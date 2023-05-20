Джимми Батлер: «Я не тот игрок, которому стоит что-то говорить»

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

Лидера «Майами» Джимми Батлера во время пресс-конференции после второго матча с «Бостоном» (111:105, 2-0) спросили, что произошло в эпизоде с Грантом Уильямсом и оказало ли это какое-то влияние на него.

«Да, оказало. Это наш соревновательный дух. Он попал важный бросок, начал что-то выговаривать. Мне это нравится: подстегивает меня гораздо сильнее, чем что-либо. Но вызывает у меня лишь улыбку.

Я уважаю Гранта. Он является важной частью системы «Бостона». Отлично бросает, отрабатывает в обороне. Я просто не уверен, что из всех игроков нашей команды – я именно тот, кому стоит что-то говорить», – пояснил Батлер.

Журналисты попросили форварда уточнить, связана ли с Уильямсом фраза, произнесенная им вскоре после игры, на что Батлер ответил: «Нет, это было не про него».

Батлер во время возвращения в раздевалку несколько раз произнес: «Неужели они думали, что им этого будет достаточно против меня?»

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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13 комментариев

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Consistency
После первого матча посоветовал использовать Смарта в нападении, после второго указывает, кого в составе соперника лучше не трэштолкить, к четвертому матчу серии Джимми, я так понимаю, официально станет играющим тренером. Играть будет за Майами, а тренировать Бостон. А после матча ещё и удочки им подберет.
+176
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+173
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Антон
Ответ Consistency
После первого матча посоветовал использовать Смарта в нападении, после второго указывает, кого в составе соперника лучше не трэштолкить, к четвертому матчу серии Джимми, я так понимаю, официально станет играющим тренером. Играть будет за Майами, а тренировать Бостон. А после матча ещё и удочки им подберет.
Мазулла берет тайм-аут, к скамейке Бостона подходит Джимми, и начинает на всех орать и чертить схемы.
+63
-1
+62
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banderos
Ответ Антон
Мазулла берет тайм-аут, к скамейке Бостона подходит Джимми, и начинает на всех орать и чертить схемы.
А потом бросает планшет в Мазуллу и уходит
+34
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+34
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Djoyin
У прессы от Батлера должно быть чувство, что он их главный редактор или корректор издания
+14
0
+14
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Archer_Great
Ответ Consistency
После первого матча посоветовал использовать Смарта в нападении, после второго указывает, кого в составе соперника лучше не трэштолкить, к четвертому матчу серии Джимми, я так понимаю, официально станет играющим тренером. Играть будет за Майами, а тренировать Бостон. А после матча ещё и удочки им подберет.
...в межсезонье взорвет и пересоберет состав, подписав 10 незадрафтованных ноунеймов, найдет толкового тренера (нет - так уговорит Спо на полставочки), проведет полноценную подготовку к сезону по своей методике тренировок, к началу регулярки добьется переименования команды в Бостон Джимбос
+13
-1
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Альберт Салихов
Не фанат Батлера, но будет очень красиво, если Хиты возьмут гайку. Кстати Батлер - это именно такой тип игрока, каким бы сегодня Стал Джордан. Но у Джордана был бы ещё больший атлетизм с неповторимым контролем тела. Эхх посмотреть бы)
+7
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+6
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Zomourning33
Ответ Consistency
После первого матча посоветовал использовать Смарта в нападении, после второго указывает, кого в составе соперника лучше не трэштолкить, к четвертому матчу серии Джимми, я так понимаю, официально станет играющим тренером. Играть будет за Майами, а тренировать Бостон. А после матча ещё и удочки им подберет.
А толку от его советов? Смарта в атаке почти не использовали. Бостон Батлера не слушают на радость болельщикам Хит.
+2
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VDV91
Когда я увидел, что Уильямс начал Батлеру, что то эмоционально втирать, то подумал, что не стоило ему это делать, ох не стоило.. И, что теперь Хит точно возьмут этот матч.
+1
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kiper88
А потом он несколько раз крикнул: Ё***** Тобайс Харрис вместо меня?
https://youtube.com/shorts/t6L3qmInqS0?feature=share
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VolkXan
Да ты успокойся.
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Милош Теодосич
Ответ Djoyin
У прессы от Батлера должно быть чувство, что он их главный редактор или корректор издания
😄😄😄
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