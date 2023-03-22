Кевин Гарнетт о вражде с Рэем Алленом: «Это в прошлом. Уход Кобе и возраст изменили мое отношение к жизни»
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт рассказал о том, что вражда с экс-одноклубником Рэем Алленом осталась в прошлом.
Игроки «Бостона» перестали общаться с Алленом после его перехода в «Майами» в 2012 году.
«Это в прошлом. Уход Кобе и возраст изменили мое отношение к жизни. Это дало понимание того, что все мы смертны, что все хрупко.
Я бы не смог себе простить, если бы с Рэем что-то случилось и у меня не было бы возможности повлиять на это», – заявил Гарнетт.
Реальная история за фильмом «Славные парни»: баскетбол помог раскрыть крупнейшее ограбление в истории Америки
Джордан Пул совсем плох. Похоже, его минуты скоро заметно сократятся
1 комментарий