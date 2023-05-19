Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач во 2-м матче с «Лейкерс». Серб повторил рекорд Уилта Чемберлена
Лидер «Денвера» Никола Йокич помог команде удвоить преимущество в финале Западной конференции против «Лейкерс» (108:103, 2-0).
Йокич в четверг набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.
За 42 минуты 2-кратный MVP реализовал 9 из 21 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 3 перехвата при 5 потерях.
Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.
Всего для Николы это 13-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру, он обошел Расселла Уэстбрука (12). Лидер – Мэджик Джонсон (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).
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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»
Адетокумбо в 2021-м совсем не расстроился, что 3-й MVP регулярки не получил, потому что получил гораздо более важные титулы.
Как же персонажи как Бистбрук обесценили эту статистику, что не так феноменально воспринимается
Ну и Джамал тоже должен держать уровень, его помощь Коляну бесценна.
Игрок2 - 31-13.2-5.8 (при 4.8потерь) с EFG - 60%.
Игрок3 - 29.8-11.6-5 (при 2.4 потерь) с EFG - 55%
Среди этих игроков два Йокича в двух плей-офф сезонов МВП и один Эмбиид плей-офф нынешнего сезона.
Угадаете кто где?
("точно так же..." пффф)