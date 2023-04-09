Андре Игудала о Стефене Карри: «Идеальный человек»

Форвард « » поделился мнением, что звездный разыгрывающий является уникальным в своем деле.

«Есть такая теория. Почему у младших братьев зачастую получается прогрессировать, отталкиваясь от опыта взаимодействия со старшими братьями? Я считаю Стефа странным по всем параметрам. Старший сын, он не такой, как все. Идеальный человек. С ним что-то не так. Мы собираемся это выяснить», – сказал Игудала в подкасте Point Forward

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