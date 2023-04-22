Андре Игудала может вернуться после перелома запястья через 2 недели

Теги травмы Голден Стэйт Андре Игудала Сакраменто НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала близок к возвращению в строй после перелома левого запястья, сообщает пресс-служба клуба.

39-летний игрок получил травму 13 марта в матче против «Финикса», после чего успешно перенес операцию. На прошлой неделе с запястья форварда сняли шину.

Игудала приступил к поэтапной реабилитации, и через 7-10 дней может получить разрешение врачей на легкие тренировки с ведением и бросками. Состояние игрока оценят через две недели.

«Уорриорз» играют против «Кингз» в серии первого раунда плей-офф (1-2).

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5 комментариев

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Tim Timson
#ГСВдержись
+2
0
+2
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ars_st
Ответ Evelage
Зачем?)
За 5 титулом. Всегда так улыбает, когда некоторые ребята просто не могут через себя переступить, чтобы отдать дань уважения великой династии с великими игроками)
+1
0
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ЮАГ
Ответ Evelage
Зачем?)
Куда?))
0
0
0
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Evelage
Ответ ars_st
За 5 титулом. Всегда так улыбает, когда некоторые ребята просто не могут через себя переступить, чтобы отдать дань уважения великой династии с великими игроками)
да отдаю я, в шутку просто прокоментировал
0
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