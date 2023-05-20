Грант Уильямс и Джимми Батлер обменялись попаданиями и устроили эмоциональную перепалку
Форвард «Бостона» Грант Уильямс и защитник «Майами» Джимми Батлер устроили эмоциональную перепалку в четвертой четверти второго матча финала Востока.
Уильямс сперва забросил из-за дуги и что-то сказал Батлеру, но тот лишь снисходительно улыбнулся в ответ. Вскоре Джимми набрал два очка с фолом Гранта, после чего два баскетболиста сошлись лицом к лицу и начали высказывать друг другу.
Вскоре после инцидента «Майами» удался рывок 24:9. «Хит» в итоге победили со счетом 111:105, 2-0.
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Букеры, Моранты и прочие, кто отлетают от Батьков, которые трешточят даже при -
Мне ещё заходит реклама какого-то пиваса с ним, которую крутят в перерывах. Батлер сидит за столом, к нему подходит официант с пивом на подносе и такой обращается к нему, мол, это пиво попросил передать соседний столик (где сидят две девушки) тому, кто запустил эйрбол во вчерашней игре.
Потом уже официант подходит к столику, где сидят девушки (вероятно, игроки WNBA) с пивасом от Джимбо. А это пиво для тех, у кого есть целые хайлайты из эйрболов))
Я даже не удивлюсь, если сюжет этой рекламы придумал сам Джимми)
Действительно молодцы (:
ВывеЗти - от слова везёт/везти/вывозит.
Я про настоящих