Стефен Карри – первый игрок в истории НБА, забросивший 4 000 трехочковых за карьеру

Теги Голден Стэйт Лейкерс Рэй Аллен НБА Стефен Карри Джеймс Харден НБА плей-офф Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 4 000 трехочковых за карьеру.

Достижение было установлено во время второй четверти четвертого матча серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (101:104, 1-3). Карри завершил встречу с 31 очком (3 из 14 из-за дуги), 10 подборами, 14 передачами и 3 перехватами.

В регулярных чемпионатах на счету Карри 3390 дальних попаданий, в плей-офф – 611.

На втором месте по этому показателю находится Рэй Аллен (3 358), на третьем – Джеймс Харден (3 152).

«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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15 комментариев

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Jazzzz
Харден там тоже скоро Аллена обойдет.
А ведь когда-то рекорд Рея казался космическим.
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Xell
Рекорд на все времена. Круто что мы видим игру таких монстров как Карри и Леброн, битву таких титанов как Лейкерс и ГС.
+19
-7
+12
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Stephan Carrypenko
Ответ AEZAKMI228
Шеф сегодня приготовил подливы 🔥🔥🤝
Особенно сам процент трёх подливный
+12
-3
+9
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AEZAKMI228
Ответ Stephan Carrypenko
Особенно сам процент трёх подливный
Я это и имел ввиду
+6
-3
+3
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Ballboy13
Ответ Jazzzz
Харден там тоже скоро Аллена обойдет. А ведь когда-то рекорд Рея казался космическим.
В итоге Трей Янг всех обойдет))
+12
-9
+3
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egro92
Умопомрачительный рекорд
+3
-1
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haibr
Ответ Xell
Рекорд на все времена. Круто что мы видим игру таких монстров как Карри и Леброн, битву таких титанов как Лейкерс и ГС.
Фокс опережает его график по карьере.
+2
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xamer 9
Ответ Ballboy13
В итоге Трей Янг всех обойдет))
Ещё пара сезонов, похожих на этот, и обходить их всех он будет во сне.
+3
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jonnysilverhand01
Кто как ни Карри должен быть на первом месте именно по этому показателю
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bodros
Ответ Xell
Рекорд на все времена. Круто что мы видим игру таких монстров как Карри и Леброн, битву таких титанов как Лейкерс и ГС.
А хорошо ты своих бледно-пурпурных приплёл 😂
+5
-5
0
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xamer 9
Ответ haibr
Фокс опережает его график по карьере.
У Фокса очень мало шансов получить такую карьеру, как у Карри, чтобы обогнать его.
+1
-1
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Givi Shotadze
Ответ bodros
А хорошо ты своих бледно-пурпурных приплёл 😂
Да как бы Леброн тоже рекорд Карима в по побил, всё в тему....))
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