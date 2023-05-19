Джамал Мюррэй об отсутствии внимания к «Наггетс»: «Победить в чемпионате будет приятнее»
Разыгрывающий «Денвера» Джамал Мюррэй согласился с мнением главного тренера команды Майкла Мэлоуна, который считает, что клубу из Колорадо в серии с «Лейкерс» уделяется недостаточно внимания.
В четверг «Наггетс» победили во втором матче финала Запада со счетом 108:103, 2-0.
«Мы уже привыкли к такому. Даже когда побеждаем, они говорят о другой команде. Помню, мы прошли «Клипперс» в семи матчах в «пузыре», но все обсуждали нашего соперника.
Да, это добавляет мотивации, делает нас немного злее. И победить в чемпионате будет приятнее», – заявил Мюррэй.
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