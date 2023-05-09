Стефен Карри – первый игрок в истории НБА, забросивший 4 000 трехочковых за карьеру
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри стал первым игроком в истории НБА, который достиг отметки в 4 000 трехочковых за карьеру.
Достижение было установлено во время второй четверти четвертого матча серии второго раунда плей-офф против «Лейкерс» (101:104, 1-3). Карри завершил встречу с 31 очком (3 из 14 из-за дуги), 10 подборами, 14 передачами и 3 перехватами.
В регулярных чемпионатах на счету Карри 3390 дальних попаданий, в плей-офф – 611.
На втором месте по этому показателю находится Рэй Аллен (3 358), на третьем – Джеймс Харден (3 152).
«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна
А ведь когда-то рекорд Рея казался космическим.