Расселл Уэстбрук обошел Аллена Айверсона по количеству очков за карьеру
Разыгрывающий «Клипперс» Расселл Уэстбрук обошел Аллена Айверсона по количеству очков за карьеру и поднялся на 27-е место в истории НБА по этому показателю.
Набрав 36 очков в сегодняшнем матче против «Мемфиса» (141:132), Уэстбрук увеличил показатель за карьеру до 24 370 очков. Легендарный Айверсон завершил карьеру с 24 368 очками на счету.
На 26-й строчке в списке находится Рэй Аллен (24 505). Лучшим бомбардиром в истории лиги является Леброн Джеймс (38 494).
Уэстбрук разрушал «Лейкерс» изнутри. Теперь его взяли разрушать «Клипперс»?
Процент с игры FG%:
Айверсон 42.5%, Уэстбрук 43.8%.
Эффективный процент eFG%:
Айверсон 45.2%, Уэстбрук 46.8%.
За одну игру:
Айверсон 26.7 очков, 3.7 подбора, 6.2 ассиста, 2.2 перехвата, 0.2 блокшота, 3.6 потери.
Уэстбрук 22.4 очка, 7.3 подбора, 8.4 ассиста, 1.6 перехвата, 0.3 блокшота, 4.1 потери.
Процент побед от всех игр:
Айверсон 50%, Уэстбрук 58%.
Средний плюс-минус за один сезон по карьере:
Айверсон +57, Уэстбрук +197.
Суммарный плюс-минус за карьеру:
Айверсон +799, Уэстбрук +2961.