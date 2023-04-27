Дрэймонд Грин: «Кевон Луни стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и Шон Ливингстон»

Теги Голден Стэйт Шон Ливингстон Андре Игудала Сакраменто НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сравнил партнера по команде Кевона Луни с Андре Игудалой и Шоном Ливингстоном.

«Кевон стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и Шон Ливингстон.

Когда мы были моложе, у нас были Шон и Андре, которые успокаивали нас, что бы ни происходило на площадке. И Кевон стал таким парнем в этой команде. Он та стабилизирующая сила, которая позволяет всем остальным сосредоточиться.

У него потрясающее умение подбирать мяч. Он прибавил в умении разыгрывать и продолжает прогрессировать. Мы полностью доверяем ему. Когда он на площадке, я чувствую себя намного спокойнее в обороне», – сказал Грин.

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1 комментарий

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Марсель Объелся
Кевон Луни просто феномен. Как можно играть такую большую роль в самой обсуждаемой команде лиги и оставаться настолько незаметным для медиа

Для контекста, это всего лишь вторая новость о Луни на спортсе за последние 4 месяца
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