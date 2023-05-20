Грант Уильямс о противостоянии с Батлером: «Я дразнил медведя»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

Форвард «Бостона» Грант Уильямс прокомментировал эмоциональное противостояние с лидером «Майами» Джимми Батлером по ходу второго матча серии между командами.

В четвертой четверти Уильямс и Батлер обменялись попаданиями и устроили эмоциональную перепалку. Вскоре «Хит» удался решающий рывок 24:9.

«Он что-то сказал, я ответил. Добавлю, что во всем этом присутствовал элемент уважения. Я уважаю его как гребаного игрока.

Должен признать, что да, конечно, я дразнил медведя. Ну а как вы собираетесь реагировать? Я видел, что он реализовал несколько сложных бросков и сражался на площадке. И я тоже буду сражаться. Все его броски до конца серии будут сложными», – сказал Уильямс.

Флоридцы победили 111:105, 2-0.

Культура «Хит» уникальна для НБА. Здесь создают топовую команду из ноунэймов и мертвецов

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31 комментарий

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siberiancom
Ответ ɔculpa
По заголовку я подумал, что Грант не так уж и туп, если понял, что напрасно дразнил медведя, но после прочтения текста понял, что он не считает, что его тёрки с Джимми имели плохие последствия для команды, так что нет, Грант всё-таки малость туговат. Пускай продолжает и в Майями.
А почему ты уверен, что именно из-за тёрок эти были последствия?) Потому что об этом весь интернет говорит?)))

