Андре Игудала может вернуться после перелома запястья через 2 недели

Форвард « » близок к возвращению в строй после перелома левого запястья, сообщает пресс-служба клуба.

39-летний игрок получил травму 13 марта в матче против «Финикса», после чего успешно перенес операцию. На прошлой неделе с запястья форварда сняли шину.

Игудала приступил к поэтапной реабилитации, и через 7-10 дней может получить разрешение врачей на легкие тренировки с ведением и бросками. Состояние игрока оценят через две недели.

«Уорриорз» играют против «Кингз» в серии первого раунда плей-офф (1-2).

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