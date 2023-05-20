Андре Игудала о продолжении карьеры: «Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня»
Форвард «Уорриорз» Андре Игудала ответил на вопрос о возможном продолжении карьеры.
По словам 39-летнего Игудалы, решение еще не принято.
«Порой начинает раздражать, когда люди хотят принять решение за вас... Точно могу сказать только то, что вы узнаете об этом от меня. Кто знает», – заявил.
Игудала провел в НБА 19 сезонов.
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