Андре Игудала о продолжении карьеры: «Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня»

Теги Голден Стэйт Андре Игудала НБА Баскетбол

Форвард «Уорриорз» Андре Игудала ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.

По словам 39-летнего Игудалы, решение еще не принято.

«Порой начинает раздражать, когда люди хотят принять решение за вас... Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня. Кто знает», – заявил.

Игудала провел в НБА 19 сезонов.

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3 комментария

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Tim Timson
рассмешил Воджа с Шэмсом)
+8
-1
+7
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zippa
новый ГМ для GSW
+3
0
+3
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Djoyin
Он имеет в виду, что сам узнает это от себя 😄
+2
-1
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