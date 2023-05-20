Форвард « » прокомментировал эмоциональное противостояние с лидером « » по ходу второго матча серии между командами.

В четвертой четверти Уильямс и Батлер обменялись попаданиями и устроили эмоциональную перепалку. Вскоре «Хит» удался решающий рывок 24:9.

«Он что-то сказал, я ответил. Добавлю, что во всем этом присутствовал элемент уважения. Я уважаю его как гребаного игрока.

Должен признать, что да, конечно, я дразнил медведя. Ну а как вы собираетесь реагировать? Я видел, что он реализовал несколько сложных бросков и сражался на площадке. И я тоже буду сражаться. Все его броски до конца серии будут сложными», – сказал Уильямс.

Флоридцы победили 111:105, 2-0.

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