Майкл Мэлоун: «После нашей первой победы всех интересовали только «Лейкерс»

Теги Денвер Лейкерс НБА НБА плей-офф Майкл Мэлоун Никола Йокич Баскетбол

Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что его команде в серии с «Лейкерс» уделяется недостаточно внимания.

В четверг «Наггетс» победили во втором матче финала Запада со счетом 108:103, 2-0.

«Мы взяли первый матч, но все говорили только о «Лейкерс». Давайте будем честны, по всей стране шло обсуждение в духе «Лейкерс» в порядке. Они уступают 0-1, но они что-то поняли». Никто не говорил об историческом выступлении Николы Йокича. Сейчас у него уже 13 трипл-даблов в плей-офф, это третий результат за все время. То, что он делает – это невероятно. 

Но «Наггетс» не стояли на повестке. Никола не был центральной фигурой обсуждений. Нарратив сводился к «Лейкерс» и тому, как они будут подстраиваться и вносить коррективы. Пока вы об этом думали, мы снова попробовали обратить на себя внимание и повели 2-0», – заявил Мэлоун.

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28 комментариев

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DENBO
При всем уважении к успехам "Денвера" и Николы, "Лейкерс" и Леброн - мировые суперзвезды) Продать Леброна и ЛА гораздо проще, чем отличную команду. Да и "Денверу" это на руку, как, кстати, и "Хит". Пока пресса обсасывает "Селтикс" и "Лейкерс" этим ребятам нужно просто выходить на площадку и делать свою работу.
+67
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+58
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Artur Prokopchuk
ну так самые активные фан-базы в Лиге сейчас у Лейкерс и ГСВ (как минимум в интернете). Будет еще приятней если Денвер пройдет дальше.
Хорошая, но не самая медийная команда заставляет высокомерных глоров грустить.
+39
-6
+33
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Tynianoff
Ответ Xell
Возьмём Ирвинга летом и я посмотрю на Денвер))
Согласен, Ирвинг как в какую команду не перейдет - она прям сразу расцветает и выдаёт исключительные результаты, выше любых ожиданий!
+19
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+19
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Chopel
Собаки лают, караван идёт.
6 games left. Bring it in!
+23
-5
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Честно говоря, сейчас тоже только о Лейкерс говорят. Только про то, что с ними не все в порядке
+13
-1
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Misson
Ответ Artur Prokopchuk
ну так самые активные фан-базы в Лиге сейчас у Лейкерс и ГСВ (как минимум в интернете). Будет еще приятней если Денвер пройдет дальше. Хорошая, но не самая медийная команда заставляет высокомерных глоров грустить.
Раз мало говорят, значит нужно еще больше работать. Будет больше побед на площадке - придет и внимание публики. "Уорриорз" до 2015 года мало кому были интересны. С регулярными победами пришла и медийность.
+12
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History_A
Ответ Lost
Жаль что этого физрука до сих пор не уволили. Денвер если выиграет этот сезон еще намучается с ним в следующих. Йокич заслуживает тренера лучше
У Денвера хороший тренер. Не нужно так...
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FaithDevotion
Ну любят мухи на гуано слетаться, что тут поделаешь)
+10
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dl
Майк хаслит вовсю. Своего Дреймонда нет - приходится отдуваться тренеру.
+8
0
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Илья Петров
Ответ Xell
Возьмём Ирвинга летом и я посмотрю на Денвер))
Даллас: ну да, ну да посмотрите на нас 😂
+10
-2
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danteeeq
Ответ Lost
Жаль что этого физрука до сих пор не уволили. Денвер если выиграет этот сезон еще намучается с ним в следующих. Йокич заслуживает тренера лучше
Так то они в прошлом году ломанные переломанные в плей офф спокойно вышли, играли в финале конфы несколько лет назад, теперь вот 2-0 ведут , а в регулярках вообще стабильно в топе. Зачем им его увольнять?
+7
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Валерий Королёв
Ответ Xell
Возьмём Ирвинга летом и я посмотрю на Денвер))
Ещё пару недель назад вам было достаточно здорового Дэвиса. Доминировать собирались нещадно. А теперь уже Ирвинг понадобился? Может ещё Янниса в нагрузку возьмёте?
+5
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khali
Не только Лейкерс, кстати, еще всех интересовал Виктор Вембаньяма
+4
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Илья Петров
Ну сегодня хотя бы не говорят, что Денвер чудом отскочил и то ладно. А так Денвер идут по своему графику, защищают домашний паркет. Постараться взять одну (лучше две) на выезде.
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Artur Prokopchuk
Ответ Ivan85
привет петя-петушок. в твою головушку не могу прийти мысль что у этих команд есть не только глоры? болельщикам они тоже могут быть интересны. зашёл тут, клоун, плюсиков дешёвых насобирать...
Конечно у них есть только глоры и нет болельщиков. Мы же живем в манямирке. 😉
у ЛА и ГСВ самые большие армии глоров в Лиге (это можно увидеть даже по этому сайту) и они бесят всех обычных болельщиков команд.
Мой комментарий только про таких "фанов", а не про обычных болельщиков, которых у ЛА и ГСВ просто море.
Если Вы это не поняли или оскорбились, как многолетний фанат команды, то это не мои проблемы, потому что я не вижу смысла расписывать очевидные вещи
+6
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Валерий Королёв
Ответ alexLA
Потому что несмотря на хорошую команду вы никому не интересны, кроме болел Денвера, всё закономерно. Лейкерс с точки медийности в разы круче.
То есть, как в музыке? Есть попсятина, а есть инструментальная классика. Ширпотреб более удобоварим, а настоящее искусство не каждому по уму.
+4
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Jerry Rodrogha
Ответ Xell
Возьмём Ирвинга летом и я посмотрю на Денвер))
Ябуселе берите, точно поможет.
+2
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Евгений Дронов
Ответ DENBO
При всем уважении к успехам "Денвера" и Николы, "Лейкерс" и Леброн - мировые суперзвезды) Продать Леброна и ЛА гораздо проще, чем отличную команду. Да и "Денверу" это на руку, как, кстати, и "Хит". Пока пресса обсасывает "Селтикс" и "Лейкерс" этим ребятам нужно просто выходить на площадку и делать свою работу.
нельзя не согласиться
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Денис Храпунов
Ответ Lost
Жаль что этого физрука до сих пор не уволили. Денвер если выиграет этот сезон еще намучается с ним в следующих. Йокич заслуживает тренера лучше
С другим тренером, ты на Йокича в Евролиге смотрел, хотя нет, не смотрел бы.
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