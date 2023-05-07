Рэй Аллен получил диплом об окончании Университета Коннектикута

Двукратный чемпион и член Зала славы в воскресенье присутствовал на церемонии вручения дипломов в Университете Коннектикута.

47-летний баскетболист получил степень бакалавра.

Аллен был выбран под 5-м номером на драфте НБА 1996 года и начал свою легендарную карьеру после трех сезонов в Университете Коннектикута.

Баскетболист признался, что для него большая честь сидеть среди студентов, его товарищей по выпуску 2023 года.

На съемках «Его игры» Дензел Вашингтон ошеломил Рэя Аллена во время игры 1 на 1. Актер занимался баскетболом с детства