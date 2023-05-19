Майкл Мэлоун: «После нашей первой победы всех интересовали только «Лейкерс»
Главный тренер «Денвера» Майкл Мэлоун считает, что его команде в серии с «Лейкерс» уделяется недостаточно внимания.
В четверг «Наггетс» победили во втором матче финала Запада со счетом 108:103, 2-0.
«Мы взяли первый матч, но все говорили только о «Лейкерс». Давайте будем честны, по всей стране шло обсуждение в духе «Лейкерс» в порядке. Они уступают 0-1, но они что-то поняли». Никто не говорил об историческом выступлении Николы Йокича. Сейчас у него уже 13 трипл-даблов в плей-офф, это третий результат за все время. То, что он делает – это невероятно.
Но «Наггетс» не стояли на повестке. Никола не был центральной фигурой обсуждений. Нарратив сводился к «Лейкерс» и тому, как они будут подстраиваться и вносить коррективы. Пока вы об этом думали, мы снова попробовали обратить на себя внимание и повели 2-0», – заявил Мэлоун.
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Хорошая, но не самая медийная команда заставляет высокомерных глоров грустить.
6 games left. Bring it in!
у ЛА и ГСВ самые большие армии глоров в Лиге (это можно увидеть даже по этому сайту) и они бесят всех обычных болельщиков команд.
Мой комментарий только про таких "фанов", а не про обычных болельщиков, которых у ЛА и ГСВ просто море.
Если Вы это не поняли или оскорбились, как многолетний фанат команды, то это не мои проблемы, потому что я не вижу смысла расписывать очевидные вещи