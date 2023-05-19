Леброн Джеймс и Никола Йокич обменялись флопами во время 2-го матча

Звездные Леброн Джеймс (« ») и («Денвер») были замечены в симуляции во время второго матча финала Западной конференции.

Лидеры команд обменялись флопами в начале четвертой четверти.

Сперва Джеймс обрушился на паркет после легкого контакта с сербом, затем центровой исполнил похожий номер.

«Денвер» победил 108:103 и ведет в серии 2-0.

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»