, Батлера в защите беру я" и умер бы в защите, потому как всегда знал, что только беря верх над лучшими, ты доказываешь свою крутость.
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nicholas_urfe.
Брану тоже боится злить Джимбо
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Djoyin
Настоящий друг
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