Леброн Джеймс и Никола Йокич обменялись флопами во время 2-го матча
Звездные Леброн Джеймс («Лейкерс») и Никола Йокич («Денвер») были замечены в симуляции во время второго матча финала Западной конференции.
Лидеры команд обменялись флопами в начале четвертой четверти.
Сперва Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с сербом, затем центровой исполнил похожий номер.
«Денвер» победил 108:103 и ведет в серии 2-0.
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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
Не понимаю нытья по поводу артистизма, нырков и всего прочего. Это игра, есть судья. Свистнул-было, не свистнул-не было. Все, точка. Когда на кону серьезное достижение, то подавляющее большинство поступило бы также, 99,9%, при том, что грамотно "нарисовать" -своего рода искусство, не каждый сможет.
Был такой тренер по футболу, Отто Рехагель, с греками Евро брал. У него есть такая фраза, очень мне нравится: "Если победил-победил заслуженно". Добавить нечего.