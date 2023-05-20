Форвард « » и защитник « » устроили эмоциональную перепалку в четвертой четверти второго матча финала Востока.

Уильямс сперва забросил из-за дуги и что-то сказал Батлеру, но тот лишь снисходительно улыбнулся в ответ. Вскоре Джимми набрал два очка с фолом Гранта, после чего два баскетболиста сошлись лицом к лицу и начали высказывать друг другу.

Вскоре после инцидента «Майами» удался рывок 24:9. «Хит» в итоге победили со счетом 111:105, 2-0.

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