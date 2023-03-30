Расселл Уэстбрук обошел Аллена Айверсона по количеству очков за карьеру

Разыгрывающий «Клипперс» обошел по количеству очков за карьеру и поднялся на 27-е место в истории по этому показателю.

Набрав 36 очков в сегодняшнем матче против « » (141:132), Уэстбрук увеличил показатель за карьеру до 24 370 очков. Легендарный Айверсон завершил карьеру с 24 368 очками на счету.

На 26-й строчке в списке находится (24 505). Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс (38 494).

Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?