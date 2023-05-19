Лидер « » помог команде удвоить преимущество в финале Западной конференции против « » (108:103, 2-0).

Йокич в четверг набрал 23 очка, 17 подборов и 12 передач.

За 42 минуты 2-кратный MVP реализовал 9 из 21 с игры, а также 5 из 6 с линии. В его активе 3 перехвата при 5 потерях.

Это седьмой трипл-дабл в исполнении серба в плей-офф-2023. Он повторил рекорд 1967 года по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.

Всего для Николы это 13-й трипл-дабл в плей-офф за карьеру, он обошел Расселла Уэстбрука (12). Лидер – (30), на 2-м месте Леброн Джеймс (28).

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Йокич играет так волшебно, что улыбаются даже соперники. Леброн и Дэвис были в порядке, но вперед в серии вышел «Денвер»