Андре Игудала о продолжении карьеры: «Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня»

Форвард «Уорриорз» ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.

По словам 39-летнего Игудалы, решение еще не принято.

«Порой начинает раздражать, когда люди хотят принять решение за вас... Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня. Кто знает», – заявил.

Игудала провел в 19 сезонов.

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