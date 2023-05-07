Андре Игудала возобновит тренировки на следующей неделе

Форвард «Голден Стэйт» получил разрешение врачей увеличить активность. Ожидается, что 39-летний игрок начнется тренироваться на следующей неделе.

Игудала восстанавливается после перелома левого запястья. Форвард получил травму 13 марта в матче против «Финикса», после чего успешно перенес операцию.

В 8 матчах нынешнего сезона Игудала набирал в среднем 2,1 очка и 2,1 подбора.

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