Дрэймонд Грин: «Кевон Луни стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и Шон Ливингстон»
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин сравнил партнера по команде Кевона Луни с Андре Игудалой и Шоном Ливингстоном.
«Кевон стал для нас успокаивающей силой, как раньше были Андре Игудала и Шон Ливингстон.
Когда мы были моложе, у нас были Шон и Андре, которые успокаивали нас, что бы ни происходило на площадке. И Кевон стал таким парнем в этой команде. Он та стабилизирующая сила, которая позволяет всем остальным сосредоточиться.
У него потрясающее умение подбирать мяч. Он прибавил в умении разыгрывать и продолжает прогрессировать. Мы полностью доверяем ему. Когда он на площадке, я чувствую себя намного спокойнее в обороне», – сказал Грин.
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Для контекста, это всего лишь вторая новость о Луни на спортсе за последние 4 месяца