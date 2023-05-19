Джамал Мюррэй об отсутствии внимания к «Наггетс»: «Победить в чемпионате будет приятнее»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Джамал Мюррэй Баскетбол

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй согласился с мнением главного тренера команды Майкла Мэлоуна, который считает, что клубу из Колорадо в серии с «Лейкерс» уделяется недостаточно внимания.

В четверг «Наггетс» победили во втором матче финала Запада со счетом 108:103, 2-0.

«Мы уже привыкли к такому. Даже когда побеждаем, они говорят о другой команде. Помню, мы прошли «Клипперс» в семи матчах в «пузыре», но все обсуждали нашего соперника.

Да, это добавляет мотивации, делает нас немного злее. И победить в чемпионате будет приятнее», – заявил Мюррэй.

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7 комментариев

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Stephan Carrypenko
Денвер горячи и реально похожи на чемпионскую команду. Топлю за них в этом ПО!
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jjeka
Очень вовремя включился в четвертой четверти, до этого уйму бросков смазал и было видно как расстроен. Но на то оно и мастерство, чтобы собраться в самый нужный момент. В ЛА конечно будет безумно сложно
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За Валенсию с 1999
Так зол был сегодня на Джамала во время 2 и 3 четверти, руинил всё подряд. Но в 4 заткнул всех, включая меня, практически в одного уничтожив лолкерс
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Пользователь заблокирован
Помнится мне видел я серию Денвера и Юты, где этот Джамал набирал по 40-50 очков … после травмы многие говорили, что он все уже … забавно
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Dmitry Trepov
Не говори гоп, пока хотя бы в финал выйди
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