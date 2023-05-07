Рэй Аллен получил диплом об окончании Университета Коннектикута
Двукратный чемпион НБА и член Зала славы Рэй Аллен в воскресенье присутствовал на церемонии вручения дипломов в Университете Коннектикута.
47-летний баскетболист получил степень бакалавра.
Аллен был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1996 года и начал свою легендарную карьеру после трех сезонов в Университете Коннектикута.
Баскетболист признался, что для него большая честь сидеть среди студентов, его товарищей по выпуску 2023 года.
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