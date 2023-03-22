Кевин Гарнетт о вражде с Рэем Алленом: «Это в прошлом. Уход Кобе и возраст изменили мое отношение к жизни»

Теги Бостон Кобе Брайант Майами Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал о том, что вражда с экс-одноклубником Рэем Алленом осталась в прошлом.

Игроки «Бостона» перестали общаться с Алленом после его перехода в «Майами» в 2012 году.

«Это в прошлом. Уход Кобе и возраст изменили мое отношение к жизни. Это дало понимание того, что все мы смертны, что все хрупко.

Я бы не смог себе простить, если бы с Рэем что-то случилось и у меня не было бы возможности повлиять на это», – заявил Гарнетт.

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1 комментарий

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дамир дугаров
Правильно. Никакие спортивные баталии не заменят жизнь
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