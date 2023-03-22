Чемпион НБА в составе «Селтикс» рассказал о том, что вражда с экс-одноклубником осталась в прошлом.

Игроки « » перестали общаться с Алленом после его перехода в « » в 2012 году.

«Это в прошлом. Уход Кобе и возраст изменили мое отношение к жизни. Это дало понимание того, что все мы смертны, что все хрупко.

Я бы не смог себе простить, если бы с Рэем что-то случилось и у меня не было бы возможности повлиять на это», – заявил Гарнетт.

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