Вон в первом матче Майами и Батлер сделали рывок без тёрок. А как тёрки — то всё, да это конечно же, из-за них :)
+40
-2
+38
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ɔculpa
По заголовку я подумал, что Грант не так уж и туп, если понял, что напрасно дразнил медведя, но после прочтения текста понял, что он не считает, что его тёрки с Джимми имели плохие последствия для команды, так что нет, Грант всё-таки малость туговат. Пускай продолжает и в Майями.
+42
-14
+28
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mastadon
Надеюсь в следующей игре продолжит болтать, чтобы Джимми полтос положил
+24
-1
+23
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Jazzzz
Ответ ɔculpa
По заголовку я подумал, что Грант не так уж и туп, если понял, что напрасно дразнил медведя, но после прочтения текста понял, что он не считает, что его тёрки с Джимми имели плохие последствия для команды, так что нет, Грант всё-таки малость туговат. Пускай продолжает и в Майями.
Не вижу в чем тупость. Задумайтесь, может, о своем поведении на его месте? Завести свою команду можно разными способами: мощным данком, парой сложных попаданий, хаслом в защите и … перепалкой с лидером соперника. Дреймонд Грин всегда так делает например. Так делал Ларри Берд и многие другие. Показать своим, что мы его не боимся. Но если вы терпила и считаете, что не надо было этого делать с Батлером - тогда Грант Уильямс тупой, окей.
Я бы тоже самое сделал на месте Гранта. Только команда не завелась, а слилась в 4ой…
В вашем же комментарии отчетливо видна субъективность)
И если бы это был например Тейтум или Браун вместо Гранта, то воспринималось бы по-другому. А тут какой-то там ролевик ротик раскрыл на Батю. Вопрос в другом: почему не лидеры Кельтов? А потому что они все там братушки.
Поэтому, во времена Джордана и не было друзей на площадке.
+20
-6
+14
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Anton Smirnov
Все оставшиеся 2 матча его броски будут сложными)
+11
-1
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Vishenka90
Так это после "I’ll make them both" от него?
+7
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Антон Антнов
Кайфую от таких слов. Респект обоим.
+7
-2
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Consistency
Диллон Брукс за один плей-офф попал одновременно и в Шанхай Шаркс, и в баскетбольный фольклор. Это уже раз пятый, когда я слышу от игроков, комментаторов или аналитиков про poke the bear ПОСЛЕ серии Мемфиса с Лейкерс, в ней-то вообще через слово упоминали. Похоже, теперь этот фразеологизм прочно вошел в вокабуляр НБА))
+7
-3
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Archer_Great
Ответ Consistency
Диллон Брукс за один плей-офф попал одновременно и в Шанхай Шаркс, и в баскетбольный фольклор. Это уже раз пятый, когда я слышу от игроков, комментаторов или аналитиков про poke the bear ПОСЛЕ серии Мемфиса с Лейкерс, в ней-то вообще через слово упоминали. Похоже, теперь этот фразеологизм прочно вошел в вокабуляр НБА))
Это не заслуга Брукса (даже тут, ага). Фольклор пополнился во время прошлого ПО, когда ван Ганди комментировал тот самый матч Санз-Маверикс, когда Лука усыновил всю команду из Аризоны))
+4
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Djoyin
Представляю себе, какое это было бы шумное событие в случае победы команды Батлера в чемпионате, создали бы очень пафосный и даже эпосный миф. Можно биографический фильм будет делать. Очень яркая личность
+4
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ɔculpa
Я действительно не застал, только, честно говоря, не очень понимаю, как смешивание его с дерьмом здесь в 2014-м меняет описанную описанную мной картину в целом?) Если вы о том, что парень не всегда казался альфачом, то это нормально, что девять лет назад человек ещё не извлёк из себя большинство своих ресурсов и не утвердился так, как утвердился далее)
+3
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ɔculpa
Ну, конечно, абсолютно уверенным быть нельзя, как и нельзя быть уверенным в том, что рывок не совершился бы и просто так, но ещё, немного наблюдая Батлера последние годы, легко допустить, что он именно тот парень, который, если заведётся, скорее станет лучше, чем наоборот растеряется или даже просто останется прежним. Джимми реальный альфач, как и его мифический батяня Майкл, для таких клатч становится ещё горячее, если задеть их ещё и лично, а если клатч для клатчера становится ещё клатчовее (а Грант сделал его именно таким), это вполне здоровое допущение, что для соперников жить становится ещё сложнее. Вот как-то так я размышляю)
+4
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ɔculpa
Ответ Jazzzz
