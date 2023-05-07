Рэй Аллен получил диплом об окончании Университета Коннектикута

Теги Рэй Аллен НБА фото университет Коннектикут Баскетбол

Двукратный чемпион НБА и член Зала славы Рэй Аллен в воскресенье присутствовал на церемонии вручения дипломов в Университете Коннектикута.

47-летний баскетболист получил степень бакалавра.

Аллен был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1996 года и начал свою легендарную карьеру после трех сезонов в Университете Коннектикута.

Баскетболист признался, что для него большая честь сидеть среди студентов, его товарищей по выпуску 2023 года.

На съемках «Его игры» Дензел Вашингтон ошеломил Рэя Аллена во время игры 1 на 1. Актер занимался баскетболом с детства

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9 комментариев

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Райли Карри
Иисус Шатлсворт наконец получил диплом
+14
0
+14
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Райли Карри
Ответ Александр Базилий
Что такое «область общих исследований «?😅
может гуглить - уровень "бакалавр"
+7
0
+7
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jonnysilverhand01
Красавчик ! Учиться и развиваться, никогда не поздно
+2
0
+2
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Malay Saratov
Как говорили нам наши родители: "диплом это кусок хлеба на всю жизнь".
С моим дипломом они ошиблись
+1
0
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Sonder
Ответ Александр Базилий
Что такое «область общих исследований «?😅
программа в США, позволяющая самому выбирать основные направления обучения с целью получения степени бакалавра. одним словом, выбираешь предметы, которые тебе нравятся, и делаешь упор на них

в основном нацелена на не самые благополучные слои общества
+1
0
+1
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Александр Базилий
Что такое «область общих исследований «?😅
0
0
0
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Александр Базилий
Ответ Райли Карри
может гуглить - уровень "бакалавр"
Надеялся что тут объяснят😩
0
0
0
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Forza
Ответ Sonder
программа в США, позволяющая самому выбирать основные направления обучения с целью получения степени бакалавра. одним словом, выбираешь предметы, которые тебе нравятся, и делаешь упор на них в основном нацелена на не самые благополучные слои общества
Что значит нацелены не на самые благополучные слои общества? Типо в Гарварде или Стэнфорде нет бакалавриата?
0
0
0
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Nikolay
Ответ Райли Карри
Иисус Шатлсворт наконец получил диплом
Дэнзел может гордиться
0
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