Дрэймонд Грин: «Кевон Луни стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и Шон Ливингстон»

Форвард « » сравнил партнера по команде с и Шоном Ливингстоном.

«Кевон стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и .

Когда мы были моложе, у нас были Шон и Андре, которые успокаивали нас, что бы ни происходило на площадке. И Кевон стал таким парнем в этой команде. Он та стабилизирующая сила, которая позволяет всем остальным сосредоточиться.

У него потрясающее умение подбирать мяч. Он прибавил в умении разыгрывать и продолжает прогрессировать. Мы полностью доверяем ему. Когда он на площадке, я чувствую себя намного спокойнее в обороне», – сказал Грин.

Зрелость Де’Аарона Фокса – мотор сенсационных «Кингс». Летом женился, в медовый месяц работал с тренером Карри, теперь воюет с «Уорриорс»