Не вижу в чем тупость. Задумайтесь, может, о своем поведении на его месте? Завести свою команду можно разными способами: мощным данком, парой сложных попаданий, хаслом в защите и … перепалкой с лидером соперника. Дреймонд Грин всегда так делает например. Так делал Ларри Берд и многие другие. Показать своим, что мы его не боимся. Но если вы терпила и считаете, что не надо было этого делать с Батлером - тогда Грант Уильямс тупой, окей. Я бы тоже самое сделал на месте Гранта. Только команда не завелась, а слилась в 4ой… В вашем же комментарии отчетливо видна субъективность) И если бы это был например Тейтум или Браун вместо Гранта, то воспринималось бы по-другому. А тут какой-то там ролевик ротик раскрыл на Батю. Вопрос в другом: почему не лидеры Кельтов? А потому что они все там братушки. Поэтому, во времена Джордана и не было друзей на площадке.
Всё было нормально в комменте, но к чему тут про терпилу? То есть если я не решаю (или решаю не) вступать в перепалку с лидером соперника, с человеком, отличающимся особо задорным характером, и воспринимающим дополнительные выпады в свою сторону как бонусную мотивацию, которая очень редко, в его случае, влияет на исполнение, если я не делаю этого, забрасывая важную трёху через оппонента, то я – терпила.
А вам самому-то не кажется, что вами здесь пропущен довольно существенный спектр реакций и вариантов поведения, ведь жизнь даже в такой динамичной игре несколько разнообразнее, нежели две крайности: "бросающийся на готовую добавлять амбразуру/являющийся терпилой". И нет, моя оценка не зависит от того, кто это сделал: ролевик Грант или Тэйтум. Со стороны любого из них это было бы весьма опрометчиво.
Если же вам кажется, что навыпендриваться на человека (я даже не буду сейчас уточнять на какого именно человека) в клатче это лучший способ завести партнёров, а всё, что кроме этого – терпильное поведение, то, возможно, это результат лишь вашего жизненного опыта, или же, возможно, недостаточно подробного изучения иных возможностей завести партнёров, что, конечно же, само по себе важно, но что точно можно сделать и поэффективнее, если уж делать.
Поэтому я-то понимаю благие намерения Гранта, но вот способ их реализовать он точно выбрал не самый лучший, и если вам кажется, что лучшего способа у него и не было, ну что ж, думайте так.
+4
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Archer_Great
Ответ siberiancom
А почему ты уверен, что именно из-за тёрок эти были последствия?) Потому что об этом весь интернет говорит?))) Вон в первом матче Майами и Батлер сделали рывок без тёрок. А как тёрки — то всё, да это конечно же, из-за них :)
Потому что Батлер 4 броска подряд (с учетом первого с фолом) забил через Гранта, причем сделал это с куда больше простотой, чем все остальные свои забитые мячи. Так что да, Уильямс крайне не вовремя решил потыкать палкой медведя)
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Misson
Ответ Jazzzz
Не вижу в чем тупость. Задумайтесь, может, о своем поведении на его месте? Завести свою команду можно разными способами: мощным данком, парой сложных попаданий, хаслом в защите и … перепалкой с лидером соперника. Дреймонд Грин всегда так делает например. Так делал Ларри Берд и многие другие. Показать своим, что мы его не боимся. Но если вы терпила и считаете, что не надо было этого делать с Батлером - тогда Грант Уильямс тупой, окей. Я бы тоже самое сделал на месте Гранта. Только команда не завелась, а слилась в 4ой… В вашем же комментарии отчетливо видна субъективность) И если бы это был например Тейтум или Браун вместо Гранта, то воспринималось бы по-другому. А тут какой-то там ролевик ротик раскрыл на Батю. Вопрос в другом: почему не лидеры Кельтов? А потому что они все там братушки. Поэтому, во времена Джордана и не было друзей на площадке.
Данкан ни одного слова не говорил за весь матч. Вообще никак не реагировал на грубость и провокации со стороны соперника (а в его время играли намного более жестко, особенно под кольцом). По вашему выходит, что он был "терпилой"? Какое-то гопническое понимание понятия "крутой игрок".
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Оба штрафных Гранта Уильямса
Классический Грант Уильямс
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Jazzzz
Ответ Misson
Данкан ни одного слова не говорил за весь матч. Вообще никак не реагировал на грубость и провокации со стороны соперника (а в его время играли намного более жестко, особенно под кольцом). По вашему выходит, что он был "терпилой"? Какое-то гопническое понимание понятия "крутой игрок".
Вы путаете стороны трештока. «Терпила» со стороны Кельтов имелось ввиду. Батлер через них кладет, а они не заводятся, размякают. Вот и попробовал Грант. На Данкана пробовали так воздействовать (Гарнет, Шак), но это вообще не работало. Ну или работало, просто Данкан молча включал режим Бога. Мы не знаем). И народ просто перестал. Вот Грант и сказал в интервью, что оказалось «дразнил медведя». Может и сработало бы, но нет.
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Jazzzz
Ответ Misson
Батлер завелся, а вслед за ним и Майами включил обороты. Так что всё норм.
Рад за тебя, Батлера и Майами)
Теперь берем 2 игры в гостях и снова играем в Гардене
