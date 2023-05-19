Никола Йокич: «Мне даже нравится, что «Денвер» обделен вниманием»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Денвера» Никола Йокич после второй победы над «Лейкерс» (108:103, 2-0) высказал свое мнение о недостатке внимания к команде.

Вопрос в четверг поднял главный тренер «Наггетс» Майкл Мэлоун.

«В этом для нас ничего нового. Честно говоря, мне даже нравится. Нам плевать. Все равно.

В «пузыре», когда мы прошли «Юту», все говорили о том, что соперник упустил преимущество. То же самое с «Клипперс». Никому не было дела до того, как мы выигрывали эти матчи.

Для нас это обыденная ситуация. Я не особо вдаюсь в эту тему, мне все равно», – заявил Йокич.

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7 комментариев

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За Валенсию с 1999
Никола заслужил стать чемпионом НБА
+43
-5
+38
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Abdulla
Ответ Tim Timson
в концовках матчей играет он весьма скверно с Лейкерс)
Не добирает немного до двойного трибл-дабла 20-20-20, ужасные игры.
+5
0
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kelforever
Ответ Tim Timson
в концовках матчей играет он весьма скверно с Лейкерс)
Благодаря ему эти концовки в целом возможны
+1
0
+1
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Jazzzz
Главное, что Эмбид - мвп😆
Давай, Колян, дави Лэйкерс💪🏼
+9
-9
0
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гилберт
Ну ясен пень тебе нравится.
0
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Tim Timson
в концовках матчей играет он весьма скверно с Лейкерс)
0
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