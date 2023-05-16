Док Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Баскетбол

«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

61-летний тренер провел в «Сиксерс» три года. В каждом из трех сезонов команда вылетела во втором раунде плей-офф. Результат Риверса на посту главного тренера «Филадельфии» в регулярных чемпионатах – 154 победы и 82 поражения (65,3%).

В нынешнем сезоне «Филадельфия» заняла 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего обыграла «Бруклин» в первом раунде плей-офф (4-0) и уступила «Бостону» во втором (3-4).

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65 комментариев

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timson
все вот радуются , но Док имеет свойство всплывать очень быстро в приличных командах. Болельщики финикса и Милуоки должны бы напрячься))
+85
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Денис Храпунов
С тех пор как в команде есть Эмбид, они выше второго раунда и не проходили. То есть Док давал максимальный результат с удивительной стабильностью. Но его все равно уволили. Наверное возьмут белого, что бы тот все сливки собрал.
+78
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Здоровье Энтони Дэвиса
Ну камон!
+69
-3
+66
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RooseBolton
Насколько же крутыми были кельты в 2008 году, что они смогли взять перстни даже вот с этим манекеном. А представить ту команду с Гарнеттом, Пирсом, Алленом, Рондо, да еще с нормальным коучем, думаю как минимум еще одну гайку они точно бы взяли, а может и не одну.
+39
-1
+38
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Grin of Ant
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Ну камон!
Летс Гоу
+30
0
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Topik94
Сезон остроумия объявляется открытым!
+29
0
+29
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maryat
Ответ Abdulla
Даже не знаю, 15 лет прошло с тех пор, а он всё тренирует, причём неплохие команды. Ну не за физручность ведь его держит... Что-то в нём такое? Кто-то знает? Мотиватор?
Он знает несколько волшебных слов
+22
0
+22
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Mizuntrope88
Ответ Дмитрий Спиридонов
Какую неустойку Риверсу выплатят?
триста камонов и пять лецгоев
+14
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TexasLonghorns
Нус, теперь ждем белого, который будет снимать все сливки.
+12
0
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Виталий Мучаев
Минимум на год опоздали.
+11
0
+11
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Abdulla
Ответ RooseBolton
Насколько же крутыми были кельты в 2008 году, что они смогли взять перстни даже вот с этим манекеном. А представить ту команду с Гарнеттом, Пирсом, Алленом, Рондо, да еще с нормальным коучем, думаю как минимум еще одну гайку они точно бы взяли, а может и не одну.
Даже не знаю, 15 лет прошло с тех пор, а он всё тренирует, причём неплохие команды.
Ну не за физручность ведь его держит...
Что-то в нём такое? Кто-то знает? Мотиватор?
+8
0
+8
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j-rich
В НХЛ есть похожий персонаж - Джон Торторелла. Почти 20 лет назад взял кубок с Тампой, однако с тех пор и близко не приблизился к подобному результату. При этом он востребован и в прошлом сезоне тренировал..... Филадельфию🤭. Хотя в отличии от мямли Дока, тортс жёсткий и олдскульный мужик
+8
-1
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DuncanTim1921
В этот раз нельзя спускать всех собак на Дока, лидеры обделались, а Док был самим собой.
+6
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Freddy Durst
наконец-то...
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banderos
Ответ RooseBolton
Насколько же крутыми были кельты в 2008 году, что они смогли взять перстни даже вот с этим манекеном. А представить ту команду с Гарнеттом, Пирсом, Алленом, Рондо, да еще с нормальным коучем, думаю как минимум еще одну гайку они точно бы взяли, а может и не одну.
Тибодо был серым кардиналом той команды
+5
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Abdulla
Ответ Topik94
Сезон остроумия объявляется открытым!
"Виртуально же победили? Без комментариев?"
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billfan
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Ну камон!
Let’s go!😃
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Алексей Иванов
Стивен Джексон: "Расизм!"
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Стэн Смит
Пойдёт сниматься в продолжении сериала Физрук.
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Кавабунга Шреддоголовый
Это надо было еще год назад сделать. А лучше 2. Зато сейчас придет белый и снимет сливки
+3
0
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Evgeniy 72
Теперь вспоминаем, что Удока заранее подписался в убогом сейчас Хьюстоне, хотя освобождение значительно более интересных вакансий читалось. Кто-то до сих пор верит, что Лига позволила Удоке выбирать ???
+3
-1
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sdds sdsd
Так нельзя, гайз
+2
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Илья Купол
вот же кляти расисты
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kazuma
Ответ DuncanTim1921
В этот раз нельзя спускать всех собак на Дока, лидеры обделались, а Док был самим собой.
ну так Бени нету, а яиц на Хардена и Эмбиида повесить. не хватит. Но и Чок тоже в своем репертуаре
+2
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гилберт
Ответ Здоровье Энтони Дэвиса
Ну камон!
Ну летс гоу!
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