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Misson
Ответ Jazzzz
Суть трештока в выводе соперника из равновесия. Джимбо мог и на фолы подсесть в пылу, технарь получить, начал бы мягче защищаться. И этого могло хватить для победы. Он не Данкан и не Кавай, не настолько робот. Поэтому ничего тупого в действиях Гранта не вижу.
Батлер завелся, а вслед за ним и Майами включил обороты. Так что всё норм.
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Яма
Ответ ɔculpa
Ну, конечно, абсолютно уверенным быть нельзя, как и нельзя быть уверенным в том, что рывок не совершился бы и просто так, но ещё, немного наблюдая Батлера последние годы, легко допустить, что он именно тот парень, который, если заведётся, скорее станет лучше, чем наоборот растеряется или даже просто останется прежним. Джимми реальный альфач, как и его мифический батяня Майкл, для таких клатч становится ещё горячее, если задеть их ещё и лично, а если клатч для клатчера становится ещё клатчовее (а Грант сделал его именно таким), это вполне здоровое допущение, что для соперников жить становится ещё сложнее. Вот как-то так я размышляю)
Видать вы не застали 1-раунд 2014-го. Джими тут с дерьмом смешивали.
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Jazzzz
Ответ Misson
Так давно известно, что в плей-офф на Батлера такие вещи не действуют. В стиле Данкана Кавай всегда ведет себя.
Суть трештока в выводе соперника из равновесия. Джимбо мог и на фолы подсесть в пылу, технарь получить, начал бы мягче защищаться. И этого могло хватить для победы. Он не Данкан и не Кавай, не настолько робот. Поэтому ничего тупого в действиях Гранта не вижу.
0
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Misson
Ответ Jazzzz
Вы путаете стороны трештока. «Терпила» со стороны Кельтов имелось ввиду. Батлер через них кладет, а они не заводятся, размякают. Вот и попробовал Грант. На Данкана пробовали так воздействовать (Гарнет, Шак), но это вообще не работало. Ну или работало, просто Данкан молча включал режим Бога. Мы не знаем). И народ просто перестал. Вот Грант и сказал в интервью, что оказалось «дразнил медведя». Может и сработало бы, но нет.
Так давно известно, что в плей-офф на Батлера такие вещи не действуют. В стиле Данкана Кавай всегда ведет себя.
0
0
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Jazzzz
Ответ ɔculpa
Всё было нормально в комменте, но к чему тут про терпилу? То есть если я не решаю (или решаю не) вступать в перепалку с лидером соперника, с человеком, отличающимся особо задорным характером, и воспринимающим дополнительные выпады в свою сторону как бонусную мотивацию, которая очень редко, в его случае, влияет на исполнение, если я не делаю этого, забрасывая важную трёху через оппонента, то я – терпила. А вам самому-то не кажется, что вами здесь пропущен довольно существенный спектр реакций и вариантов поведения, ведь жизнь даже в такой динамичной игре несколько разнообразнее, нежели две крайности: "бросающийся на готовую добавлять амбразуру/являющийся терпилой". И нет, моя оценка не зависит от того, кто это сделал: ролевик Грант или Тэйтум. Со стороны любого из них это было бы весьма опрометчиво. Если же вам кажется, что навыпендриваться на человека (я даже не буду сейчас уточнять на какого именно человека) в клатче это лучший способ завести партнёров, а всё, что кроме этого – терпильное поведение, то, возможно, это результат лишь вашего жизненного опыта, или же, возможно, недостаточно подробного изучения иных возможностей завести партнёров, что, конечно же, само по себе важно, но что точно можно сделать и поэффективнее, если уж делать. Поэтому я-то понимаю благие намерения Гранта, но вот способ их реализовать он точно выбрал не самый лучший, и если вам кажется, что лучшего способа у него и не было, ну что ж, думайте так.
Без обид) я все это учитывал конечно. Но ваш коммент мне показался немного предвзятым в пользу Майами. И называть Гранта тупым тоже как-то опрометчиво, не считаете? Думаю, он прекрасно знает характер Джимбо и не раз защищался против него. Может быть вообще был выпад в сторону Уильямса, а он не стал терпеть и вступил в перепалку. Это был его выбор, так же как и ваш - не вступать. (Но мне почему то кажется, что вы бы не молчали😉). Если бы это сработало - был бы героем. Но нет.
Как я уже сказал: я бы сам так сделал, с целью завести партнеров, завестись самому, бросить спички в бензин. И на одного Батлера могли загореться два Джея. И победа была бы у Кельтов. Это ПО, страсти кипят.
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Lokomotiv__1992
Все броски через Гранта были довольно лёгкие .. он просто не успевал за ним на ногах .. если он будет играть в защите против Батлера то тот и 50 выбьет . После того как Граната заменили и выпустили норм защитника на Батлера то начались проблемы у Бата ,.. сложнее стало )
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qwertyqwertyqwerty111111
А что это выражение значит?
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