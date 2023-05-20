Лидера « » во время пресс-конференции после второго матча с « » (111:105, 2-0) спросили, что произошло в эпизоде с и оказало ли это какое-то влияние на него.

«Да, оказало. Это наш соревновательный дух. Он попал важный бросок, начал что-то выговаривать. Мне это нравится: подстегивает меня гораздо сильнее, чем что-либо. Но вызывает у меня лишь улыбку.

Я уважаю Гранта. Он является важной частью системы «Бостона». Отлично бросает, отрабатывает в обороне. Я просто не уверен, что из всех игроков нашей команды – я именно тот, кому стоит что-то говорить», – пояснил Батлер.

Журналисты попросили форварда уточнить, связана ли с Уильямсом фраза, произнесенная им вскоре после игры, на что Батлер ответил: «Нет, это было не про него».

Батлер во время возвращения в раздевалку несколько раз произнес: «Неужели они думали, что им этого будет достаточно против меня?»

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