Центровой « » после второй победы над «Лейкерс» (108:103, 2-0) высказал свое мнение о недостатке внимания к команде.

Вопрос в четверг поднял главный тренер «Наггетс» .

«В этом для нас ничего нового. Честно говоря, мне даже нравится. Нам плевать. Все равно.

В «пузыре», когда мы прошли «Юту», все говорили о том, что соперник упустил преимущество. То же самое с «Клипперс». Никому не было дела до того, как мы выигрывали эти матчи.

Для нас это обыденная ситуация. Я не особо вдаюсь в эту тему, мне все равно», – заявил Йокич.

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