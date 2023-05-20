Грант Уильямс и Джимми Батлер обменялись попаданиями и устроили эмоциональную перепалку

Теги Бостон Майами НБА видео НБА плей-офф Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс и защитник «Майами» Джимми Батлер устроили эмоциональную перепалку в четвертой четверти второго матча финала Востока.

Уильямс сперва забросил из-за дуги и что-то сказал Батлеру, но тот лишь снисходительно улыбнулся в ответ. Вскоре Джимми набрал два очка с фолом Гранта, после чего два баскетболиста сошлись лицом к лицу и начали высказывать друг другу.

Вскоре после инцидента «Майами» удался рывок 24:9. «Хит» в итоге победили со счетом 111:105, 2-0.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

Такого от Леброна вы еще не видели: не забросил фирменный открытый данк 🫣

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30 комментариев

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Марсель Объелся
Эта ухмылка Батлера обязана стать мемом. Я уже раз десять пересмотрел
+67
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+65
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ФомаМаня
Кадр с физиономией Уильямса в концовке матча - это просто шедевр! Сам понял, что выставил себя клоуном. Ещё и статистику привели: после этой стычки, рывок Майами 20:9
+40
-2
+38
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Мурзин Ринат
Какой же обалденный плей-офф))
+35
-1
+34
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NeraZZ
Арбитры молодцы, что не стали технари выписывать. Такие моменты украшают спорт
+35
-1
+34
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Дмитрий Крутой
Я думал, олени отлетели в первом раунде. Но, нет, один остался
+31
-1
+30
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Иван Грубяк
Ответ AEZAKMI228
А зачем вообще трешточить когда ты ведешь +9 в матче? Баскетбольные боги наказывают за такое обычно
потому что сейчас поколение кексиков, они только при + могут в трешток)
Букеры, Моранты и прочие, кто отлетают от Батьков, которые трешточят даже при -
+32
-4
+28
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banderos
Ответ Иван Грубяк
потому что сейчас поколение кексиков, они только при + могут в трешток) Букеры, Моранты и прочие, кто отлетают от Батьков, которые трешточят даже при -
И только Уэстбрук качает ребёнка при любой погоде
+24
0
+24
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Иван Грубяк
Ответ Марсель Объелся
Эта ухмылка Батлера обязана стать мемом. Я уже раз десять пересмотрел
у Джимбо мимика очень мемная)
+24
-1
+23
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AEZAKMI228
А зачем вообще трешточить когда ты ведешь +9 в матче? Баскетбольные боги наказывают за такое обычно
+21
-2
+19
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Cash_flow
Ответ Иван Грубяк
у Джимбо мимика очень мемная)
Согласен, тот случай, когда талантливый засранец талантлив далеко не только в баскетболе)

Мне ещё заходит реклама какого-то пиваса с ним, которую крутят в перерывах. Батлер сидит за столом, к нему подходит официант с пивом на подносе и такой обращается к нему, мол, это пиво попросил передать соседний столик (где сидят две девушки) тому, кто запустил эйрбол во вчерашней игре.
Потом уже официант подходит к столику, где сидят девушки (вероятно, игроки WNBA) с пивасом от Джимбо. А это пиво для тех, у кого есть целые хайлайты из эйрболов))

Я даже не удивлюсь, если сюжет этой рекламы придумал сам Джимми)
+9
0
+9
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Rodbert
Джимбо лучше не злить.
+6
0
+6
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noke
Ответ ФомаМаня
Кадр с физиономией Уильямса в концовке матча - это просто шедевр! Сам понял, что выставил себя клоуном. Ещё и статистику привели: после этой стычки, рывок Майами 20:9
Батлер в каждом важном матче этого ПО в конце включался, никакого внешнего стимула ему не нужно. А Уильямс отлично выглядел в клатче и защищался вполне прилично.
+3
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+3
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Vlad Cojocaru
Не смотрел матч сейчас посмотрел обзор мурашки от концовки, а потом еще пересматриваешь этот момент и видишь какой счет был.
+2
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mibX
Ответ NeraZZ
Арбитры молодцы, что не стали технари выписывать. Такие моменты украшают спорт
06:22 Double Technical - Butler, Williams (Z.Zarba).
Действительно молодцы (:
+2
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DeX
Ответ noke
Батлер в каждом важном матче этого ПО в конце включался, никакого внешнего стимула ему не нужно. А Уильямс отлично выглядел в клатче и защищался вполне прилично.
Согласен, уж точно не Уильямс завалил клатч, один из немногих кто набирал очки в концовке
+2
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mq64jdq24n
Ответ Яма
Ладно в обычных словах тут тонны ошибок делают, но уже и феню стали с ошибками писать. ВывеЗти - от слова везёт/везти/вывозит.
А если он имел ввиду «вывести из себя»?) Он же действительно этим не только не смог помешать Джимбо, но и сверхмотивировал его)
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si40w
Ответ AEZAKMI228
А зачем вообще трешточить когда ты ведешь +9 в матче? Баскетбольные боги наказывают за такое обычно
Сегодня в роли бога наказывал Джимми!))
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Klna Jislime
Ответ ФомаМаня
Кадр с физиономией Уильямса в концовке матча - это просто шедевр! Сам понял, что выставил себя клоуном. Ещё и статистику привели: после этой стычки, рывок Майами 20:9
диллон брукс 2.0
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NeraZZ
Ответ mibX
06:22 Double Technical - Butler, Williams (Z.Zarba). Действительно молодцы (:
Вот зебры. Я и сам удивился как это они сдержались. Понадеялся было, что хоть в плей-офф перестанут фигней страдать и выписывать технари направо и налево
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Zomourning33
Ответ NeraZZ
Арбитры молодцы, что не стали технари выписывать. Такие моменты украшают спорт
Они же по технарю получили.
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Яма
Ответ Lokomotiv__1992
Сразу понял что Бостону тяжко будет после такого ) ну не стоит так делать если не способен вывести..
Ладно в обычных словах тут тонны ошибок делают, но уже и феню стали с ошибками писать.
ВывеЗти - от слова везёт/везти/вывозит.
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noke
Ответ AEZAKMI228
А зачем вообще трешточить когда ты ведешь +9 в матче? Баскетбольные боги наказывают за такое обычно
Затем, что это серия до четырёх побед. Точно так же Батлер пытался спровоцировать Смарта бросать. Браун и Мэлоун в другой серии атакуют Рассела. Это игра на 4-7 матчей, а не на 48 минут.
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AEZAKMI228
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Батлер, конечно, очень хорош, но, думаю, пока не дорос до баскетбольного Бога)
?)
Я про настоящих
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Валера, настало твое время...
Хорошо хоть не поцеловались
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nik nik
Дада именно это решило , что 600 миллионов на двоих ни одной внятной атаки в 4 четверти не сделали) а не грант который набрал больше тейтума очков )) Бостон просто уже на рыбалке такое чувство ….
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