Андре Игудала возобновит тренировки на следующей неделе

Теги травмы Голден Стэйт Андре Игудала НБА НБА плей-офф Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Андре Игудала получил разрешение врачей увеличить активность. Ожидается, что 39-летний игрок начнется тренироваться на следующей неделе.

Игудала восстанавливается после перелома левого запястья. Форвард получил травму 13 марта в матче против «Финикса», после чего успешно перенес операцию.

В 8 матчах нынешнего сезона Игудала набирал в среднем 2,1 очка и 2,1 подбора.

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12 комментариев

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RayRay
Как раз к финалу конфы на подмогу .
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Райли Карри
хорошая карьера. спасибо, андре!!
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ars_st
Ответ msdchko
Видимо серьезная травма была, мешала махать полотенцем, через неделю будет лучше махать, но уже не понадобится.
В 2015 не помешала
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