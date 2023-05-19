Главный тренер « » считает, что его команде в серии с «Лейкерс» уделяется недостаточно внимания.

В четверг «Наггетс» победили во втором матче финала Запада со счетом 108:103, 2-0.

«Мы взяли первый матч, но все говорили только о «Лейкерс». Давайте будем честны, по всей стране шло обсуждение в духе «Лейкерс» в порядке. Они уступают 0-1, но они что-то поняли». Никто не говорил об историческом выступлении . Сейчас у него уже 13 трипл-даблов в плей-офф, это третий результат за все время. То, что он делает – это невероятно.

Но «Наггетс» не стояли на повестке. Никола не был центральной фигурой обсуждений. Нарратив сводился к «Лейкерс» и тому, как они будут подстраиваться и вносить коррективы. Пока вы об этом думали, мы снова попробовали обратить на себя внимание и повели 2-0», – заявил Мэлоун.

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