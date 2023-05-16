Док Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера команды Дока Риверса, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

61-летний тренер провел в «Сиксерс» три года. В каждом из трех сезонов команда вылетела во втором раунде плей-офф. Результат Риверса на посту главного тренера «Филадельфии» в регулярных чемпионатах – 154 победы и 82 поражения (65,3%).

В нынешнем сезоне «Филадельфия» заняла 3-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, после чего обыграла «Бруклин» в первом раунде плей-офф (4-0) и уступила «Бостону» во втором (3-4).

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