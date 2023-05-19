Леброн Джеймс и Никола Йокич обменялись флопами во время 2-го матча

Теги Леброн Джеймс Денвер Лейкерс НБА видео судьи НБА плей-офф Никола Йокич довление Баскетбол

Звездные Леброн Джеймс («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер») были замечены в симуляции во время второго матча финала Западной конференции.

Лидеры команд обменялись флопами в начале четвертой четверти.

Сперва Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с сербом, затем центровой исполнил похожий номер.

«Денвер» победил 108:103 и ведет в серии 2-0.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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32 комментария

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Амбидекстер Сцевола
Даже в этом Йокич сегодня был лучше
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Pupo Nuggets
Ахахахах эта хрень работает в обе стороны, мистер Джеймс)
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Undrey
хз, йокич подловил леброна на ударе локтем, исполнил конечно, но момент подловил, а лефлоп то вообще без стыда и совести изобразил, переиграл, первые ряды чуть не снёс)
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sfrrrR
Ну, надо отдать должное Леброну - здесь он Николу перефлопал конечно.
+46
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Олененок Бэмби
«Мы не учимся симулировать. Мы не такая команда, которая ищет возможности для симуляции. Мы не такие. И никогда не были. За 20 лет моей карьеры я никогда не играл в команде, которая симулировала», – сказал Джеймс.
+46
-3
+43
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NbamenWade3
В этом представителей югославской школы не переиграть 🙂
+33
-2
+31
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rembrandao
Ну Йокич то грамотно подставился, к тому же там движение рукой было. А ЛеБрон какой-то цирк изобразил
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Денис Храпунов
не зря КСП сказал, что их отличие лишь в том, что Леброн выше прыгает. Йокич быстрее думает зато.
+13
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Т Le
Ответ Сергей Волинцов
Йокич не вывозит по дихалке 4 четверть. Сдесь ключ к победам Лал
Кто-то в Лейкерс вывозит? Огромные минуты играет.
+13
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Джонни-массажист
Такое вижу впервые!!! Игрок,падая,сам себя хватает за руку.....А мог бы и по лицу себя ударить,Йокич бы технарь получил))))
+11
0
+11
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ShamilK
У Йокич еще норм, но у краба просто ужас. Такую сцену устроил, хотя в этом он мастер. Еще и сам всю игру локтями всех отпихивал и Йокича руками просто толкал под кольцом
+9
0
+9
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skreamer
Ощущение, что Колян просто отомстил за флоп в лицо и показал как надо, и если бы Леба не флопал, Йокич бы тоже не стал. Но этого мы, конечно, никогда не узнаем.
+8
0
+8
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Deathspell Omega
Леброн как там слезу то не пустил, настолько он был растроган.
+6
0
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Undrey
кстати после этого мышь был наказан, три трехи подряд бросал и все мимо, очень глупо выглядел)
+8
-2
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Deathspell Omega
Ответ Сергей Волинцов
Йокич не вывозит по дихалке 4 четверть. Сдесь ключ к победам Лал
Не сдеся, а тама!
+5
0
+5
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Misson
Артисты больших и малых академических театров.
+4
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Яма
0:26 такому удару позавидовали бы Ибеабучи, Туа и Тайсон.
+4
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Deathspell Omega
Ответ Олененок Бэмби
«Мы не учимся симулировать. Мы не такая команда, которая ищет возможности для симуляции. Мы не такие. И никогда не были. За 20 лет моей карьеры я никогда не играл в команде, которая симулировала», – сказал Джеймс.
.... и тут я попал в Голливуд, - закончил Леброн.
+4
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GodAbsentWarrior
Леброн и правда выше прыгает, КСП был прав
+3
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SevaL
Ответ NbamenWade3
В этом представителей югославской школы не переиграть 🙂
Согласен полностью, южки тут впереди планеты всей, можно и не пытаться)

Не понимаю нытья по поводу артистизма, нырков и всего прочего. Это игра, есть судья. Свистнул-было, не свистнул-не было. Все, точка. Когда на кону серьезное достижение, то подавляющее большинство поступило бы также, 99,9%, при том, что грамотно "нарисовать" -своего рода искусство, не каждый сможет.

Был такой тренер по футболу, Отто Рехагель, с греками Евро брал. У него есть такая фраза, очень мне нравится: "Если победил-победил заслуженно". Добавить нечего.
+5
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Адмирал МакКряк
У Йокича даже на флоп не похоже - корпус в корпус, с таким положением ног при таком контакте Жокир и не мог устоять
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BT
Оба красавцы, аплодирую.
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Milan Ristanovic
Радует пробуждение Марея, а то надо и Николе дышать
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markoolio
Бумеранг
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Arti22
Лефлоп Джеймс получил достойный ответ
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