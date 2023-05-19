Никола Йокич набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач во 2-м матче с «Лейкерс». Серб повторил рекорд Уилта Чемберлена

Теги Уилт Чемберлен Мэджик Джонсон Денвер Лейкерс НБА видео НБА плей-офф Никола Йокич Баскетбол

Лидер «Денвера» Никола Йокич помог команде удвоить преимущество в финале Западной конференции против «Лейкерс» (108:103, 2-0).

Йокич в четверг набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.

За 42 минуты 2-кратный MVP реализовал 9 из 21 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 3 перехвата при 5 потерях.

Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд Уилта Чемберлена 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.

Всего для Николы это 13-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру, он обошел Расселла Уэстбрука (12). Лидер – Мэджик Джонсон (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»

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52 комментария

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A Buk
MVP!
+118
0
+118
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Philatelist79
Напомните мне про мЭвЭпЭ?
+80
-12
+68
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Stivi M.D.
Самое прикольное, эти трипл даблы сами идут в руки Николе, ощущение, что ему вообще пофиг на это
+65
-4
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genghizsrk
Возможно, Йокич проводит сильнейший плей-офф в истории НБА, я малость шокирован его выступлением
+53
-4
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Локоть Артеста
Ответ Philatelist79
Напомните мне про мЭвЭпЭ?
На рыбалку уехал.
+46
-3
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melmi
Огромные шансы пробить рекорд Уилта за один плов
+28
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Юрий Бабкин
Ответ Philatelist79
Напомните мне про мЭвЭпЭ?
Звание MVP регулярки Йокичу сейчас и даром не нужно. Ему нужен чемпионский титул и звание MVP финала. Когда, если не сейчас?
Адетокумбо в 2021-м совсем не расстроился, что 3-й MVP регулярки не получил, потому что получил гораздо более важные титулы.
+19
-1
+18
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Chopel
Ответ Kirush2
Напоминаю что МэВэПэ Йокич точно так же обсирался в предыдущих розыгрышах ПО, как и нынешний.
Без 2ой и 3ей звезды. Хорошо накинул, прям по фактам.
+17
-2
+15
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Свежий
Ответ A Buk
MVP!
Finals!
+14
0
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ta1ib
Вроде по меркам Николы весьма средний матч, где вроде не солировал на первых полях, но буднично сделал триплдабл. Так то колоссальную статистику держит весь ПО.
Как же персонажи как Бистбрук обесценили эту статистику, что не так феноменально воспринимается
+15
-4
+11
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нелюбитель футбола
Ответ Stivi M.D.
Самое прикольное, эти трипл даблы сами идут в руки Николе, ощущение, что ему вообще пофиг на это
Командный игрок... Не то, что старый бородатый дед... Бегает по командам, как цыган в поисках лучшей доли и личных рекордов... Тьфу...
+25
-16
+9
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2882
Ответ Dr. J 24
мвп дают за регулярку. Кстати в прошлые 2 года мЭвЭпЭ Йокич отлетал быстро в ПО и никто не писал про это.
А с ним был игрок уровня Хардена?
+6
0
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Сергей Пузанков
Ответ гилберт
Никола играет как обычно.
Во многом да, но не совсем. Например, в трёх предыдущих розыгрышах ПО он отдавал по 5.7, 5.0 и 5.8 передач за игру. Сейчас это 10.1. Это колоссальная разница при том что процент задействования даже снизился относительно двух предыдущих лет. Также он показывает лучшие в карьере цифры по подборам и повторяет лучший показатель по очкам. Ну да, ещё он бьёт больше 50 процентов с дуги, а в прошлом розыгрыше, например, он бросил 5 из 18.
+5
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Romano1985
Совершенный ( причем белый ) игрок !
+4
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Zumer
Йокич бистяра!💪
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Too F
Лучший
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rembrandao
Ответ Kirush2
Напоминаю что МэВэПэ Йокич точно так же обсирался в предыдущих розыгрышах ПО, как и нынешний.
Когда были травмированы Мюррей и Портер
+4
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AnTikVar
Главное не сбавлять темпов. Пока история идет к вполне выигрышному размену украденного MVP на первое чемпионство в карьере.
Ну и Джамал тоже должен держать уровень, его помощь Коляну бесценна.
+3
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Artemii2000
Монстр. Просто Монстр
+3
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Александр Ильин
Никола лучший💪
+3
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гилберт
Все рекорды покрошит.
+3
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гилберт
Ответ genghizsrk
Возможно, Йокич проводит сильнейший плей-офф в истории НБА, я малость шокирован его выступлением
Никола играет как обычно.
+4
-1
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noke
Ответ Kirush2
Напоминаю что МэВэПэ Йокич точно так же обсирался в предыдущих розыгрышах ПО, как и нынешний.
Игрок1 - 24.7-9.8-2.7 (на 3.9 потери) с EFG - 45%.
Игрок2 - 31-13.2-5.8 (при 4.8потерь) с EFG - 60%.
Игрок3 - 29.8-11.6-5 (при 2.4 потерь) с EFG - 55%

Среди этих игроков два Йокича в двух плей-офф сезонов МВП и один Эмбиид плей-офф нынешнего сезона.
Угадаете кто где?
("точно так же..." пффф)
+2
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dk99
Йокич молодец, но там у Мюррея полетело в концовке
+2
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Сергей Пузанков
Ответ Edem
Кажется, мы уже знаем будущих чемпионов
Конечно знаем, ими станет одна из 4-х оставшихся в ПО команд. Шанс, что чемпионами станут какие-то незнакомые нам люди, практически нулевой.
+3
-1
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