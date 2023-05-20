Грант Уильямс о противостоянии с Батлером: «Я дразнил медведя»
Форвард «Бостона» Грант Уильямс прокомментировал эмоциональное противостояние с лидером «Майами» Джимми Батлером по ходу второго матча серии между командами.
В четвертой четверти Уильямс и Батлер обменялись попаданиями и устроили эмоциональную перепалку. Вскоре «Хит» удался решающий рывок 24:9.
«Он что-то сказал, я ответил. Добавлю, что во всем этом присутствовал элемент уважения. Я уважаю его как гребаного игрока.
Должен признать, что да, конечно, я дразнил медведя. Ну а как вы собираетесь реагировать? Я видел, что он реализовал несколько сложных бросков и сражался на площадке. И я тоже буду сражаться. Все его броски до конца серии будут сложными», – сказал Уильямс.
Флоридцы победили 111:105, 2-0.
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Вон в первом матче Майами и Батлер сделали рывок без тёрок. А как тёрки — то всё, да это конечно же, из-за них :)
Я бы тоже самое сделал на месте Гранта. Только команда не завелась, а слилась в 4ой…
В вашем же комментарии отчетливо видна субъективность)
И если бы это был например Тейтум или Браун вместо Гранта, то воспринималось бы по-другому. А тут какой-то там ролевик ротик раскрыл на Батю. Вопрос в другом: почему не лидеры Кельтов? А потому что они все там братушки.
Поэтому, во времена Джордана и не было друзей на площадке.
А вам самому-то не кажется, что вами здесь пропущен довольно существенный спектр реакций и вариантов поведения, ведь жизнь даже в такой динамичной игре несколько разнообразнее, нежели две крайности: "бросающийся на готовую добавлять амбразуру/являющийся терпилой". И нет, моя оценка не зависит от того, кто это сделал: ролевик Грант или Тэйтум. Со стороны любого из них это было бы весьма опрометчиво.
Если же вам кажется, что навыпендриваться на человека (я даже не буду сейчас уточнять на какого именно человека) в клатче это лучший способ завести партнёров, а всё, что кроме этого – терпильное поведение, то, возможно, это результат лишь вашего жизненного опыта, или же, возможно, недостаточно подробного изучения иных возможностей завести партнёров, что, конечно же, само по себе важно, но что точно можно сделать и поэффективнее, если уж делать.
Поэтому я-то понимаю благие намерения Гранта, но вот способ их реализовать он точно выбрал не самый лучший, и если вам кажется, что лучшего способа у него и не было, ну что ж, думайте так.
Теперь берем 2 игры в гостях и снова играем в Гардене
Как я уже сказал: я бы сам так сделал, с целью завести партнеров, завестись самому, бросить спички в бензин. И на одного Батлера могли загореться два Джея. И победа была бы у Кельтов. Это ПО, страсти кипят.